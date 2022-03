El Ayuntamiento de Teruel reforzará la plantilla de la Policía Local con dos nuevos agentes

El Ayuntamiento de Teruel va a reforzar la plantilla de la Policía Local con dos agentes más, lo que permitirá al consistorio incorporarse al Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género (VioGén) con las garantías de poder atender ese servicio en las mejores condiciones. Según ha explicado la concejal de Policía Local, Ana Oliván, este cuerpo tiene cada día más competencias “por las distintas reformas que hay en la normativa y estábamos viendo que era necesario reforzar la platilla”.



El aumento de agentes se plasma en la creación de dos nuevas plazas aprobadas en el presupuesto y que saldrán en la próxima oferta de empleo público, que también incluirá seis plazas de oficial, en este caso de promoción interna dentro de la propia plantilla. “Todo ello permitirá organizar mejor los turnos de trabajo, tener de manera presencial siempre en cada turno de trabajo a un oficial y dar un mejor servicio a la ciudadanía, que es la razón fundamental por la que lo hacemos”, indica, resaltando que “esta medida nos va a permitir que podamos llegar a cumplir otras funciones nuevas que hasta ahora no podíamos realizar”.

VioGén

En este sentido, Oliván se refería al sistema VioGén: “nos hubiera gustado incorporarnos antes pero pensamos que debíamos hacerlo en las mejores condiciones, ya que no se trata de repartir el trabajo y quitar tiempo a otras cosas sino de tener personal especialmente dedicado a esta función que es muy importante”.



La concejal destacaba que “aunque no tengamos todavía estas dos plazas incorporadas en la plantilla, la Policía ya está realizando cursos de formación para poder realizar una atención adecuada en el momento en que nos incorporemos”.



“Además eso no quiere decir que la Policía Local no esté ya trabajando en este sentido puesto que ya existe una colaboración y una coordinación con la Policía Nacional que es quien actualmente tiene las competencias y de manera habitual cuando se recibe una llamada muchas veces es la Policía Local la primera fuerza que llega a actuar, aunque luego la competencia de la instrucción del procedimiento sea de la Policía Nacional”, añadía.

Plantilla de 50 personas

La concejal ha explicado que estos momentos la plantilla de la Policía Local de Teruel está formada por 50 personas pero no todas están en activo ya que algunos puestos están en segunda actividad, es decir, el Ayuntamiento puede recurrir a ellos en un momento dado si fuera necesario, “pero las 7 personas que están en segunda actividad sin destino, como ocurre con otros cuerpos de seguridad, no están disponibles para trabajar”.



“Esta situación se irá paliando con el tiempo conforme estas personas se vayan jubilando ya que entonces estos puestos se podrán cubrir, pero mientras tanto hemos visto conveniente sacar estas dos plazas de nueva creación”, ha afirmado.

Reconocimiento a la Policía Local

La alcaldesa de Teruel Emma Buj, ha agradecido una vez más a los agentes de la Policía Local su comportamiento y gran profesionalidad “siempre, pero especialmente en estos dos años de pandemia”. Buj señalaba que “la Policía Local es ese cuerpo de seguridad cercano a los ciudadanos que sabe responder en todo momento a todas las necesidades de las más distintas índoles” añadiendo que tienen “un gran espíritu de servicio a los turolenses, y por eso también desde el equipo de gobierno hacemos un esfuerzo considerable en estos momentos para reforzar la plantilla, como hemos venido haciendo estos años en cuanto a equipaciones y políticas de personal”.

La concejal también manifestaba su orgullo por el cuerpo de la Policía Local de Teruel indicando que con la pandemia “hemos pasado una prueba de fuego y la Policía lo ha dado todo, creo que ha estado a la altura de las circunstancias, incluso actuando sobradamente por encima de lo que se podía pedir”. “Son unos grandes profesionales y se ha visto que son un medio cercano, que están para ayudarnos y yo personalmente como concejal no puedo estar más contenta ni más orgullosa del trabajo que realizan”, concluía.