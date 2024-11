Catarroja agradece la labor realizada por el operativo desplegado por Aragón

El operativo aragonés desplegado en la localidad valenciana de Catarroja ha trabajado durante todo el día y la localidad a mostrado su agradecmiento por su esfuerzo. Durante el día se ha trabajado intensamente en las avenidas perimetrales del sector de trabajo asignado y por la noche se continuará con la retirada de vehículos y enseres personales de las calles.



La llegada a Catarroja de maquinaria de menor tamaño permitirá que en la noche de este martes se agilicen los trabajos de extracción de vehículos y de retirada de escombros y enseres inservibles de las calles de Catarroja. A primera hora de esta mañana el 20% de las calles del sector asignado a Aragón habían quedado ya limpias y durante la noche se trabajará en las vías más estrechas del casco histórico de la localidad en las que es delicado trabajar en horario diurno por el peligro de atropello a los numerosos viandantes que deambulan por la zona. Pablo Acebes, director de operaciones del despliegue de Aragón, ha comentado que “ya hay bastantes calles limpias y los vecinos de algunas de ellas lo están festejando”.

Durante este martes, se ha seguido trabajando con sumo cuidado en el interior del sector asignado a Aragón, así como en las vías perimetrales, las más anchas, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Los Bomberos continúan rematando la primera fase del operativo consistente en la realización de achiques en locales y bajos, si bien la segunda fase del operativo, la que se refiere a retirada de vehículos y de enseres domésticos, avanza a buen ritmo. Como ya se informó el lunes, paralelamente a estas dos fases, se está incorporando personal de Sargapara trabajar en el tercer objetivo: la limpieza y baldeo de las calles.

Los tractores llegados desde todos los puntos de Aragón han realizado un gran trabajo pero desde el Puesto de Mando Avanzado se considera que no es necesaria la presencia de más tractores en la zona ya que las necesidades son cambiantes y ahora hay que hacer sitio para que trabaje maquinaria de obra pública de tamaño mediano y pequeño. Por eso se ha hecho un llamamiento a las organizaciones agrarias y a los agricultores particulares para que todos los voluntarios que desean colaborar con el operativo lo pongan en conocimiento del 112 que será quien les activará si es necesario. Su solidaridad es muy apreciada por el operativo y por los propios vecinos de la localidad valenciana pero se ruega que no se presenten en la zona si no han sido previamente activados para evitar un mayor colapso de las calles.









Efectivos

El operativo de Aragón, en este momento consta de los siguientes efectivos:

- 240 efectivos repartidos del siguiente modo:

80 Bomberos DPZ, DPH, DPT

40 personas INFOAR brigadas

10 personas Protección Civil Aragón

20 personas Voluntarios Protección Civil

45 tractoristas

5 personas empresa desatascos

20 personas SARGA logística y coordinación

20 personas entre conductores de turismo, furgonetas logísticas…

- 75 personas con maquinaria

Maquinaria pesada

Retroexcavadoras 3

Tractores-pala 10

Tractores arrastre 7

Camiones-grúa 12

Grúas telescópicas 2

Palas cargadoras 18

Camiones bañera 9

Camiones cisterna 2

Camión desatascos 1

Autobombas de Bomberos 10

Autobombas forestales 4

Dumper 3

Maquinaria media

Cargadoras tipo Bobcat 10

Bombas de extracción 40

Generadores 40

Problemas de alojamiento

Unos 40 tractoristas que desde el sábado colaboran en el operativo del Gobierno de Aragón en Catarroja se han quedado sin habitación en la que pernoctar después de que el hotel Ibis de Alcasser haya decidido unilateralmente no alojarles esta noche del martes por falta de habitaciones.

Este grupo de tractoristas llevaba dos noches alojado en estas instalaciones pagado por el Gobierno de Aragón dentro de los gastos de emergencia. La primera noche fueron obligados a pagar la factura con su propia tarjeta de crédito, dinero que el Gobierno de Aragón les reembolsará en los próximos días. La segunda noche fueron alojados después de que el propio alcalde de la población mediara ante la dirección del hotel para que les diera habitación y emitiera la factura al Gobierno de Aragón. En la mañana del martes han pedido al Gobierno de Aragón que confirmara sus necesidades para esta jornada y a las 7 de la tarde han respondido por correo electrónico indicando que no hay disponibilidad para un grupo que lleva ya dos noches alojados en el establecimiento y que han sido sustituidos por otras personas que han reservado esas habitaciones durante el día de hoy.

Los responsables del equipo logístico del Gobierno de Aragón ya les han realojado en otro establecimiento hotelero de la zona,