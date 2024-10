Daniel Rey, director del Instituto Aragonés de Fomento: “Hay recursos y actuaciones, en cantidad y calidad, para transformar la provincia”

Daniel Rey Saura, nacido en Zaragoza en 1973, asumió la dirección gerencial del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) en octubre de 2023. En este año, se ha diseñado e implementado la nueva imagen y posicionamiento empresarial para el periodo 2024-2027, que presentará este lunes en colaboración con DIARIO DE TERUEL en un desayuno empresarial que comenzará a las 09:45 horas en el Hotel Palacio La Marquesa. Esta nueva etapa, el organismo va a contar “de inmediato” con un centro de atención presencial en la sede del Gobierno de Aragón en Teruel, ubicado en la calle San Francisco. “Contamos con recursos y actuaciones, en cantidad y calidad, que van a transformar la provincia”, asegura Rey.

-El IAF ha iniciado una nueva etapa, ¿qué retos se ha marcado?

-Como agencia de desarrollo empresarial autonómica, nuestro fin último es facilitar la generación y crecimiento de proyectos empresariales en Aragón, contribuir al desarrollo de una economía fuerte y dinámica, y generar actividad, empleo y riqueza en todo el territorio.

Como instrumento del Gobierno de Aragón para el desarrollo de la empresa en Aragón, nuestro principal reto, alineado con el de la Comunidad Autónoma, es ayudar a las empresas y emprendedores a crecer y ser más competitivas, y eso pasa por la eficiencia, el talento y la innovación.

-¿Cuáles son las líneas principales de la Estrategia 2024-2027?

-En este nuevo IAF todo parte y gira alrededor de la empresa, específicamente de sus necesidades, no desde “nuestro lado de la barrera”. Para ello es fundamental que estemos en la calle, en las empresas, que las conozcamos bien y entendamos sus necesidades y oportunidades. Cambiamos el foco: igual que una empresa piensa y se focaliza en sus clientes y no en sí misma, nosotros pensamos y nos centramos en las necesidades y requerimientos que nos traslada la empresa y no en nuestros programas o procesos.

Vamos a englobar todas nuestras actuaciones y servicios de apoyo en 5 ejes estratégicos: IAF Crecimiento, IAF Innovación, IAF Emprendimiento, IAF territorio e IAF Conecta. En cada eje habrá diversos programas: Tech FabLab de emprendimiento digital España; Academia rural digital, con más de 5 millones de presupuesto y un enfoque muy transversal; o Aragón Crece y compite, para impulsar el crecimiento de 100 empresas al año con alto potencial. Dado que acabamos de poner en marcha un espacio de atención personalizada a la empresa, IAF Conecta, estamos encantados de poder interactuar directamente con las empresas, escucharles con atención y explicar en profundidad lo que sea necesario.

-Como interlocutor con la administración pública y herramienta de acompañamiento a la empresa, ¿va a contar el IAF con un centro visible y accesible en la provincia de Teruel?

-Así es, contará con un centro presencial de manera inmediata en la delegación del Gobierno de Aragón en Teruel. Y también extenderemos atención virtual. Toda la información está disponible en nuestra web. Y no nos quedaremos ahí; llegaremos a donde haga falta para estar cerca de la empresa.

-¿Qué uso se le va a dar al edificio de la avenida de Sagunto en la capital turolense, sede del CEEI Aragón?

-El CEEI Aragón va a dejar de gestionar las instalaciones donde se ubica en Teruel próximamente. Eso no significa que este centro de emprendimiento deje de funcionar. La gestión del inmueble recaerá en su propietario, el IAF, que como en otros municipios de Aragón, gestiona viveros y centros de emprendimiento para impulsar y dar continuidad a la actividad empresarial.

-¿Cómo van a fomentar el emprendimiento en el territorio?

-Contamos con recursos y actuaciones, en cantidad y calidad. Recientemente hemos resuelto una primera línea de ayudas para pymes de Teruel del Fondo de Transición Justa, financiado por Fondos de la Unión Europea, por un importe de 21,4 millones de euros y un impacto de más de 55. El total del programa asciende a 88 millones con un impacto superior a 200, con proyectos de alta calidad y retorno, que van a transformar la provincia. Varios son proyectos ya consolidados, otros nuevos en desarrollo y también de intraemprendimiento. Pero además de los servicios propios, somos patrono fundador de la Fundación Aragón Emprende, que aglutina el 95% de los recursos disponibles en este ámbito dentro de nuestra comunidad. Hemos logrado impulsar 3.500 proyectos emprendedores y empresariales en Aragón a lo largo de 30 años.

-¿Difieren las necesidades de las empresas turolenses a las de la mayoría por su pequeño tamaño y por las características demográficas del territorio?

-Acumulo una dilatada experiencia en el mundo de la empresa y tengo claro que, al final, todas tienen un triple nexo común clave para el éxito: foco, trabajo y servicios o productos diferenciados. Lo que cambia es el marco, el entorno, y no cabe duda de que el de Teruel es singular. Desde mi punto de vista, la especialización y el aprovechamiento de los recursos endógenos es la única forma de ser competitivos y sostenibles en el largo plazo.

-También quieren aprovechar la estratégica ubicación geográfica de la región. ¿Es necesario mejorar las comunicaciones para que también Teruel se beneficie de ello?

-No hay duda de que sí. El Gobierno de Aragón, a través del departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, está trabajando duro en ello.

-¿Qué va a suponer el incremento en 26 millones en dos años del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para el tejido empresarial, para los proyectos estratégicos en funcionamiento y, sobre todo, para crear nuevos?

-El Fite y el Fondo de Transición Justa son herramientas fundamentales para impulsar y diversificar la actividad económica en la provincia, generar empleo y asentar la población. Estamos trabajando, junto con el resto de los departamentos del Gobierno de Aragón implicados en su gestión, en que el uso efectivo y eficaz de esos recursos, priorizando la inversión, para que sean impulsores de proyectos que verdaderamente apalanquen y dinamicen. En este sentido, es importante generar nuevos proyectos, pero no menos mantener e impulsar los que ya hay.

-La implantación de energías renovables en el territorio, ¿va a suponer también una ventaja competitiva?

-Es una realidad que lo es. Las cifras de inversión en nuestra región son históricas y buen reflejo de ello.

Objetivos y funciones del IAF: Favorecer el desarrollo socioeconómico y corregir desequilibrios territoriales

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) tiene como objetivos fundamentales favorecer el desarrollo socioeconómico de Aragón y el incremento y consolidación del empleo, y corregir los desequilibrios intraterritoriales.

Entre las funciones del IAF se encuentra la promoción de proyectos de inversión, públicos y privados, con especial incidencia en las zonas menos desarrolladas del territorio aragonés.

Otro de sus propósitos es la promoción de infraestructuras industriales, equipamientos y servicios colectivos para las empresas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a las sociedades cooperativas y empresas de economía social.

Entre las tareas que tiene encomendadas se encuentra asimismo el fomento de la promoción exterior y de la localización empresarial en Aragón, así como de la captación de capital, mediante la creación de sociedades o la participación en las ya existentes. La asistencia técnica y asesoramiento financiero a las empresas es otra de las misiones del IAF.