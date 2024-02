Cuencas Mineras y la FAVCT amplían el programa Acompañando a toda la comarca

La Federación Local y Provincial de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) extiende su programa Acompañando-Te y Acompañando-Utrillas a toda la Comarca de Cuencas Mineras. Este martes se firmó el convenio entre las dos instituciones por el que la institución comarcal aportará 10.000 euros para crear una red de atención a las personas víctimas de la soledad no deseada. La experiencia ya se puso en marcha hace seis meses en Utrillas y ahora se trabaja en extender la iniciativa a otras comarcas y contar después con la colaboración de la Diputación de Teruel.

El presidente de la FAVCT, Pepe Polo, afirmó que se trata de un proyecto “importante” y que, después de seis meses de haber puesto en marcha la experiencia en el municipio de Utrillas se ha podido ver “la validez, la fortaleza y las necesidades que puede cubrir este programa” para paliar la que definió como “una de las enfermedades del Siglo XXI” en referencia a la soledad no deseada. Polo se refirió a un problema que puede llegar a desencadenar “suicidios” y cuya solución “es un beneficio para la población”, sobre todo en zonas que, como las Cuencas Mineras, están “muy envejecidas”. “Un estudio que hizo el Ayuntamiento de Utrillas habla de casi 600 personas de toda la población superaban lo que son los 65 años. Estamos hablando de poblaciones muy envejecidas”, añadió el presidente de la FAVCT.

Por su parte, el presidente de la Comarca de Cuencas Mineras, Javier Larraz, apuntó que el convenio que se firmó ayer es “complementario” a la iniciativa que se desarrolla desde hace medio año en la capital minera y ampliarlo “al resto de pueblos de la Comarca”, de los que dijo que “son pueblos más pequeños que tienen menos recursos, menos medios y nosotros estamos aquí pues para hacer comarca y complementar este servicio”.

10.000 euros

Para ello, la Comarca de Cuencas Mineras va a destinar 10.000 euros en 2024, aunque no se descarta que en próximas anualidades esta cantidad pueda verse incrementada. “Estamos potenciando los servicios de acción social”, aseguró el presidente comarcal en referencia a actividades como el traslado de mayores a los centros de día, y valoró como “súper importante” el programa Acompañando-Cuencas Mineras al que se suscribe desde ayer la institución. “La soledad es un problema, no hay nada como el estar solo y hay que combatirlo. Ya no exclusivo de las personas mayores, sino que se da en jóvenes también, para que no estén conectados tanto tiempo a las redes y a internet”, añadió Larraz.

Por su parte, la consejera de Servicios Sociales e Igualdad de Cuencas Mineras, María José Alonso, insistió en la complementariedad del programa Acompañando-Cuencas Mineras y los servicios que se prestan desde su Área en la Comarca. Alonso apostó por nuevos enfoques como el que se ofrece desde el programa de la Federación y destacó, además, el papel del voluntariado, que “en la zona rural funciona mucho como red informal” por lo que apostó por mantenerlo y potenciarlo.

Del programa de la FAVCT, la consejera dijo que “es una buena manera de vertebrarlo, de llegar a todos los pueblos y de dar visibilidad a algo que está ahí” y resaltó que no todos los municipios tienen los recursos económicos para hacer frente a un programa como el que se implantó seis meses atrás en Utrillas, por lo que es ahí donde entra en juego la Comarca “ para ampliar el programa a aquellos pueblos con menos recursos”.

Voluntarios

Alonso explicó que la labor de los voluntarios consiste en “quedar con el usuario, sacarlo, convivir un tiempo con él, sacarlos de casa, de su ámbito, tomarse un café en un bar, en una cafetería, si hay bar en el pueblo, o dar un paseo, sentarse en un banco y estar con una conversación una hora, hora y media, para que la persona hable, que no se sienta sola, que tenga compañía durante un tiempo cada semana”. También, y en colaboración con el Área de Juventud, se ha puesto en marcha el programa Charrando con el que se creará una biblioteca de memoria sonora.

La coordinadora del programa Acompañando-Utrillas, Mayte Huarte, será quien dirija también el proyecto en toda la comarca. Huarte y se ha dedicado a crear una red con las tiendas, peluquerías y otros servicios para detectar los casos de soledad más acuciantes. Para Polo, el servicio que se presta desde le programa es un “activo sanitario” que el médico ya estaría prescribiendo en lugar de recetar ansiolíticos o antidepresivos.

Huarte señaló que le primer paso en la ampliación a todo el territorio comarcal será realizar un estudio de las necesidades del territorio y de la posibilidad de disponer de más voluntarios para atenderlas.