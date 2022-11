CelebraTe luce la magia de los eventos y el público se vuelca con el pase de modelos

Por

CelebraTe, la II Feria de Eventos y Celebraciones de Teruel, lució el sábado la magia que envuelve los momentos especiales en la vida de las personas con una buena acogida de público, que se volcó sobre todo con el pase de moda, en el que se mostraron doce modelos de la diseñadora turolense Elena Soriano. La feria abre este domingo sus puertas durante todo el día en el Palacio de Exposiciones, después de que el sábado lo hiciera solo por la tarde, y lo que se sentía en el ambiente es que la gente tiene ganar de volver a las celebraciones de antes de la pandemia.



Vanesa y Cristian es una de las parejas que está programando su boda y que se acercó a la feria para “coger ideas”, comentó ella. Algunas cosas como el restaurante ya lo tenían mirado, pero se interesaron por otras ante la variedad de propuestas que ofrecen la treintena de expositores que muestran sus productos, no solo para bodas sino para todo tipo de eventos y celebraciones, aunque lo que más seguía atrayendo en la tarde de ayer era el pase de modelos.



Se lucieron en la Pasarela Celebrate doce modelos diseñados por la turolense Elena Soriano, la mitad de ellos de invitada y el resto de novia. Seis modelos de Instinto Agencia de Modelos fueron las encargadas de mostrarlos con la colaboración de otros expositores que aportaron desde joyas a peluquería e imagen personal.



Entre el público y en primera fila para presenciar la pasarela, Daniela comentó que encontraba la feria “muy bien” y que lo que más le interesaba eran los vestidos, por lo que aguardaba con interés el pase de moda. Rosario, unas filas detrás, explicó que en su caso había acudido porque le gustaban este tipo de eventos, sobre todo el desfile, aunque en su caso no requería la contratación de los servicios que se ofertan en la feria.



Entre los expositores la sensación era buena y algunos comentaron que estaba acudiendo más público del que esperaban, por lo que para el día de hoy aguardaban que las visitas aumenten. Patricia García, de Plata Eventos y Servicios, indicó con su característico optimismo que aparte de poder mostrar su oferta a posibles clientes, la feria le servía también para “coger servicios”, porque hay proveedores que se acercan a ofrecer los suyos, desde directores de arte a todo tipo de artistas.



Al igual que García, que opinó que la feria está siendo “mucho mejor” que el año pasado, Manolo Tena, de Joyería Tena, indicó que estaba habiendo “más movimiento” del que se pensaba; un incremento que va parejo al aumento que está habiendo también de celebraciones, puesto que comentó que en la joyería habían triplicado este año el negocio por bodas y novios. Sobre la incógnita de qué iba pasar tras la pandemia sobre la celebración de eventos, Tena consideró que a la vista de la demanda que está habiendo, “la gente tiene ganas de volver a lo de antes”.



CelebraTe reúne a una treintena de expositores y entre los visitantes habrá un sorteo de 500 euros y regalos. Además de poder conocer la oferta de los expositores y planificar con ellos la organización de un evento, a lo largo del día de hoy se presentarán varios talleres, habrá actuaciones y los niños podrán seguir disfrutando de castillos hinchables. La feria, que organiza la Institución Ferial de Teruel y la Cámara de Teruel, y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, la Diputación de Teruel, la Comarca de Teruel, y el Gobierno de Aragón, además de la colaboración de CEOE Teruel, abrirá hoy de 11 de la mañana a las 14 horas, y por la tarde de 17 a 20 horas.



En la jornada del sábado la apertura fue solo por la tarde y a la inauguración acudieron diferentes representantes institucionales, entre ellos la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, Eva Fortea, junto al resto de instituciones patrocinadoras. Más de 120.000 euros de DGA

Eva Fortea se mostró satisfecha de la segunda edición de CelebraTe y consideró que la acogida del evento ponía de manifiesto “el resurgir de las ferias como una potente herramienta comercial y como un elemento de dinamización

socioeconómico”.



Para la directora general de Comercio, CelebraTe tiene una característica que convierte la feria en muy valiosa porque el sector de los eventos es peculiar por ser “multisectorial”, al haber muchos agentes implicados que abarcan desde la hostelería, la floristería, la joyería y otros, “y la suma de sinergias y de esfuerzos hacen de él un sector muy potente”.



Además, opinó que un evento se disfruta varias veces, no solo cuando se celebra sino cuando “se imagina, cuando se prepara, cuando se celebra y cuando se recuerda”, de forma que los expositores de la feria están presentes en todos ellos. Valoró igualmente la importancia de personalizar al cliente, puesto que todo ya no vale para todo el mundo, “sino que la gente quiere un evento individualizado con una atención cuidada”, lo que enriquece las posibilidades que ofrecen estas ferias.



Por otra parte, la directora general recordó el apoyo al sector ferial que se hace en todo el territorio desde el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial a través de la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía.



Fortea indicó que concretamente a la Institución Ferial de Teruel se le dieron en 2021 subvenciones por valor de 14.000 euros para la organización de eventos, y 48.000 euros para inversiones en el recinto. En 2022 señaló que se van a notificar 20.000 para la organización de eventos y 38.000 para inversión.



“En los últimos dos años el Gobierno de Aragón ha ayudado con más de 120.000 euros a la Institución Ferial de Teruel”, recalcó Fortea, quien señaló que en las inversiones entran actuaciones subvencionables como el equipo audiovisual del salón de actos, los equipamientos de cocina y aseos, el mobiliario de cafetería, la redacción del proyecto para el cambio de la cubierta, o el dispositivo de control de aforos, entre otros.