El Ayuntamiento de Teruel aprueba el Plan de Emergencia Local que establece protocolos ante grandes inundaciones

El pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó este viernes el Plan de Emergencia Local ante el riesgo de inundaciones en el término municipal de Teruel, un documento que ahora tendrá que ser ratificado por la Comisión de Protección Civil del Gobierno de Aragón para que pase a integrarse en la estructura de gestión de emergencias. El documento prevé los riesgos que puede tener el término municipal de Teruel a partir de datos históricos y establece los protocolos a seguir en caso de inundaciones. Además, establece un programa de implantación que pasa por darlo a conocer a la ciudadanía y por hacer simulacros para conocer qué hay que hacer en caso de un fenómeno de estas características.

Durante el pleno, la concejala de Protección Civil, Ana Oliván, explicó que el plan es muy positivo para la ciudad porque en la mente de todos están episodios ocurridos en los últimos años, aunque reconoció que no son muy frecuentes y que no hay que ser alarmistas.

En cualquier caso, “tenemos que tener un protocolo fijado” que establezca cómo se debe actuar y cómo coordinarse en caso de un fenómeno de estas características.

Este punto salió adelante con los votos a favor de todos grupos municipales salvo Espacio Municipalista por Teruel que se abstuvo. Su portavoz, Zésar Corella, aseguró que coincidía en lo relevante, y que era un paso positivo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos pero que se abstenía para denunciar una carencia que luego presentó como propuesta y que hacía referencia a pedir la a Confederación Hidrográfica del Júcar la implantación del Plan de Emergencia de la Presa del Arquillo de San Blas. Esta propuesta se aprobó con los votos a favor de todos los grupos salvo el PSOE que se abstuvo porque su portavoz, Samuel Morón,informó de que la CHJ ya contaba con financiación para implementar este plan y “se va licitar en las próximas semanas”.

Subvención

El plan, que se ha redactado con una subvención del Gobierno de Aragón, “redunda en el beneficio de la ciudadanía”, considera la concejala Ana Oliván, porque establece un protocolo de actuación para saber cómo coordinarse entre los diferentes agentes que tienen que intervenir ante una inundación de una forma ágil y rápida.

Este documento se suma a otros planes sectoriales para saber cómo actuar ante determinados riesgos. Cuando se apruebe por la Comisión de Protección Civil se llevará a cabo una programa de implantación y de difusión, se constituirá una comisión local, se adecuará y dotará de material y se nombrará un comité asesor.

La concejala apuntó que por su morfología en Teruel no se pueden inundar grandes extensiones ni se dan estos fenómenos con excesiva frecuencia: “Eso no quiere decir que no pueda ocurrir”, como el acaecido en 2014, en el barrio del Jorgito o las inundaciones de agosto de 2018, entre los últimos episodios destacados.

El Plan recuerda algunas fechas señaladas como inundaciones históricas por la Confederación y el Procinar, que es el plan a nivel autonómico.

Documento

Según el documento aprobado, el riesgo de inundación para el municipio de Teruel viene motivado por avenidas del río Alfambra, así como de sus ramblas y barrancos tributarios. Por otro lado, el embalse del Arquillo permite la regulación y control de avenidas, a la vez que supone un riesgo en caso de rotura de presa.

La ubicación del núcleo urbano de Teruel en la margen izquierda, aguas abajo de la confluencia de ambos cursos fluviales, hace que la parte baja pueda verse afectada por crecidas de uno o ambos ríos. Además, habría que añadir el riesgo por la rotura de presa del Arquillo de San Blas.



Un momento de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Teruel este viernes



Los cursos irregulares de agua, las ramblas, barrancos y torrentes constituyen uno de los elementos más importantes dentro del conjunto de la red hidrográfica municipal, ya que aportan gran parte del caudal que transportan los ríos Guadalaviar, Alfambra y Turia, por lo que los factores que contribuirán de forma importante a aumentar el riesgo de inundación tanto en el núcleo urbano como en las partes bajas del término municipal son la presencia de pendientes que favorecen la escorrentía superficial. También influye las propias características del clima del territorio, sujeto con relativa frecuencia a precipitaciones de carácter torrencial, asociadas principalmente a tormentas de carácter convectivo.

A la hora de evaluar los riesgos hay que tener en cuenta, según este plan, la elevada irregularidad de los ríos Guadalaviar y Alfambra que cuentan con períodos con escaso caudal, y barrancos con una fuerte capacidad de acumular caudales fruto de la escorrentía y fuertes e intensas precipitaciones.

En el caso del río Guadalaviar cuenta con la obra de la presa del Arquillo de San Blas que sirve para laminar avenidas en caso de fuertes crecidas, por lo que la gestión del riesgo de inundaciones puede evitar daños importantes, pero por contra, en caso de rotura de presa, los daños producidos por la avenida podrían ser cuantiosos, pero este riesgo poco probable se evalúa en el plan de presa, que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar y que ayer pidió el pleno que se implementará como esta previsto desde hace unos años.

El Plan establece también los riesgos por zonas. Los núcleos urbanos por afección por encontrarse en zona de flujo sería Villalba Baja, Tortajada, San Blas, La Guea, Teruel, Castralvo y Villaspesa. Dentro de las áreas urbanas hay que tener en cuenta el eje formado por Carrel, Ollerías del Calvario, calle Bajo Los Arcos, que recogen aguas procedentes de la zona de Las Arcillas y Santa Bárbara. También el eje formado por la rambla del Chepa, Ollerías del Calvario y la urbanización La Florida así como la carretera de Villaspesa, por el propio río Turia y por el aporte de pluviales del barrio del Ensanche. Esto hace que en momentos de inundaciones pueda haber varios escenarios en los que se produzcan situaciones de emergencia que puede darse de forma simultánea.

Gratuidad del autobus urbano

El pleno del Ayuntamiento de Teruel también dio ayer el visto bueno a la gratuidad del autobús urbano para menores hasta 8 años incluido que comenzará a aplicarse a partir de 2023 con la modificación del reglamento del servicio de Transporte Urbano. Hasta ahora es gratuito hasta los 4 años. EMT quiso presentar una enmienda para extender la gratuidad a personas mayores sin recursos que no salió adelante porque la alcaldesa explicó que es muy poco el dinero que se paga por los abonos que están bonificados por el Ayuntamiento y animó al portavoz a enmendar los presupuestos para incluir una partida para este fin.

También se aprobó el Plan de Localización en la capital de la Agenda 2030, con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox que votó en contra. También se aprobaron los proyectos de obra de la construcción auxiliar para aseos en el Cementerio y la adecuación del entorno del nuevo edificio multiusos de Villaspesa.