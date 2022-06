Buj presentará hoy en la Junta de Portavoces los informes sobre la caída del Torico

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel prevé tener hoy todos los informes sobre lo ocurrido este domingo en la plaza del Torico durante la retirada de las sogas que rodeaban al monumento y que terminó con la escultura y parte de la columna en el suelo. Está previsto celebrar esta tarde una junta de portavoces para dar a conocer las conclusiones de los mismos a todos los grupos municipales. Mientras, desde Interpeñas se reclama que se pueda realizar una puesta del pañuelo tradicional, trepando por la fuente, y la alcaldesa, Emma Buj (PP), aseguró que dará su apoyo a esta propuesta si se cumplen las condiciones de seguridad.

Los grupos de la oposición habían exigido este miércoles una reunión urgente de la junta de portavoces para conocer toda la información sobre lo ocurrido y criticaron al equipo de gobierno por no darles ningún detalle de lo que ha pasado. Ante estas críticas y preguntada por los medios de comunicación, la alcaldesa aseguró ayer por la mañana que esta reunión no se había realizado todavía porque estaban esperando a disponer de la información completa y aseguró que hay una “total transparencia”. Buj criticó que algunos partidos de la oposición han sido ya muy críticos en redes sociales sobre lo sucedido sin tener la información.

Por otro lado, el Ayuntamiento indicó ayer que el documento sobre la propuesta de actuación en la columna del Torico se estaba ultimando y estaba previsto enviarlo hoy a Patrimonio para la solicitud del permiso para llevar a cabo la restauración.

La directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón, recordó ayer que la intervención en la fuente tendrá que ser autorizada por su departamento para garantizar que se realiza de la forma adecuada y aseguró que se agilizarán los trámites administrativos.

En esta misma línea, el delegado de Gobierno de Aragón en Teruel, Benito Ros, argumentó que Patrimonio no pretende poner trabas, sino velar para que la actuación se haga “con garantías y lo mejor posible”.

Puesta del pañuelo

Tras la reunión celebrada este martes entre la junta directiva de Interpeñas y la alcaldesa, ayer a última hora de la tarde se llevó a cabo otro encuentro con los cuarenta miembros de Interpeñas, que representan a todas la peñas vaquilleras para analizar cómo va a afectar lo ocurrido en el acto de la puesta del pañuelo.

“Lo que me transmite Interpeñas, vamos a decir por unanimidad, es que quieren mantener la puesta tradicional del pañuelo siempre que esté puesta la columna”, explicó Emma Buj tras la reunión.

Los peñistas desean que se pueda trepar hasta la imagen del Torico y Buj aseguró que tanto ella como el concejal de Fiestas, Javier Domingo, respaldarán esa postura “siempre que se cumplan todas las medidas de seguridad y que Patrimonio no ponga objeciones”.



La fuente de la plaza del Torico ha sido vallada



En cuanto a la seguridad, la alcaldesa puntualizó que lo que habrá que garantizar es que la columna no se va a caer.

En cuanto al proceso de restauración de este monumento el sábado de la Vaquilla, 9 de julio, Buj aseguró que “todo el mundo asume que no estará el Torico original y que habrá un gemelo que será también de metal”.

En este sentido, la alcaldesa comentó que los miembros Interpeñas esto lo entienden como razonable y priorizan que se haga una restauración con un tiempo suficiente y, por tanto, que se haga una réplica en metal del Torico para ese día.

La responsable municipal recordó que este planteamiento se hace en el supuesto de que la columna esté instalada para ese día. En caso contrario, Buj aseguró que se buscará “un acto alternativo e imaginativo”.

Confianza

El presidente de Interpeñas, Juan Nácher, aseguró que confían “plenamente” en que se pueda llegar al sábado de la Vaquilla con la columna instalada y que se pueda colocar el pañuelo de la manera tradicional porque “el Ayuntamiento nos apoya en todo”. Nácher reconoció que la principal preocupación es la solidez de la columna y confió en que cuando esté lista pueda soportar este acto, puesto que está previsto poner unas sujeciones que reforzarán.

En cuanto a la escultura del Torico, el presidente de Interpeñas señaló que habrá que esperara para saber si será la original o una réplica.

En la reunión, los peñistas no pidieron explicaciones sobre lo ocurrido porque no están los informes técnicos y porque no quieren entrar en debates sino intentar que se pueda mantener este acto tan tradicional.

Juan Nácher aseguró que en Interpeñas hay una gran preocupación porque, tras dos años sin poder celebrar la Vaquilla, ahora que se va poder retomar, a quince días de las fiestas se produce esta situación. “Su hubiera sido hace dos meses hubiera sido diferente”, comentó.

Interpeñas emplazó a la alcaldesa a mantener una nueva reunión cuando tenga el visto bueno de Patrimonio para empezar con la colocación de la columna y también cuando se sepa algo más sobre la restauración de la escultura.

Emma Buj destacó la buena receptividad de Interpeñas. “Trabaja en positivo para la ciudad de Teruel y para hacer la mejor Vaquilla posible”, aseguró.

Por otro lado, la alcaldesa afirmó que está abierta a trabajar con esta asociación para la organización de las fiestas y de este acto. “He mantenido una reunión con Interpeñas como es habitual porque a mí siempre me gusta trabajar de la mano de la ciudad y de todas las entidades y yo también entiendo que el espíritu o el corazón de la Vaquilla son los peñistas. Sin las peñas la Vaquilla sería otra fiesta, no sería lo que es. He querido escuchar y pulsar su opinión de primera mano”, comentó.