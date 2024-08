CHA denuncia el retraso en la convocatoria de plazas de internado en residencias de Teruel

CHA ha expresado en una nota de prensa su profunda preocupación por el injustificado retraso en la convocatoria de plazas de internado en las residencias de Teruel dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

“Esta situación, que afecta directamente al alumnado que depende de estas plazas para poder iniciar el curso escolar 2024-2025 en condiciones adecuadas, demuestra una falta de previsión y sensibilidad por parte del Gobierno”, ha afirmado Javier Carbó, secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses.

CHA ha detallado que el pasado 31 de julio de 2024 se publicó la convocatoria de las plazas de internado, dando un plazo de diez días hábiles, a partir del 1 de agosto , para la presentación de solicitudes, y otros diez días para subsanar errores. Este proceso, que incluye la publicación de listados provisionales y definitivos, se extenderá hasta finales de agosto, "dejando a las familias y al alumnado en una situación de incertidumbre a pocos días del inicio del curso escolar", ha asegurado Chunta.



Desde CHA consideran "inadmisible" que la convocatoria se haya retrasado hasta finales de julio, cuando habitualmente se realiza a finales de junio, permitiendo a las familias tiempo suficiente para organizarse y, en caso de no conseguir plaza, buscar alternativas de alojamiento. "La improvisación del Gobierno de Aragón y las sucesivas crisis de gobierno, ponen en riesgo el bienestar del alumnado, que se encuentra a la espera de conocer si dispondrá de una plaza en las residencias de Teruel, y con el tiempo en contra para encontrar una solución en caso de no recibir esta adjudicación", ha advertido CHA.



Por tanto, el partido argumenta que es necesario que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón explique qué medidas tiene previstas para quienes, al no conseguir una plaza en las residencias, se vean obligados a buscar alojamiento a última hora.



Desde CHA instan al Gobierno de Aragón, en sendas iniciativas parlamentarias, a presentar por Isabel Lasobras, secretaria general de CHA y portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, a que asuma su responsabilidad y actúe de manera inmediata para corregir este grave error.