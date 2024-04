Bellido aboga por que se dote de más recursos a la Administración de Justicia

Por

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, abogó este viernes en Teruel por que se destinen más recursos a la Administración de Justicia, atendiendo carencias de personal como tienen los juzgados de Alcañiz o con la dotación de un Juez de Adscripción Territorial para la provincia, cuestiones que se vienen pidiendo desde hace tiempo.



Bellido se reunió con diferentes colectivos jurídicos de Teruel con motivo de la reunión en la capital turolense de la Sala de Gobierno del TSJA, que se celebró en el Palacio de Justicia. Era un encuentro ordinario dentro de los que cada año se celebran fuera de Zaragoza para que Teruel y Huesca tengan también presencia de esta institución.



El presidente del TSJA consideró que uno de los mayores problemas que existen ahora es la falta de funcionarios, puesto que en muchos partidos judiciales faltan por cubrir plazas, “fundamentalmente de pueblos”. Argumentó que eso es “muy importante” para conseguir un buen funcionamiento de la Justicia.



En el mismo sentido se pronunció, a requerimiento de la prensa, sobre la creación de una plaza de Juez de Adscripción Territorial para Teruel, que es la única provincia aragonesa que no cuenta con ella. Estos jueces contribuyen a agilizar la Administración de Justicia porque asisten a los juzgados de su jurisdicción que lo requieren.



Bellido recordó que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo “porque creo que debe ser una de las pocas provincias de España que no tiene ningún juez de adscripción territorial, y eso lo hemos reclamado desde la Sala de Gobierno al Ministerio de Justicia desde hace años”.



En el caso de la Audiencia Provincial de Teruel dijo que “también sería conveniente” que tuviese al menos cuatro magistrados en vez de tres. Dijo que el problema es la limitación de los recursos públicos y la priorización que se hace.



En el caso de Alcañiz con la falta de personal funcionario aseguró que eso se da también en otros partidos judiciales y sería “necesario que se cubran todas las plazas de funcionario y no queden vacantes porque eso dificulta mucho la buena marcha de la Administración de Justicia”. El problema de la falta de funcionarios y el número que se necesita fue uno de los temas que se abordaron en la Sala de Gobierno.



El magistrado aseguró que se ha hecho un listado aunque no disponía de los datos para facilitarlos a la prensa. Planteó también la importancia de crear un listado con las principales necesidades porque habría que crear más juzgados en diferentes partidos judiciales, “el problema es que hay unos recursos limitados y tenemos que establecer una serie de prioridades”.



Otro problema al que se refirió, a requerimiento de los periodistas, es la dificultad de cubrir plazas al agotarse pronto las bolsas de trabajo y no llegar personal mínimamente especializado por la falta de formación. Dijo que cuando hay vacantes por traslado o enfermedad, “se tarda mucho en cubrirse” y quien acude carece de una formación básica de lo que es la Administración de Justicia. Formación

A este respecto dijo que “sería muy interesante que el Inaem hiciese cursos específicos que diesen esa formación básica en materia de Administración de Justicia, de tal manera que quienes integrasen las bolsas hubiesen recibido esa formación”. Apuntó que de esa manera se conseguiría que cuando llegasen al juzgado podrían incorporarse directamente, ya que en caso contrario son los otros funcionarios los que les tienen que enseñar “y en las primeras semanas no solo no se gana nada sino que incluso se entorpece más”.



Sobre la situación de la Justicia recordó que las encuestas que se han hecho apuntan que los ciudadanos confían en ella al ser “plenamente independiente”, si bien el problema que detectan es la “lentitud, que deriva en buena medida de una falta de medios”.



Argumentó que si la Justicia fuese más rápida mejoraría la economía del país y, si bien estimó que la creación de juzgados es necesaria, aclaró que es una “solución incompleta” mientras no se haga la gran reforma organizativa con la creación del Tribunal de Instancia.

De esa forma ya no habría juzgados unipersonales independientes, sino que habría servicios comunes que permitirían crear “plazas de jueces sin necesidad de crear un juzgado entero”. Opinó que esa es la solución para avanzar en la eficiencia. Reconoció que desde principios de este siglo se planteó ya con la oficina única judicial, además de haber habido muchos proyectos con gobiernos de distinto color político sin que haya fructificado ninguno.



“Ahora hay un proyecto de ley de eficiencia organizativa que lo contempla, el Tribunal de Instancia, y esperemos que pueda llevarse acabo, pero es una pena que con todos los proyectos que ha habido ninguno haya llegado a buen puerto”, apuntó. "La amnistía plantea grandes problemas"

Por otra parte, Manuel Bellido comentó que la Ley de amnistía plantea un serio problema que deberá resolver el Tribunal Constitucional porque no es una amnistía al uso sino que responde a un acuerdo entre partes.



“Plantea graves problemas jurídicos sin lugar a dudas y los estamos viendo”, dijo el magistrado, que señaló que habrá que esperar al pronunciamiento del alto tribunal sobre la constitucionalidad o no de la ley.



Argumentó que como se ha visto en múltiples informes de juristas, la ley plantea dudas entre otras razones “porque se aparta de lo que es la amnistía tradicional”, ya que en este caso “se trata fundamentalmente de un pacto y un acuerdo en el sentido de obtener beneficios por cada una de las partes que pacta ese acuerdo”. Eso lo que supone, según Bellido, es que “tiene un problema de arbitrariedad”.



El presidente del TSJA se pronunció así al preguntarle los medios sobre esta cuestión y la falta de recursos que se destinan a la Justicia. Dijo que tendrían que atenderse los problemas de la Administración de Justicia “para conseguir que funcionase mejor”.