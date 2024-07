Buj: “Esta Vaquilla ha sido la del triunfo del espíritu vaquillero”

Por

Balance muy positivo de la Vaquilla de 2024. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha tildado esta nueva edición de las fiestas grandes de Teruel como las del triunfo del espíritu vaquillero. Los 31 litros de lluvia registrados poco antes de la puesta del pañuelo al Torico a primera hora de la tarde del sábado pasado, no impidieron a los vaquilleros peñistas y foráneos disfrutar “a tope” del inicio de la fiesta. Para Buj, “no hay dos ediciones iguales de la Vaquilla, y estas se han caracterizado por ponerle al mal tiempo buena cara”, además de haber sido unas fiestas extraordinariamente tranquilas en las que no se ha registrado ningún incidente destacado, ha subrayado.



En el balance realizado por la alcaldesa esta mañana a los pies del Torico, ha destacado el éxito que ha tenido el nuevo servicio de dinamizadores puesto en marcha por el Ayuntamiento y que sustituido a la barra sin alcohol que llevaba funcionando muchos años. Este servicio ha dado información sobre los riesgos del consumo de drogas y alcohol a más de mil jóvenes, ha precisado.



La alcaldesa tampoco ha querido pasar por alto el dispositivo extraordinario de limpieza contratado por el Ayuntamiento por segundo año consecutivo ampliando en dos días los servicios de limpieza para devolver a Teruel a la normalidad. Las brigadas empezaron a trabajar el viernes pasado y estarán limpiando hasta el viernes próximo.



En cuanto a la zona de acampada, la alcaldesa ha dicho que en los años de funcionamiento ha sido un éxito porque se ha evitado que la gente que viene de otros lugares instale sus tiendas de campaña en cualquier lugar de la ciudad. El Ayuntamiento no se plantea ningún cambio de ubicación por el hecho de que este año la abundante lluvia registrada hiciera más incómoda la estancia de los campista. Se trata de una circunstancia excepcional, ha indicado Buj.



El concejal de Fiestas, Turismo y Seguridad, Eduardo Suárez, ha señalado que los alojamientos hoteleros han rozado el lleno desde el viernes al tiempo que ha agradecido a toda la ciudadanía el buen comportamiento general que se ha traducido en la ausencia de incidentes reseñables. “Con tanto volumen de gente en las calles y que no haya pasado nada, es motivo de ilusión y de alegría”, ha manifestado.



Jesús Artigot, concejal de Limpieza ha precisado que son 95 toneladas de basura las registradas hasta primeras horas de esta mañana. “Es una cifra respetable y similar a la del año pasado”, ha puntualizado Artigot que ha explicado que esta mañana los servicios de limpieza han actuado desde la carretera de Alcañiz hasta la Fuenfresca por las rondas para que puedan circular los vehículos y se le pueda dar salida a la ciudad.



Conforme vayan desmontando todas las carpas y barras de las peñas se actuará en esos espacios entre hoy y mañana, ha explicado Artigot. El jueves y el viernes un camión de baldeo y un furgón limpiador reforzarán la limpieza en el centro histórico y alrededores para que todo quede en perfecto estado lo antes posible.



Preguntado por el vaso reciclable para evitar la cantidad de plástico que se genera, el concejal de Fiestas ha manifestado que muy poca gente lo utiliza. Es muy difícil poner de acuerdo a peñas, hostelería y distribuidores. Si fuera un circuito cerrado sería más sencillo. El año pasado que se puso en circulación el vaso reciclable se generó la misma cantidad de plástico que este año.