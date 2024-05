CCOO y UGT exigen que se concreten todos los proyectos empresariales anunciados

Reconversión minera

Concentración sindical en la plaza del Regallo de Andorra, donde siguen esperando los proyectos industriales anunciados tras la reconversión minera

La ciudadanía convocada por CCOO y UGT se concentró este miércoles al mediodía como cada Primero de Mayo en Andorra y Teruel para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores bajo el lema Por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios. Los sindicatos aprovecharon la jornada para exigir que se materialicen los proyectos empresariales anunciados para la provincia y que se ponga fin al “clima bronco” en la política.En la concentración celebrada en la plaza de la Catedral de Teruel se dieron cita unas 200 personas, entre los que se encontraban una nutrida representación política del PSOE, Izquierda Unida y Teruel Existe. Los secretarios territoriales de UGT, Alejo Galve, y de CCOO, José María Villarejo, fueron los encargados de leer el manifiesto en el que, tras reconocer el valor de la reforma laboral de 2021 y de la subida del SMI, solicitaron “una apuesta decidida por el pleno empleo”.En este sentido, consideran que es el momento de reducir legalmente la jornada de trabajo a 37 horas y media y de impulsar la política industrial y el desarrollo sectorial aprovechando el potencial de la energía renovable. La regularización de las personas extranjeras que se encuentran trabajando y acabar con la precariedad laboral de la juventud fueron otras de sus solicitudes.En declaraciones a los medios, el secretario territorial de UGT en Teruel, Alejo Galve, dijo que para sostener el pleno empleo en la provincia es necesario que los proyectos empresariales se repartan por el territorio y que se facilite el acceso a la vivienda a las personas jóvenes. El secretario general de CCOO en Teruel, José María Villarejo, añadió que la Inspección de Trabajo deberá evitar que las empresas absorban la reducción de jornada abonando horas extras.CCOO y UGT han celebrado la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. Sobre este asunto, Galve y Villarejo solicitaron un cambio de actitud a los políticos que permita abrir el diálogo y alcanzar pactos. “Por respeto a la ciudadanía, hay que poner fin al clima bronco en el Congreso de los Diputados”, sentenció Villarejo.Por su parte, la secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, alertó este miércoles, durante la concentración por el Primero de Mayo en la capital, sobre “las dudas” y “falacias” que “vierten la derecha y la ultraderecha sobre las organizaciones sindicales”, que son “las interlocutoras que tienen los Gobiernos para avanzar en el diálogo social”.Pérez acusó al PP de “mimetizarse con Vox en unos ataques con los que amenazan constantemente con quitar derechos y, sobre todo, con restar credibilidad a la interlocución que tienen las organizaciones sindicales”.Pérez, que calificó al 1 de mayo como “un día de celebración” para “seguir revindicando conquistas para los trabajadores”, señaló que la provincia de Teruel tiene datos “casi de pleno empleo” y los relacionó con las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España, como la reforma laboral, y también a políticas y proyectos que han puesto en valor las potencialidades de la provincia. “De momento, no conocemos nada nuevo del Gobierno del señor Azcón, exclusivamente tira de lo que se ha encontrado”, afirmó.El coordinador de Teruel Existe, Tomás Guitarte, señaló que la creación de empleo es “la principal arma contra la despoblación”, por lo que solicitó al Gobierno de Aragón que realice “una apuesta estratégica” para la creación de polos de actividad económica fuera del área de influencia de Zaragoza.Asimismo, Guitarte recordó que es necesario la aplicación de las ayudas al funcionamiento empresarial al máximo permitido por la Comisión Europea para que mejore la competitividad de las empresas turolenses y, por ende, los salarios de las personas trabajadoras.“Seguimos en modo supervivencia”. Así definió el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO en Andorra y el Bajó Aragón, Darío Sanz, la situación de espera continua de la zona afectada por la reconversión minera y el cierre de la Central Térmica. Y es que, cuatro años después de que se echara la llave a la planta de producción de energía eléctrica, no se aprecian mejoras en la recuperación del empleo y la economía. Todo lo contrario: “perdemos población y los trabajadores se tienen que buscar la vida en puestos de trabajo cada vez más alejados de Andorra, que es su lugar de residencia”, manifestó Sanz durante los actos reivindicativos del Primero de Mayo.Las organizaciones sindicales mayoritarias (UGT y CCOO) volvieron a reivindicar lo que vienen demandando desde hace cuatro años: que los proyectos presentados sobre el papel para recuperar el empleo perdido en el sector minero-eléctrico se hagan realidad y que las promesas de empleo y recuperación se cumplan. No en vano, como enfatizó Sanz durante la celebración del Día del Trabajador en la andorrana plaza del Regallo, “no solo no han arrancado los proyectos industriales que tenían que generar puestos de trabajo sino que ni siquiera lo han hecho los de los parques de energía fotovoltaica y eólica”, en los que se confía por los puestos de trabajo que generarán en la fase de instalación y no tanto durante la explotación.“Estamos esperando la llegada de los proyectos empresariales, la reindustrialización de Andorra y su comarca que debería llegar con los convenios de transición justa, pero las empresas que tenían que llegar no han venido”, enfatizó Sanz.Más aún, el secretario de la Unión Comarcal de CCOO reconoció que la población está “con hastío, decepción y cabreada”, también, entre otras cosas, “porque el reparto de los fondos de transición justa que van destinados a las zonas afectadas por el cierre de la Central Térmica cada vez se alejan más de Andorra”. Sanz dejó caer al final de su intervención en la plaza del Regallo algo que preocupa en la zona desde hace tiempo: “A ver si la reindustrialización se hace lejos de aquí y en Andorra nos dejan las placas y los molinos”, cuando “lo que debería ocurrir es que esos fondos fueran a compensar s los territorios que han perdido empleo y una central de carbón”.La lectura del manifiesto de este Primero de Mayo se centró en la “apuesta decidida por el pleno empleo” y también en los jóvenes. En este sentido, la delegada sindical de UGT en Andorra y secretaria de organización de la organización juvenil Ruge en Aragón, Ana María Sánchez, señaló que “los jóvenes somos de los más afectados por la falta de empleo; somos la generación del sí, sí, sí que estudiamos y trabajamos y estaremos al pie del cañón”.Antes de la celebración del Primero de Mayo en la plaza del Regallo, los andorranos y bajoaragoneses que se desplazaron hasta la capital de la Sierra de Arcos para conmemorar el Día del Trabajador participaron en un acto de homenaje en el cementerio de Andorra a los tres guerrilleros maquis fallecidos en una reyerta con la Guardia Civil en 1945. En el lugar donde están enterrados se efectuó una ofrenda floral y se cantó La Internacional. El acto terminó con vivas a la República, a la clase trabajadora y al Primero de Mayo.