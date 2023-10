Concentraciones de la España Vaciada: “Hay gente que quiere ir a vivir a un pueblo y no encuentra una vivienda”

Por

Bajo el lema Quiero mi hogar en este lugar, los vecinos de un buen número de municipios de la provincia de Teruel se concentraron a mediodía de este sábado en las plazas de sus localidades para reivindicar el acceso a la vivienda en el medio rural. La provincia se sumó un año más a la movilización Yo paro por mi pueblo, organizada por la España Vaciada en todo el país.



“Hay gente que quiere irse a vivir a un pueblo y no encuentra una vivienda”, resaltó David Piquer, el portavoz del movimiento ciudadano Teruel Existe en el E20 -el órgano de coordinación de la Revuelta de la España Vaciada- que reivindicó políticas públicas para facilitar el acceso la a vivienda en las zonas rurales, especialmente en régimen de alquiler, momentos antes del acto en la capital, en la plaza de la Catedral.



“Se está hablando más de vivienda últimamente, se habla mucho del precio del alquiler en las grandes ciudades, pero nadie mira la otra realidad de España que es que el medio rural que necesita un plan de vivienda público. Si tu quieres empezar un proyecto de vida en un pueblo, lo primero que necesitas es una vivienda donde poder estar”, argumentó Piquer que incidió en que esta dificultad no afecta a una comarca concreta, sino que es general en todas las zonas rurales del país.



El portavoz de Teruel Existe insistió en que hay que agilizar las medidas y apostó por dos tipos de acciones: “que haya construcción de vivienda pública, igual que se plantean planes en las grandes ciudades que se planteen planes en los pueblos” y también que se apueste por “la rehabilitación” del parque de vivienda que está en mal estado.



Piquer propuso que se ayude a los ayuntamientos para rehabilitar viviendas que puedan ser ofrecidas en alquiler.



El representante del movimiento ciudadano reconoció que es un problema complejo porque hay viviendas con muchísimos propietarios y existe también un componente sentimental porque es la casa familiar donde nacieron los padres o los actuales propietarios vivieron su infancia, pero defendió la necesidad de apostar por el alquiler porque “para que puedas emprender un proyecto de vida tienes que tener un techo”.



En la capital, la concentración se realizó en la plaza de la Catedral que se convirtió en un pequeño pueblo con maquetas de los elementos característicos de cualquier municipio como la iglesia, la escuela o el frontón.



David Piquer fue el encargado de leer en manifiesto en el que se recordó que esta movilización reflejaba que los vecinos de los territorios que sufren la despoblación siguen “luchando y planteando soluciones que reviertan esta situación”.



El comunicado recordó las carencias en servicios básicos como escuelas o centros sanitarios, así como la escasez de oportunidades laborales, si bien incidió en la falta de vivienda sin la que “no es posible el asentamiento poblacional”.



Los manifestantes reclamaron a las instituciones que trabajen “por un modelo de país que no obligue a nadie a marchar de su territorio”.



“Para un primer asentamiento en el territorio se necesitan viviendas públicas de alquiler que ofrezcan a los jóvenes y a los nuevos vecinos la opción de poder elegir vivir en un pueblo”, señalaron en el comunicado.



Apostaron por la rehabilitación de viviendas que “devolvería su habitabilidad a muchas casas que sufren el abandono de sus propietarios, al tiempo que favorecería la reactivación económica”.



Muchas plazas reunieron a sus vecinos con pancartas para reclamar este tipo de medidas como en Tramacastilla, Camarillas, Bueña, Griegos, Torre del Compte, Olba o La Codoñera, entre otros muchos.