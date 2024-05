CGT y CNT alertan de la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora

Por

La manifestación convocada por CGT y CNT en Teruel este Primero de Mayo bajo el lema Contra la precariedad y en defensa de los servicios públicos partió al mediodía de la plaza de la Catedral y llegó hasta la del Labrador. En la plaza del Torico, entraron al grito de “Nolasco, cabrón, trabaja de peón” y añadieron “vosotros, fascistas, sois los terroristas” dada la coincidencia de la marcha con la convocatoria a los medios de comunicación realizada por el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Enfermedad de Lyme.



El portavoz de CNT, Juan Brovia, aseguró que el protagonismo el 1 de mayo debe ser para la clase trabajadora, “que no deja de perder capacidad adquisitiva aunque suba un poco el salario mínimo porque los alquileres y la cesta de la compra suben mucho más”.



Brovia dijo que, frente al “reality show” ofrecido en los últimos días por la clase política, “somos los trabajadores y las trabajadoras los que tenemos que enfrentarnos cada día a la precariedad laboral y a las imposiciones de nuestro jefe. Y sin una organización clara y sin apoyo mutuo, no vamos a poder enfrentarlo de ninguna forma”, zanjó.



El secretario general de CGT Teruel, Pablo Herrero, hizo referencia a la necesidad de reforzar la seguridad en el trabajo ante el incremento de los accidentes laborales del último año.



También pidió “un reparto del trabajo que dignifique la vida de las personas” y que aporte un salario suficiente para que no hay trabajadores pobres.



Pablo Herrero hizo una defensa de los servicios públicos, “que vemos como poco a poco siguen sufriendo recortes”, sobre todo en sanidad y educación.



Por otro lado, Brovia indicó que se manifestaban al margen de CCOO y UGT porque, en su opinión, “el sindicalismo tiene que apostar por el conflicto”. El sindicalismo de paz social y de pacto social está agotado y todas sus esperanzas puestas ahora mismo en lo que haga el Gobierno”.



Herrero añadió que CCOO y UGT pactan incrementos salariales por debajo del IPC. “Si las personas no conseguimos mantener el poder adquisitivo con el Gobierno más progresista de la historia, ¿qué va a pasar cuando llegue un Gobierno mucho más reaccionario?”, se preguntó, y añadió que ellos seguirán en la calle.



En la manifestación de CGT y CNT, además de los gritos contra el fascismo, se abogó “por un sindicalismo de clase y combativo” y por el mantenimiento de la lucha obrera. También mostraron su solidaridad con el pueblo palestino frente a “la limpieza étnica del sionismo israelí”.