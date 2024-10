Científicos del Cefca descubren una nueva supernova

Por

El equipo científico del Centro de Estudios del Cosmos de Aragón (Cefca) ha descubierto una nueva supernova, que estaría situada a casi 700 millones de años luz de la Tierra. Esta explosión estelar es la primera que se detecta con el telescopio JST250 desde el comienzo de las operaciones científicas de JPCam. La supernova ya ha quedado registrada por la Unión Astronómica

SN 2024slh es el nombre oficial de la supernova descubierta por los científicos del Cefca gracias al telescopio JST250. El objeto se ubica en la galaxia 2MASX J19382577+6744257. El pasado 19 de agosto en el proceso de revisión y validación de las imágenes de JPCam tomadas la noche anterior, los científicos del Cefca encontraron una nueva fuente luminosa.



Esa misma noche se observó, de nuevo, la galaxia con la cámara T80Cam del telescopio JAST80 del Observatorio Astrofísico de Javalambre. Estas imágenes permitieron confirmar que ese nuevo objeto luminoso, detectado junto al núcleo de la galaxia, seguía visible. Dicha fuente luminosa no se encontraba en las imágenes anteriores de dicha galaxia por lo que se determinó que correspondía a la explosión de una supernova.



El hallazgo se reportó a la página oficial de la Unión Astronómica Internacional (IAU) destinada a la notificación de este tipo de descubrimientos, el Transient Name Server (TNS). Un registro que se realizó un día después, tras haberse realizado las comprobaciones y análisis oportunos. La supernova, denominada inicialmente como JVAR24b por los científicos del Cefca, fue registrada por la IAU como SN 2024slh.



Las supernovas son fenómenos muy poco frecuentes y difíciles de detectar que se producen al final de la vida de ciertas estrellas. Por poner un ejemplo, una galaxia como la nuestra, con 200.000 millones de estrellas, tan sólo registra unas tres supernovas al año y son fenómenos que apenas se contemplan durante unas semanas. En ocasiones se trata del colapso de estrellas muy masivas (con masas superiores diez veces a la del Sol) o bien de explosiones termonucleares de estrellas en una fase concreta de su evolución y cuando orbitan junto a una estrella compañera. Una supernova de tipo Ia Los datos aportados confirman que se trata de una supernova tipo Ia. Este tipo de explosión de supernovas se produce cuando una enana blanca, una estrella evolucionada que fue similar a nuestro Sol y que en la actualidad no puede producir reacciones nucleares en su interior, se alimenta por atracción gravitatoria de material procedente de una estrella compañera. Ello hace que incremente paulatinamente su masa hasta alcanzar el valor de 1.4 masas solares, momento en el que se desencadena una explosión muy energética que da lugar a la supernova.



Estas supernovas de tipo Ia tienen un brillo característico y, por tanto, pueden utilizarse para medir con precisión distancias cosmológicas. De hecho, el estudio sistemático de dichos objetos proporcionó la primera prueba observacional concluyente sobre la expansión acelerada del Universo y la necesidad de asumir la existencia de la energía oscura como su principal componente.



Tras el hallazgo, el telescopio JAST80 ha realizado un seguimiento periódico de la evolución de brillo de la SN 2024slh con diferentes filtros ópticos de T80Cam, obteniendo curvas de luz en las que se puede apreciar la variación del brillo con el paso de las semanas. Además del OAJ, otros telescopios internacionales como ZTF, GOTO, ATLAS y el telescopio espacial Gaia se han sumado al seguimiento observacional de la supernova descubierta por el Cefca. Sobre Cefca y OAJ El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) es un instituto de investigación del Gobierno de Aragón fundado en 2008 y situado en Teruel. Las actividades del Cefca incluyen el desarrollo, operación y explotación científica de la Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) española Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), que está equipado con dos telescopios especialmente diseñados para llevar a cabo grandes cartografiados del cielo únicos en el mundo. El Cefca está participado principalmente por el Gobierno de Aragón y por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y constituye una Unidad Asociada al CSIC con el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sobre ICTS Las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) son grandes instalaciones, recursos, equipamientos y servicios, únicas en su género, que están dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia y de máxima calidad, así como a fomentar la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y la innovación.



Las ICTS son únicas o excepcionales en su género, y cuya importancia y carácter estratégico justifica su disponibilidad para todo el colectivo de I+D+i. Las ICTS poseen tres características fundamentales, son infraestructuras de titularidad pública, son singulares y están abiertas al acceso competitivo.