Aragón amplía desde este domingo la obligatoriedad del pasaporte covid a hostelería, hospitales, residencias o gimnasios

Aragón tiene incidencias acumuladas de coronavirus por encima de la media española, con 311 casos por 100.000 habitantes a siete días y 596 a catorce días, por ello el Departamento de Sanidad publicó una nueva orden que ampliará los lugares donde será necesario presentar el pasaporte covid a partir de esta medianoche.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, informó de que ante la situación epidemiológica en esta séptima ola para la comunidad se ha adoptado esta medida “evitar transmisiones en espacios determinados y contener la transmisibilidad en espacios se socialización”.

Este certificado -que se obtiene con la pauta de vacunación completa; si se ha pasado la enfermedad en los últimos 180 días o con una prueba diagnóstica de covid negativa (en las últimas 72 horas si es PCR y en 48 si es test de antígenos)- se exigirá a los mayores de 12 años hasta las 00.00 horas del 8 de enero en establecimientos de hostelería, restauración y ocio nocturno, así como en los de juego y apuestas, cuyo aforo máximo permitido sea igual o superior a cincuenta personas. En el caso de los establecimientos de ocio nocturno y asimilados se requerirá a partir de las 21.00 horas independientemente del aforo.

También se incorpora este requisito en las celebraciones nupciales, comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles, que puedan tener lugar en establecimientos de hostelería y restauración, cuando el número de participantes supere la decena, salvo convivientes. Aquí se incluirían las cenas y comidas de empresa, según puntualizó Repollés.

Asimismo, será necesario este documento en gimnasios y equipamientos similares y en centros hospitalarios y centros de servicios sociales especializados como residencias, para las visitas a los enfermos ingresados y residentes, respectivamente.

Será obligatorio en los cines, teatros, auditorios y similares, así como en espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio, realizadas en espacios cerrados, en los que esté permitido el consumo de comida o bebida.

Se mantiene el certificado en los eventos de cualquier naturaleza que reúnan a más de quinientos asistentes en lugar cerrado o mil asistentes en espacio abierto. Actividades que requerirán, además, de autorización previa y un plan de contingencia.

Respecto a la autorización judicial, la consejera señaló que en esta ocasión se ha decidido publicar la orden sin pedir la autorización previa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ya que, en anteriores ocasiones no se ha querido pronunciar. Sí que detalló que se ha intentado incorporar las recomendaciones de este órgano judicial. Así, la vigencia de la orden será la que proponía el TSJA, el 8 de enero, si bien Repollés aclaró que eso no quiere decir que no se prorrogue, si las circunstancias lo recomiendan. Asimismo, se ha concretado el número de personas a partir del que se solicita el certificado para celebraciones.

Repollés destacó que el pasaporte covid cumple un doble objetivo “crear espacios de baja transmisibilidad” y también “incentivar la vacunación” y recordó que desde que se publicó la orden anterior se ha multiplicado por cuatro la vacunación.

En su análisis de la situación epidemiológica, la titular de Sanidad detalló que son las provincias del Norte de España las que presentan incidencias superiores como ha ocurrido en anteriores ondas y comentó que Teruel y Zaragoza están más o menos en la media de Aragón pero Huesca tiene una incidencia mucho mayor. Repollés señaló que a pesar de la tendencia ascendente en la curva de contagios parece que hay una tendencia a la estabilización que se tendrá que confirmar en las próximas semanas.

La consejera insistió en la importancia de la vacunación ya que hace un año con restricciones severas (toque de queda, cierres perimetrales de la comunidad, las provincias y las capitales de provincia, entre otros) la incidencia acumulada a siete días eras de 89 casos por 100.000 habitantes frente a los 313 casos actuales, pero había 445 hospitalizados de los que 73 estaban en la UCI, mientras que en estos momentos son 233 ingresos de los que 34 son críticos. “La vacunación es el camino está haciendo diferente la situación en los hospitales”, afirmó Repollés.