El pleno del Ayuntamiento de Teruel rescindirá este mes el contrato con Mainsa para construir la piscina de Los Planos

El pleno de este mes de septiembre llevará entre sus puntos la propuesta de acuerdo para iniciar el expediente que permitirá resolver el contrato con la empresa Mainsa, Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA, empresa a la que dejar de construir la piscina de Los Planos, la segunda cubierta de la ciudad, le va a costar un total de 417.109 euros.

“Se trata de una resolución por incumplimiento culpable” informó ayer la alcaldesa, Emma Buj, a preguntas de los periodistas tras la Junta de Gobierno. Se tramitará también la incautación de la fianza por 159.092 euros y además una sanción de 258.077 euros, lo cual asciende a la cantidad de 417.109 euros.

Una vez que se haya acordado esta resolución culposa habrá que trasladarlo a la empresa y si se opone se trasladará al Consejo Consultivo de Aragón para que emita informe y a partir de ahí se continuará con el resto de los trámites, detalló Buj.

Paralelamente explicó que se podrá iniciar un nuevo expediente de contratación a pesar de que no se haya resuelto el expediente actual, aunque no se podrá adjudicar a no ser que se haya resuelto el anterior.

Modificado del proyecto

El Ayuntamiento ya ha encargado un modificado del proyecto de la piscina climatizada porque ya se había ejecutado los primeros trabajos de la obra, como fue el movimiento de tierras, y por tanto cuando se haga una nueva licitación habrá que descontar esa parte. También habrá que adaptarlo a las nuevas circunstancias del mercado, explicó Buj, en referencia a los precios de los materiales de construcción.

La alcaldesa no quiso dar fecha por lo complicado del proceso porque lo que hay que hace es “dar pasos en firme” y lamentó que “desde el minuto uno” la empresa pusiera dificultades.

Recordó que llevó a cabo el movimiento de tierras y a partir de ahí “todos fueron problemas”. Presentó un modificado del proyecto que incrementaba su precio un 73%, que no fue aceptado. “No estoy dispuesta a consentir este tipo de comportamientos, de empresas que se quedan con las obras y luego proponen estos incrementos que van contra el interés general; es una forma de funcionar que para muchos ha sido habitual pero desde luego no lo va a ser para este Ayuntamiento”, agregó.

El portavoz del PSOE, Samuel Morón, se pronunció también sobre este asunto. “Los turolenses llevan muchos años sin contar con una segunda piscina cubierta”, recordó y achacó esta situación a la “mala gestión” del equipo de gobierno, que aseguró que en este asunto ha sido “nefasta”. Señaló que “hace tiempo que se intuía que iba a pasar esto”, desde el momento en el que las obras se adjudicaron a una empresa que presentó una oferta anormalmente baja del 13% y lamentó que la alcaldesa dijera hace unos meses que iban a continuar las obras cuando “ya sospechábamos que no iba a ser así”.

Puente de la Equivocación

La alcaldesa también fue preguntada ayer por el puente de la Equivocación, después de que en junio se resolviera el contrato con Tecyr Construcciones y Reparaciones SA que estaba en su derecho de renunciar a continuar con los trabajos porque el proyecto había sido modificado. Ahora “estamos estudiando si volver a sacarlo a licitación -sería la cuarta vez- o modificar el proyecto”. Buj reconoció que es un proyecto que se demora en el tiempo porque lleva ya tres adjudicaciones fallidas.