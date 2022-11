Cáritas pone en marcha un servicio para alojar a personas de los pueblos que estén en Teruel por motivos médicos

Cáritas Diocesana de Teruel inauguró su proyecto Una nueva luz, gracias al cual ofrecerá a personas de los pueblos de la provincia que se tengan que desplazar a la capital por motivos médicos un lugar donde poder descansar, principalmente para acompañantes de pacientes hospitalizados durante largos periodos.

El director de Cáritas Teruel, Juan Marco, recordó que en febrero de este año presentaron el proyecto residencial con trece habitaciones que se había habilitado en el colegio San Nicolás para facilitar el acceso a la educación a jóvenes del ámbito rural con pocos recursos y ahora se han acondicionado otras seis habitaciones para este nuevo uso.

La zona para estudiantes también se va poner en marcha ahora, ya que la crisis de Ucrania obligó a destinar estos espacios a refugiados.

Una de las habitaciones que se ofrecerán en Cáritas por cuestiones médicas

“Hay mucha pobreza que no se ve en nuestra provincia, en nuestros pueblos las pensiones son bajas, mucha gente tiene salarios muy ajustados a como está la vida”, advirtió Marco quien apuntó que hay familias que no pueden pagar una pensión cuando vienen a cuidar a un familiar hospitalizado. Con este nuevo recurso tendrán “un lugar cálido en el que no es obligatorio pagar para dormir, descansar y ducharse”. Cáritas quiere que los trabajadores sociales y los sacerdotes sepan que está este servicio y se utilice.

El obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, resaltó que “en cada momento hay que ir detectando las necesidades” porque los nuevos tiempos traen “nuevas oportunidades, pero también pobrezas nuevas”. Destacó que “Cáritas es un buen observatorio para ayudarnos a descubrir las necesidades de la gente que más sufre” y afirmó que desde las parroquias de los pueblos se trabajará de forma coordinada con esta entidad.