Condenado un hombre por delito de violencia sobre la mujer al lanzarle el móvil a su pareja

Por

El magistrado del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Teruel ha condenado a un hombre a 40 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad y le prohíbe aproximarse a su pareja a una distancia inferior a 200 metros, en cualquier lugar en que esta se encuentre, y a comunicarse con ella , por cualquier medio, durante el plazo de 8 meses a contar desde el momento en que se ha dictado la orden de alejamiento este 26 de octubre. Le condena además al pago de las costas procesales sin que contra esta sentencia dictada quepa recurso alguno.



Los hechos se produjeron el viernes 25 de octubre en el domicilio familiar de Teruel. Durante una discusión el ahora condenado empujó a la mujer y le lanzó su teléfono móvil con clara intención de atentar contra su integridad física, la retuvo contra la pared mientras le decía no tienes escapatoria, expresa el magistrado en su resolución.



El magistrado considera al procesado autor de un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de maltrato sin causar lesión, ya que cuando le lanzó el móvil este no impactó contra su víctima.



La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno.