La sede del CEEI Aragón en Teruel se cerrará cuando se vacíe de empresas

El Centro de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI Aragón) ha confirmado su intención de cerrar su sede en Teruel, ubicada en el número 116 de la avenida de Sagunto, de acuerdo a su nuevo plan estratégico 2024-2027. Por este motivo, se ofrecerá a las ocho empresas que dependen de este organismo su traslado al Parque Tecnológico del Motor de Aragón (Technopark Motorland) de Alcañiz y, en caso de que lo rechacen, podrán continuar utilizando las instalaciones hasta que finalice su contrato.



Fuentes del departamento de Presidencia, Economía y Justicia, del que depende el CEEI Aragón, aseguraron que no han comenzado todavía las reuniones con las empresas instaladas y que, por tanto, todavía no se les ha planteado su traslado a Technopark. En todo caso, dijeron que “se trata de un ofrecimiento y no de una obligación” dadas las “dificultades” de irse a más de 150 kilómetros de distancia.



Por eso, en el caso de que quieran continuar haciendo uso de las instalaciones que actualmente ocupan en el edificio de la avenida de Sagunto, se respetarán los plazos establecidos en cada uno de los contratos. Si así fuera, el cierre de las instalaciones se llevaría a cabo cuando finalice el último acuerdo, aseguraron.



Admitieron que la situación es diferente en el caso de la sede del CEEI Aragón en Huesca, donde ya se ha ofrecido a las siete empresas ubicarse en el Parque Tecnológico Walqa sito en la misma ciudad. “En este último caso, el traslado es más fácil porque está al lado”, dijeron, aunque están a la espera de concretar si hay espacios -oficinas y naves- disponibles para todas.



Desde el CEEI Aragón, precisaron que esta medida obedece al nuevo plan estratégico 2024-2027, “cuya filosofía es dar servicio a las empresas allá donde estén”. Esta “flexibilidad” les permitirá, tanto si dispone de una sede fija como no, “atender a las organizaciones calificadas por la que se encuentren distribuidas por todo el territorio y prestarles los mismos servicios que ahora”.



Indicaron que, aunque las conversaciones con las empresas no han comenzado, se ofrecerán “soluciones personalizadas y no se dejará tirada a ninguna”. En cualquier caso, aseguraron que el cierre de la sede turolense no se realizará hasta dentro de “dos o tres años o hasta que se vacíe, lo que va para largo, porque algunas tienen contratos prorrogables”. El director del CEEI Aragón, Javier Martínez, se va a desplazar “próximamente” para hablar con las personas afectadas, informaron.



Dada esta situación, el IAF que es el propietario de las instalaciones todavía no conoce cuál será el destino del edificio de la avenida de Sagunto, ni el CEEI Aragón sabe si dispondrá de algún otro espacio físico en la capital turolense. La infraestructura actual consta de 6 naves de entre 64 y 279 metros cuadrados, 10 despachos de entre 24 y 36 metros cuadrados, 2 salas polivalentes con capacidad hasta 12 personas y un salón de actos para 90.



Las ocho empresas vinculadas al CEEI Aragón en Teruel son Asister Asistencia Familiar, CM Bigas Instalaciones Comerciales SL, Comunicaciones Integrales Turolenses, R3Dimension 3D Printers, Luis Molina Estudio de Arquitectura, Vetclick, Smart Moss y Gerardo Aguilar.



Daniel Dobón, de la startup tecnológica R3dimension, lamentó que hasta la fecha nadie se haya puesto en contacto con las empresas turolenses. “Lo único que nos dijeron es que el traslado sólo iba a afectar a la sede del CEEI Aragón de Huesca y, al menos, nos podían haber hecho una comunicación por correo electrónico”, comentó.



R3dimension acaba de instalarse en el CEEI, donde ha triplicado su espacio respecto a su anterior ubicación y acaba de incrementar también su plantilla. Dobón explicó las dificultades de trasladarse a Technopark tanto por la distancia, “dado que está a 154 kilómetros de distancia por una carretera nacional”, como por las situaciones personales. “Uno de los tres socios incluso tiene dos hijos pequeños y su mujer tiene empleo en Teruel”, puso como ejemplo. Asimismo, sostuvo que la eliminación de este centro impide que los jóvenes que, como ellos, quieran emprender y crear riqueza aquí lo hagan.