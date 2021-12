Aragón baraja imponer restricciones de movilidad y horarios si el TSJA tumba el pasaporte covid

Por

El Gobierno de Aragón confía en que la respuesta del TSJA a la ampliación del pasaporte Covid en la Comunidad sea "positiva", pero en caso contrario, ya ha advertido de que se verá "obligado" a "establecer otro tipo de medidas para hacer una contención de esta transmisión que está siendo muy importante". Y esas opciones pasan por la "restricción de movilidad u horarios". Así lo ha confirmado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, este jueves en su visita a la Unidad multidisciplinar especializada de referencia para enfermedades neuromusculares, del centro de especialidades Inocencio Jiménez de Zaragoza.



Y es que “la única opción que queda cuando no puedes establecer medidas como son la creación de espacios de menor transmisibilidad con la presentación del pasaporte Covid o la incentivación a la vacunación con el certificado”, será la de moverse por “circunstancias” ya conocidas, como pueden ser las limitaciones de horarios en la hostelería y el ocio nocturno, y las restricciones de movilidad.



No obstante, Repollés ha insistido en que se está hablando “de un futurible”. Confían en que la resolución del TSJA “sea favorable”, “pero si tuviésemos que empezar a poner restricciones siempre empezaríamos por las localidades con una incidencia mucho más alta. Serían Jaca y Huesca en estos momentos”, ha apuntado la consejera. “Estoy hablando de acontecimientos que espero que no se tengan que producir. Si es necesario tomar una decisión lo haremos en el momento oportuno”, ha zanjado.



“Confiamos que esta -el pasaporte covid- es la medida que necesitamos. Hay otras comunidades autónomas y otros países en los que está implementada desde hace tiempo, está funcionando bien”, ha indicado Repollés, quien asegura que la norma “tiene el compromiso de los sectores implicados de que esto funcione y el aval de toda la población”. La consejera de Sanidad espera que con “las alegaciones que hemos presentado, con la actualización de los datos y las motivaciones de las pertinencias de utilizar el pasaporte Covid, la resolución sea positiva y la podamos poner en marcha a lo largo del fin de semana o cuando salga”.



“Nos sentimos impotentes cuando consideramos que medidas que se han demostrado eficaces y son adecuadas para el control de la pandemia, no somos capaces de ponerlas en funcionamiento”, ha apostillado, recordando que “si no se pudiese poner en funcionamiento el pasaporte Covid y la curva de contagios sigue igual, tendríamos que vernos obligados a establecer otro tipo de medidas".



Con la llegada de la Navidad, se suceden las cenas de empresas, los encuentros familiares y celebraciones tan especiales como las cabalgatas de Reyes. No se han anunciado, por el momento, restricciones que impidan agruparse para cenar o asistir con los más pequeños a ver a Sus Majestades. La DGA está preocupada por unos contagios “que se están multiplicando día a día” y se ven obligados a incidir en que “las reuniones sociales tendrían que ser en condiciones de seguridad. “Nunca nos cansaremos de decir que la vacuna es lo más efectivo, que la vacuna es el final, pero que las medidas farmacológicas son exigibles en cualquier momento”.



Son situaciones, a juicio de Repollés, que “incrementan el volumen de contagios”, y asegura que Aragón en estos momentos está “en una situación muy comprometida”. “No estamos en condiciones de prohibir, pero sí de recomendar”, ha recordado la consejera.