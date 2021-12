Badiola: "Si el ritmo de contagios sigue al alza hay que tomar medidas y apretar un poco más el tornillo"

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, cree que si el aumento de contagios por covid-19 sigue al ritmo que está "hay que tomar alguna medida y apretar un poco más el tornillo", aunque reconoce que las medidas duras se tomarán "cuando se vea amenazado el sistema sanitario".

El investigador ve la evolución de la pandemia de forma pesimista porque va a haber una situación "muy complicada en las próximas semanas", sobre todo en el número de contagios, dado que la variante ómicron en comunidades como Madrid se está expandiendo "de forma terrible" y se habla de que es "hasta 70 veces más contagiosa que la normal".

Y cuántos más infectados haya "más posibilidades de que alguna persona tenga que acabar en un hospital", ha advertido, aunque ha añadido que la variante ómicron es "poco patógena" y, en general, causa cuadros "leves o asintomáticos", aunque personas con pocas defensas o patologías previas pueden acabar en un hospital, ha incidido en declaraciones a los medios en la presentación de los resultados del proyecto europeo Redprion.

Aunque no cree que sea necesario llegar a los confinamientos, a Badiola no le "extrañaría" que en la conferencia de presidentes de este miércoles entre Pedro Sánchez y los mandatarios de las comunidades autónomas se tome "alguna decisión". "Dicen que no, pero yo creo que es posible que sí", ha ahondado.

Reducción de aforos

Entre ellas, apuesta por la reducción de aforos y por el uso de mascarillas en exteriores, como han pedido ya varios presidentes autonómicos, y que es un elemento "fundamental y una barrera física increíblemente positiva" contra la pandemia.

Badiola ha instado a la "responsabilidad de la ciudadanía", a que tenga cuidado y utilice la mascarilla, mantenga las distancias interpersonales y evite las aglomeraciones.

Con respecto a Aragón, ha reconocido que la comunidad "está mal" , por detrás de País Vasco y Navarra, y es la autonomía "con la tasa de positividad más alta de España, cerca del 20 %", por lo que hay que "tomarlo en serio" aunque cabe la posibilidad, ha agregado, de que la variante ómicron "no esté tan extendida aquí como en otros sitios".