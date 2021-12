La Fiscalía propone al TSJA suspender la Orden que regula la exigencia del pasaporte covid en Aragón

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma ha propuesto a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que suspenda la Orden del Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés por la que se acuerda la exigencia del pasaporte covid para el público que asista a determinados eventos.

En un escrito dirigido a Sala, la Fiscalía expresa que el requerimiento del certificado covid no es aplicable porque antes debe ser ratificado, al ser necesarios "la intervención y el control jurisdiccional previo en garantía de los derechos fundamentales de sus destinatarios", lo que no se ha llevado a cabo, ya que implica la limitación o restricción de derechos fundamentales y se dirige a destinatarios no identificados individualmente.

Además, la entrada en vigor de la Orden al día siguiente de su publicación en el BOA "comporta un perjuicio irreparable" porque al no haber sido ratificada por la autoridad judicial con anterioridad "concurre una vulneración de los derechos fundamentales" al "soslayar una garantía esencial de su contenido nuclear".

La Fiscalía indica que no se pueden reparar "de manera efectiva" los derechos fundamentales de la ciudadanía y "concurren circunstancias y necesidades cautelares" que conllevan la suspensión de la vigencia de la Orden.

"La importancia de contar con medidas sanitarias específicas en la lucha contra la pandemia de la covid-19 precisa de una decidida acción de mitigación de sus efectos y puede ser comprensible que desde la perspectiva del Gobierno de Aragón se perciba una situación problemática de 'impasse' que pretenda solventar desde el mejor de los propósitos de contribuir a la protección del legítimo interés general de la salud pública y las específicas necesidades de indemnidad de la integridad física y la vida".

"No obstante, no puede entenderse incompatible con ello defender el escrupuloso seguimiento de las garantías procesales con trascendencia sustantiva que se vierten en la legislación contencioso-administrativa".

En cualquier caso, "el inminente abordaje", por parte del Tribunal Constitucional, de las cuestiones de inconstitucionalidad pendientes sobre la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa "permite abrigar un escenario de clarificación de las dudas planteadas que, en breve, propiciará una solución satisfactoria de las necesidades precisadas de cobertura, sea cual sea el tenor de la resolución final".

Ocio nocturno

El portavoz de las asociaciones de ocio nocturno en Zaragoza, Alberto Campuzano, ha afirmado: "Queremos hacer seguros nuestros locales, pero no que nos impongan medidas que sabemos que son ilegales".

"El pasaporte ayuda a que el ciudadano se vacune, lo entendemos y compartimos, porque pensamos que es la mejor opción, pero hay que hacerlo con un amparo legal porque quien da la cara con los clientes y quien pierde los clientes somos nosotros", ha zanjado.