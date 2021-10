El Ayuntamiento de Teruel da un paso firme para adecentar el entorno de la muralla medieval

El Ayuntamiento de Teruel dio este lunes un paso en firme para modificar urbanísticamente la ronda Damaso Torán, entre la esquina con la plaza Domingo Gascón y la plaza de la Bombardera. Será un proceso largo y complicado pero que no tiene vuelta atrás, al menos para el actual equipo de gobierno PP- Ciudadanos. El paso que se dio por parte de la Junta de Gobierno fue la aprobación inicial de la modificación n.º 19 del Plan Especial de Reforma Interior el PGOU, consistente en la ordenación pormenorizada de este ámbito delimitado.

Al finalizar la Junta, la alcaldesa Emma Buj explicó que en estos momentos está vigente un planeamiento que derivaba de una propuesta que en su momento hizo el PSOE para soterrar el tráfico a su paso por la ronda Damaso Torán. Aquel proyecto era “absolutamente inviable” técnicamente, comentó la alcaldesa, pero a pesar de que en su momento se dijo que no se podía hacer el planeamiento se modificó. “Eso supone que hoy en esa parte de la ciudad nadie puede ejecutar nada, porque se prevé la expropiación de todos esos terrenos”, explicó para agregar que esa expropiación sería económicamente inviable para el Ayuntamiento de Teruel, “que hipotecaría las arcas municipales por años para una solución que era inviable”.

Buj explicó que el Ayuntamiento buscó una solución alternativa y hubo una aprobación inicial que iba en sentido distinto al aprobado previamente, pero “hubo bastante alegaciones y también se vio que no era la mejor solución”.

Zona de actuación

Según explicó la alcaldesa, esto se debía a que cogía ámbitos muy grandes de la zona de actuación y se dejaba la iniciativa a los particulares, es decir, en junta de compensación, un sistema “que demora las decisiones en el tiempo”. Por ello, en la nueva propuesta se ha decidido dividir en sectores la zona actuar por varios motivos. Por ejemplo, porque se van a hacer catas arqueológicas en la plaza de la Bombardera para ver a qué nivel del suelo hay que hacer la nueva plaza y no se puede condicionar las obras a la modificación de toda la zona, incluida inicialmente en el PERI.

Emma Buj, explicó que lo que se ha decidido es hacer una área desde la plaza de la Bombardera hasta el edificio que hace esquina entre la plaza Domingo Gascón y la ronda Damaso Torán.

“Es un ámbito más pequeño, que permitirá dejar espacios diáfanos, tirar la fonda Utrillas, dejar los toriles pero con otra configuración, se liberará la muralla y se visibilizarán tramos que están ocultos, tanto por delante, hacia la ronda, como en la calle Rincón”, detalló. Además, se conservará edificabilidad en la finca que hace esquina con Domingo Gascón, que se derribará pero se podrá construir un nuevo inmueble retranqueado respecto al actual y el edificio ubicado donde la antigua fonda Utrillas será derribado.

Y para acometer esta ordenación urbanística se ha decidido aplicar la figura de la cooperación, es decir, lo liderará el Ayuntamiento de Teruel, “algo que es muy importante porque tal y como se estaba planteando era inviable”, subrayó.

Esta modificación es compatible con el anteproyecto para hacer un museo junto a la muralla, quiso aclarar ayer la alcaldesa. En noviembre de 2017 el Ayuntamiento, con Buj ya a la cabeza, planteó integrar el Memorial por la Paz con la medalla medieval en este punto, recogiendo la idea ganadora de un concurso que planteó el consistorio tanto para elegir el emplazamiento como el posible diseño. El Gobierno de Aragón, sin embargo, planteó otro emplazamiento en la avenida Zaragoza.

Ubicación

La alcaldesa aseguró que desde el PP creen que es muy buena ubicación para un proyecto cultural y la alcaldesa lanzó ayer la idea de que se puede utilizar como museo de la historia de Teruel o para otro contenido similar.

La modificación urbanística aprobada ayer inicialmente se expondrá ahora al público, se podrán presentar alegaciones y una vez resueltas se aprobará inicialmente y se continuará trabajando en futuros desarrollos de la zona, que Buj reconoció que son “muy complejos en el tiempo”.

Aseguró, no obstante, que es “el paso firme, inequívoco y definitivo para que esa parte de la ciudad que tanto queremos los turolenses y que es la puerta de entrada para muchos turolenses sea por fin una realidad”.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón, quiso dar su opinión sobre este tema urbanístico y criticó la “mala gestión del PP cuando gobierna”, porque recordó que las expropiaciones para el derribo del edificio donde la antigua fonda Utrillas supuso 2.696.700 euros, que “pagamos todos”. No obstante, vio positivo que se libere la muralla y lo respaldo en la Junta de Gobierno. “Eso no quiere decir que no haya habido una mala gestión”, continuó. Además, consideró que toda esta zona se podría regenerar mediante un ARRU, cuestión que viene recogida en el Avance del nuevo PGOU.