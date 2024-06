Buj asegura que “la mayoría absoluta del grupo Popular agiliza el Ayuntamiento de Teruel”

Por

“La mayoría absoluta que los turolenses otorgaron al Partido Popular de Teruel la noche del 28 de mayo de 2023, ha servi do para agilizar el Ayuntamiento de Teruel, tanto en lo referente a obras como en los servicios”, ha sentenciado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en la rueda de prensa con motivo del primer año de gobierno en esta nueva legislatura y en la que ha estado acompañada de sus diez concejales. “El mensaje que nos lanzaron los turolenses en las urnas fue que querían que siguiéramos trabajando más y mejor, y así lo estamos haciendo ”, ha afirmado.



“ Enumerar todo lo que está desarrollando cada una de las concejalías podría ser más larg o que la lista de los Reyes Godos”, ha bromeado la alcaldesa en referencia a la cantidad de acciones que se están llevando a cabo. En cualquier caso, Buj si que ha repasado un buen número de las obras que se están acometiendo en estos momentos en la ciudad y que suman una inversión total de más de 27 millones de euros, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.



Entre otras obras , ha citado, la piscina climatizada (5.691.271 euros); la rehabilitación del COAM (3.104.329 euros); el Pabellón Polideportivo de la Fuenfresca (2.580.252 euros; el ascensor del Barrio del Carmen (2.571.202 euros); la renovación de eficiencia energética del Pabellón Las Viñas – Pepe Lanzuela (1.938.593 euros) ó la conexión ciclista de la ciudad con los barrios rurales (863.680 euros), entre las más importantes. “ Son obras que están avanzado a muy buen ritmo”, ha indicado Buj que también ha destacado la restauración de la Escalinata así como el desbloqueo de la Cuesta de Los Molinos. Se sigue avanzando en los campos de sostenibilidad y eficiencia energética y un buen ejemplo – ha dicho – “es que estamos llevando a cabo la sectorización del sistema de aguas de la ciudad”.



También ha citado algunas de las obras emblemáticas en la capital que han finalizado en este año de gobierno como la del Puente de la Equivocación o inversiones novedosas y dirigidas a los más pequeños de la casa como el gran juego espacial instalado en la plaza de la Cultura.



Con respecto a infraestructura verde, ha subrayado el nuevo servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes de la ciudad que incluye el p arque de las Arcillas, Polígono Sur, riveras del río Turia o el parque de la calle Italia. Este servicio – ha incidido la regidora - se desarrolla con un programa sociolaboral que da trabajo a personas en riesgo de exclusión social al tiempo que libera a las brigadas municipales de acometer esos trabajos permitiéndoles ocuparse con mayor dedicación a otros espacio de la ciudad.



En cuanto a la limpieza, uno de los temas que más preocupa al ciudadano, ha recordado la mejora que se ha hecho en el Parque Empresarial La Paz en un área de 150 hectáreas en la que hay instaladas más de 130 empresas con más de 2.500 trabajadores. L a limpieza se efectúa de lunes a viernes y, además del barrido manual y mecánico del parque, la empresa contratada se ha ce cargo de la retirada de voluminosos, limpieza de manchas de aceite, baldeo y trabajos especiales con motivo de nevadas, actuaciones inmediatas, limpieza de imbornales y desbroce. La nueva contratación de este servicio también permite a las brigadas municipales que se hacían cargo hasta ahora de la limpieza del parque, dedicar su atención y tiempo a otros puntos de la ciudad que se están viendo reforzados.



De la mano del consorcio número 8, también se han sustituido los contenedores de residuos sólidos en la ciudad además de mejorar los contenedores soterrados en el centro histórico así como también se va a adquirir una nueva barredora.



Respecto al capítulo de servicios a la ciudadanía ha subrayado los nuevos servicios de mediación que presta la Policía Local, la gran actividad que se desarrolla en el centro sociocultural de San Julián, la ampliación d el programa Acompañ a ndoTE que se ocupa de acompañar a personas que están sólas o lo necesitan, la gran oferta cultural y de juventud programada a lo largo del año o la mejora en la gestión de los presupuestos participativos, entre otros.



La alcaldesa t ambién ha aprovechado para poner el foco en la apertura de un centro joven en San Julián así como el acondicionamiento de otro centro en El Carrel para dinamizar la vida cultural del barrio y ha anunciado la incorporación de un nuevo programa de atención en servicios sociales las 24 horas a partir del próximo mes de septiembre.



En el repaso a otros servicios de la ciudad, ha reseñado el impulso al Consejo Sectorial de Desarrollo Local y la creación del primer Consejo Sectorial de Sanidad y Protección Animal, además de agilizar la mejora y control de las colonias felinas desde la concejalía de Sanidad y Protección Animal.



La alcaldesa ha resaltado la buena sintonía del Ayuntamiento con el Gobierno de Aragón y que ha servido, entre otras iniciativas, para alcanzar un acuerdo encaminado a construir 68 viviendas asequibles para jóvenes gracias a la cesión de un solar por parte del consistorio.



En el apartado de Turismo, ha reseñado la nueva imagen de la ciudad con un nuevo logotipo e imagen de marca y el claim “Donde nacen las estrellas” que incluye nuevos paquetes de promoción y videos.



La alcaldesa también ha querido mencionar la estrecha colaboración con todas las asociaciones empresariales de la ciudad y la ayuda con rebajas fiscales que desde el Ayuntamiento se ha hecho a las empresas que se quieren implantar en Teruel. “Hemos visto como se ha instalado una nueva empresa de pintura de aviones en el aeropuerto, cómo Tarmac está construyendo un nuevo hangar, c ó mo en Platea se va a implantar una nueva empresa ...todo ello redunda en un mayor trabajo para los servicios de urbanismo”, ha recalcado la alcaldesa que también se ha felicitado por la feria Teruel Emplea que atendió a medio millar de turolenses interesados en mejorar su trabajo.



La gran actividad del Palacio de Exposiciones y también del Centro de Ocio Joven, la instalación de nuevas empresas en el aeropuerto de Teruel, la nueva sede electrónica del Ayuntamiento que permite realizar hasta 123 trámites administrativos además de facilitar las gestiones a los ciudadanos y la gran cantidad de horas dedicadas al derrumbe de la calle de San Francisco, han sido otras cuestiones citadas por la alcaldesa en el balance de este primer año de legislatura con gobierno en mayoría absoluta del Partido Popular.



“ El Ayuntamiento de Teruel se encuentra en una cifra récord de inversión que supera los 27 millones de euros”, ha reiterado la alcaldesa de Teruel, y ha agregado que ” s on cifras que avalan el incuestionable salto de calidad que en materia de equipamientos, servicios, obras, modernización y transformación está experimentando la ciudad”. La alcaldesa ha concluido su intervención afirmando: “Me dejo más de la mitad de las cosas que estamos haciendo sin mencionar” .