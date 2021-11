Begoña Gómez reivindica proyectos para los pueblos “que no los dejen fuera”

Los proyectos que se realicen en el territorio rural deben hacerse a partir de un modelo inclusivo, sin dejar fuera a los pueblos. Ese tiene que ser el punto de partida a la hora de plantear el desarrollo rural en la España interior a juicio de la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Begoña Gómez. La experta compartió diálogo, en al última jornada de la Feria Presura en Soria, con el economista Luis Antonio Sáez, que es oriundo de Gea de Albarracín y profesor de la Universidad de Zaragoza.

Destacó que venimos de una economía “que ha sido tan extractiva que ha dejado fuera a los pueblos”, para añadir que la tendencia actual es “más inclusiva”. Por eso, comentó que las iniciativas empresariales que resultan ventajosas son aquellas que, según sus palabras, se domicilian, contratan el talento en la zona y acogen parte de la cultura y los recursos del sitio. Matizó que las alianzas y el tejido en red favorecen que el proyecto sea exponencial y la clave para garantizar la viabilidad del proyecto a largo plazo. “Que ganen dinero es algo legítimo, pero deben ver cómo su producto genera algún tipo de bien social y ecológico”, dijo.

La responsable de la Cátedra de Economía Social alabó el “estupendo trabajo” que realiza El Hueco en la organización de Presura, “que cada edición se supera”. A su juicio la feria ha impulsado un emprendimiento con casos de éxito que en otras comunidades se han emulado. La experta en economía social ha participado en varias ediciones de Presura, en algunas sola y en otras en compañía de su marido, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Sáez, al que el moderador Antxon Benito presentó como el Messi de la despoblación, alentó a trabajar sobre evidencias y analizar las necesidades, pero sobre todo a pensar en las personas, en su compromiso, talento e inteligencia social. “Las cosas no son nada sin el componente humano”, aseveró. El economista turolense advirtió que, en temas de demografía rural, partimos de una situación crítica “pero nos preocupa el futuro, el horizonte”.

Sáez propuso buscar fórmulas para que las comunidades sean sostenibles en todos los sentidos y reivindicó el papel de la mujer, apenas reconocido. Begoña Gómez apuntó al respecto que el 56% de los emprendimientos en las zonas rurales proviene de mujeres, un dato que, a juicio de la responsable de la Cátedra de la UCM, es fundamental porque “tenemos un caldo de cultivo que favorece que nosotras emprendamos en el entorno rural”, refiriéndose a la importancia de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a convertir las debilidades en oportunidades para impulsar proyectos que sean inclusivos y provoquen un retorno.

Animó a “saber aprovechar esa diversidad”, tanto en lo referente al sexo como a la edad. Precisamente uno de los planteamientos de las empresas de economía social es la incorporación del talento de personas de más de 55 años y señaló que uno de los problemas es la falta de relevo generacional.

Sáez dijo que el emprendimiento en mujeres y jóvenes es muy importante ahora en el medio rural, aunque precisó que el buen dato tiene una lectura negativa, y es la falta de empleo y la necesidad de abrirse camino por una misma.

Para Begoña Gómez todo lo que tiene que ver ahora mismo con la ruralidad es cool, “cuando las series libros y películas incorporan un tema que está en boga significa que todos estamos por el reto”. Por otro lado, indicó que la pandemia nos ha hecho buscar “una nueva calidad de vida que solo se puede producir en términos de sostenibilidad”. Puso sobre la mesa un informe que vaticina que en 2050 el 88% de la población vivirá en las zonas urbanas, algo que, con sus propias palabras, “de sostenible y de calidad de vida tiene poco”.

Otro de los temas que abordaron fue la eliminación de las etiquetas en las profesiones y Gómez aplaudió aquellas que estaban masculinizadas y se están feminizando, poniendo como ejemplo la escuela de pastores de la zona de Cameros, que se ha llenado de mujeres. En este sentido Sáez abogó por la necesidad de incorporar a los hombres en tareas de cuidados, durante décadas reservados a las mujeres.

Colaboración público-privada

Gómez dijo que la economía circular genera muchas oportunidades y “no podemos sobrevivir en las zonas rurales solo con comercio y servicios, tenemos que generar diversificación” a través de una alianza público privada. En su opinión también se necesitan muchas inversiones, algo que ahora es posible a través de los fondos europeos.

Para cerrar su intervención, Begoña Gómez señaló que hay ganas; recursos propios de las zonas rurales que antes estaban invisibilizados; recursos financieros y gente joven y menos joven que quiere emprender y desarrollar proyectos que tienen que ver con el territorio y, por lo tanto, “aunque no sea fácil, es un reto pero se dan todas las variables para poder desarrollarlos”. Incidió en la importancia de “construir de forma colectiva” y reconoció que “el reto no es fácil porque no es cortoplacista”.

La Feria Presura 21 concluyó con éxito de público y tras generar un intenso debate sobre las necesidades y oportunidades del medio rural, sus pobladores y aquellos que se están pensando en dar el paso. Los organizadores anunciaron que la muestra será a partir de ahora itinerante y que la próxima edición se desarrollará en Sigüenza.