Aragón Existe pide a la DGA que impulse viviendas para médicos en las zonas rurales

Aragón Existe ha reclamado al Gobierno que colabore con los ayuntamientos para impulsar vivienda en pequeños municipios que favorezca la llegada de profesionales sanitarios al medio rural y facilitar que no haya vacantes en las zonas de difícil cobertura.



La escasez de vivienda de alquiler o su alto precio en zonas turísticas dificulta la llegada de profesionales sanitarios al medio rural, ha advertido Aragón Existe en una nota de prensa, hasta el punto de que son decenas las Zonas de Salud que disponen de menos de cinco ofertas de alquiler y algunas incluso ninguna, según la formación a tenor de la información recabada en distintos portales inmobiliarios.



Además, las poblaciones que tienen centros de salud y abundante oferta del alquiler, como es el caso de las zonas del Pirineo, tienen un elevado precio, "lo que dificulta la llegada de profesionales sanitarios al medio rural y las vacantes siguen libres", ha añadido el coordinador general de Aragón Existe, Luis Alamán, quien se ha preguntado cómo convencer a un médico de trabajar en el medio rural "si no tiene donde vivir".



En este contexto, Alamán se ha referido a la tradicional "casa del médico", una vivienda perteneciente al pueblo que se ponía a disposición de quien ejercía en la localidad, aunque en la actualidad pocos municipios disponen de ellas, y ha puesto como ejemplo de facilitar alquiler para médicos el Ayuntamiento de Utrillas, que ha ofrecido una vivienda municipal con un alquiler asequible de 230 euros al mes para los nuevos médicos de Atención Primaria que se han incorporado.



"El caso de Utrillas es un ejemplo que debería extenderse al resto de Aragón", ha subrayado, pero algunos de estos municipios no tienen suficiente presupuesto para rehabilitar, comprar o construir vivienda municipal y por ello, reclama al Gobierno de Aragón que colabore en la financiación.



Aragón Existe ha pedido al consejero de Fomento, Octavio López, competente en vivienda y ahora también en despoblación tras la salida de Vox del Ejecutivo, que su Departamento actué de la forma más ágil posible para reunirse con los ayuntamientos interesados y con otras instituciones para facilitar el acceso al alquiler para los médicos de Atención Primaria en zonas despobladas.