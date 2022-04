El aparcamiento de autocaravanas de Teruel se queda pequeño esta Semana Santa

Por

La zona de aparcamiento de la autocaravanas en Los Planos está siendo un éxito esta Semana Santa, la primera en la que está acondicionada, ya que se abrió en 2020 pero el año pasado no hubo procesiones. Desde el pasado fin de semana se encuentra prácticamente al completo y ayer había vehículos aparcados en un explanada situada enfrente de la zona vallada y también en otro aparcamiento del barrio de La Fuenfresca, junto al cuartel de la Guardia Civil, donde aparcaban antes de que se acondicionara la nueva explanada.



La alcaldesa, Emma Buj, destacó el éxito que está teniendo esta aparcamiento. Apuntó que se hacen campañas de información por parte de la Policía Local, cuando ven que hay autocaravanas aparcadas en zonas que no son las adecuadas y les informan que existe una zona para ello. “Lo importante de esta zona es que da el servicio, alguna vez ha ocurrido que aparcan al otro lado de la valla porque no hay sitio en su interior, pero pueden entrar para depositar las aguas negras y grises, o utilizar los bancos y fuente”, explicó.



La responsable municipal indicó que si se tuviera que ampliar este aparcamiento sería en el mismo sitio. Recordó que los usuarios de caravanas y autocaravanas “es una comunidad muy bien comunicada que se informan entre ellos” y por ello es cada vez más utilizada. “Hay que pensar que si cada vez vienen más autocaravanas es como tener un hotel nuevo, porque sus usuarios comen, cenan, visitan los recursos y consumen en los comercios de la ciudad”, subrayó.



El Ayuntamiento de Teruel abrió en junio de 2020 esta zona de aparcamiento para autocaravanas en la explanada de Los Planos. Era una actuación financiada al 50% por la Unión Europea a través de los fondos Feder en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). 30 autocaravanas

Con esta actuación se cubría una antigua demanda que se ha visto acentuada por la pandemia de coronavirus, ya que en estos momentos son muchos los turistas que optan por esa modalidad de alojamiento y transporte al asegurar una distancia social que no ofrecen otras posibilidades. La zona está preparada para acoger un máximo de 30 autocaravanas y el acceso es gratuito.



Las normas de uso establecen que solamente pueden estacionar en las zonas reservadas los vehículos reconocidos como autocaravanas o vehículos homologados como vehículos-vivienda. Se tienen que respetar las delimitaciones del espacio para el estacionamiento y no se permite sacar al exterior mesas, sillas, toldos, sombrillas o cualquier otro enser.



El estacionamiento será de 72 horas como máximo, y está prohibido el lavado de cualquier tipo de vehículo, así como la emisión de ruidos molestos y poner en marcha generadores de electricidad en horario de descanso (de 22 a 9 horas). Interés empresarial por un camping

Tres empresarios distintos todos de ellos de Teruel han mostrado interés por instalar un camping en la ciudad en los últimos años, aunque la pandemia frenó los proyectos y ahora el Ayuntamiento quiere retomar los contactos para ver si siguen adelante.



“Me gustaría que hubiera un camping en Teruel, pero las administraciones no debemos meternos a empresarios cuando hay una iniciativa privada y es cierto que a lo largo de esta legislatura se han puesto en contacto con este Ayuntamiento varios empresarios que estaban explorando la posibilidad de poner en marcha un camping”, declaró esta semana la alcaldesa, Emma Buj. De momento no ha fructificado ninguna de esas iniciativas y si no hay ningún proyecto privado el Ayuntamiento tendrá que sacarlo adelante “pero las administraciones estamos para dar servicio a los ciudadanos y no es bueno que nos metamos a empresarios porque esas experiencias nos dicen que son complicadas”, reconoció la responsable municipal. Buj incidió en que si alguna de las iniciativas privadas tomara fuerza, -teniendo en cuenta que en 2020 vino una pandemia y vieron que no era el momento de invertir, pero ahora se están recuperando los datos de visitantes- la apoyarán. “Ahora retomaremos esos contactos para ver si siguen esas iniciativas adelante y si no lo haría el Ayuntamiento pero habría que sacar después una concesión administrativa para su gestión”, recordó para añadir que habría que ver cuál sería el mejor emplazamiento que cumpliera asimismo con los requisitos medioambientales.



En cuanto a alojamientos hoteleros, recordó que en estos momento hay dos proyectos para nuevos hoteles en la ciudad, pero “son proyectos a largo plazo”, aunque sí que se está trabajando con el Ayuntamiento a nivel urbanístico, para un establecimiento en la zona de Los Baños y otro en la antigua harinera.