El amor y la música protagonizan el acto central de las Medallas de los Amantes en la iglesia de San Pedro

Los galardonados de honor posan en la iglesia de San Pedro con los representantes institucionales

Los tambores y bombos de la Ruta resonaron en San Pedro. A. G.

Matrimonios

La Iglesia de San Pedro se quedó pequeña para tanto amor. La entrega de las medallas de los Amantes, organizada por el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel, llenó este sábado el templo en un acto donde hubo momentos llenos de emotividad: vibró con los tambores y bombos del Bajo Aragón y todos disfrutaron del regalo de un dúo entre Javi de Pecos y David Civera.El rector de la Uned, Ricardo Mairal, fue el encargado de recoger la distinción para esta universidad que está celebrando su 50 aniversario y que ha permitido hacer accesible la enseñanza superior para miles de turolenses y españoles. Mairal aseguró que era “un grandísimo honor” recibir este reconocimiento y afirmó que una de las “señas de identidad” de esta universidad es su implicación con la “cohesión territorial”. Agradeció el compromiso de las instituciones de Teruel ya que “sin su apoyo este proyecto sería inconcebible”.El rector aseguró que la Uned ha contribuido a “la inclusión e igualdad de oportunidades” favoreciendo hace 50 años el acceso a la Universidad a personas que por diversas situaciones vitales no hubieran podido hacerlo.“Este reconocimiento nos hace de estimulo y acicate para cultivar el amor a la ciencia, al conocimiento y a querer cultivar una sociedad mejor”, concluyó Mairal.La laureada deportista aragonesa Teresa Perales que este 2023 cumplirá 25 años de su primera medalla en un mundial de natación, tiene 27 medallas olímpicas y entre los reconocimientos que ha obtenido está el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2021 y la Gran Cruz del Mérito Deportivo, en 2012, recibió muy ilusionada la medalla.Teresa Perales aseguró que esta distinción era algo “muy bonito” para “alguien de la tierra” como ella: “Una aragonesa que presume de serlo”, afirmó. Y destacó que le había gustado mucho poder renovar sus votos matrimoniales.Angelines Polo Gracia recibió la medalla de oro de los Amantes por sus años de trabajo e implicación personal en el Ayuntamiento de Teruel desde su área de Protocolo, un puesto desde el que siempre colaboró con la actividad del CITT.“Estoy muy emocionada y muy contenta”, dijo Angelines Polo que dedicó la medalla a sus padres. Aseguró que su trabajo fue vocacional y que lo pasó muy bien. Dio las gracias a todos los alcaldes que habían confiado en ella. “El trabajo lo he hecho de corazón y se sido testigo de la reciente historia de la ciudad de Teruel durante 44 años: toda una vida” afirmó.El Círculo de Recreo Turolense recibió una placa de honor por seguir dinamizando la vida cultural de la ciudad y abrir a la ciudadanía el edificio del Casino Turolense que es Bien de Interés Cultural. Su presidente, Mariano Giménez, aseguró que esta asociación también tiene “su historia de amor con la ciudad de Teruel y sus habitantes” y aprovechó para solicitar que se vuelva a abrir el salón de baile para los mayores.Con más de 40 años sobre los escenarios Francisco Javier Herrero Pozo, Javi de los Pecos, protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la noche.Aseguró que este era uno de los premios más bonitos de su carrera y que conoció por primera vez las medallas cuando las vio en la prensa cuando se le entregó a Rocío Dúrcal y recordó que actuó en la plaza de toros de Teruel a finales de los setenta. En su intervención aseguró que prefería cantar que hablar y regaló a los asistentes una actuación a dúo con su amigo David Civera.La Ruta del Tambor y el Bombo que está integrada por Albalate del Arzobisppo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén lleva medio siglo divulgando la Semana Santa del Bajo Aragón por todo el mundo y demostró con sus redobles la magia de su característico sonido, ya que tocaron en el templo antes de recibir la medalla y luego en el Torico.Su presidente, Fernando Galve, aseguró sentir “un enorme orgullo” de recibir este reconocimiento. “Es la distinción que más ilusión nos hace porque surge de nuestra tierra, de nuestros paisanos. Se dice que nadie es profeta en su tierra pero hoy nosotros sí lo somos”, afirmó.Francisco Pastor Pueyo, vocalista y fundador del grupo musical Fórmula V no pudo acudir a recoger su medalla con su mujer y dio las gracias con un video.Los matrimonios recogieron sus medallas de los Amantes como símbolo de una vida de convivencia y amor. Un total de 49 parejas disfrutaron de este homenaje: 18 de ellas cumplían las bodas de oro por sus cincuenta años de casados, 25 celebraron su 25 aniversario y recibieron la de plata y seis la de bronce, por una década de convivencia.Una de las anécdotas de la jornada la protagonizaron las hermanas Isabel y María Jesús Collados Collados y sus esposos Javier Burzurí Martínez y Manuel Roche Feced quienes recogieron juntos sus medallas porque también compartieron el día de su boda en 1997.Entre los homenajeados había caras conocidas de la vida social y cultural de la ciudad como el historiador y cronista de la ciudad, Vidal Muñoz que recogió la insignia de oro junto a su mujer Sara María Cruz Fallado, o la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, quien celebró sus bodas de plata con José Luis Concha.Las parejas tanto turolenses como de otros puntos de España mostraron felices con este homenaje. Antonio Marco y Martina Villanueva, de San Blas, celebraban sus bodas de oro. Martina Villanueva aseguró que vivía esta jornada con “mucha ilusión y mucha felicidad”, ya que comentó que no todoel mundo puede llegar a cumplir medio siglo de convivencia. Para ella el secreto para un matrimonio tan largo está es “personar y que te perdonen porque perfecto no hay nadie”.Para los sevillanos José Manuel Cabello y Mónica Segura recibir la medalla de plata por sus 25 años de casados fue toda una sorpresa. “Mi hija lo ha preparado todo y no nos ha dicho nada hasta el último momento”, explicó Mónica Segura que aseguró que estaban muy ilusionados y que estaban acompañados por su familia.También aquellos que llevan menos tiempo juntos quisieron demostrar su amor, como José Ángel Abril y Ana Fortea, turolenses de nacimiento pero que recibían su medalla de bronce por sus diez años de matrimonio en representación de Zaragoza. José Ángel Abril explicó que conocieron que estaba esta medalla de bronce por el DIARIO DE TERUEL. “Como íbamos a hacer los diez años estuvimos pendientes de la web para poder participar y tenemos claro que volveremos a cuando hagamos 25”, aseguró.El presidente del CITT, Antonio Santa Isabel, destacó que hacía mucho tiempo que no veía tan llena la Iglesia de San Pedro y afirmó que era una muestra de que “el amor está vivo y presente en nuestras vidas. Es lo que mueve el mundo”.La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, cerró el acto agradeciendo a las instituciones y personalidades homenajeadas su labor y felicitando a todas las parejas.Afirmó que Teruel es “una ciudad donde pasan cosas maravillosas”, destacando el dúo musical que se había podido escuchar y el sonido de los tambores y bombos que seguró que había sido “un lujo”.Buj dio la enhorabuena a los matrimonios y destacó que “el amor auténtico es el de los pequeños detalles del día a día”.