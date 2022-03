El Ayuntamiento de Teruel asumirá en solitario el coste de iluminar las pistas José Navarro Bau

El Ayuntamiento de Teruel asumirá en solitario el alumbrado a las pistas de atletismo José Navarro Bau y de las pistas anejas de tenis y balonmano, después de que no se haya llegado a tiempo para cumplir el plazo establecido en el convenio que el pasado abril se firmó con el Gobierno de Aragón para cofinanciar al 50% infraestructuras deportivas en la ciudad. El contrato se formalizó con la adjudicataria Ingeniería y Servicios de Eficiencia Energética SL por 306.450,51 euros IVA incluido el pasado mes de septiembre pero no se ha llegado a tiempo para justificar antes de 31 de diciembre y el Gobierno de Aragón no ha concedido una prórroga para este contrato retirando su aportación que suponía el 50% es decir 153.225 euros.

La alcaldesa, Emma Buj, reconoció este lunes tras la Junta de Gobierno, que con los plazos que marca la ley de contratos del Estado era muy difícil cumplirlos y el Ayuntamiento solicitó al Gobierno de Aragón una prórroga del convenio, que no se otorgó. El contrato se planteó rescindir el contrato pero finalmente dispone de financiación para poder ejecutarlo con fondos propios. Consideró que era “una buena noticia” para los amantes del deporte pero lamentó que a diferencia de lo que hacen otras instituciones el Gobierno de Aragón no haya concedido esta prórroga.

En la Junta se aprobó entre otros temas el expediente de contratación del suministro de vestuario y calzado para la Policía Local para dos años y que entre los dos contratos supone más destinar unos 75.000 euros.

Empresas de inserción

Por primera vez el Ayuntamiento de Teruel va a sacar a licitación contratos de servicios para que concurran empresas de inserción. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el expediente de contratación de los servicios de limpieza en el Centro Sociocultural San Julián, el Centro Social del Arrabal y el edificio municipal de la plaza Amantes que estarán reservados a empresas de inserción. Será un contrato por lotes y en el mismo estará incluido otro para la conserjería del Centro Sociocultural San Julián.

El Ayuntamiento venía reservando hasta ahora determinados contratos de servicios a centros especiales de empleo, pero esta es la primera vez que lo hace a empresas de inserción cuyo objetivo es la inserción socio-laboral de personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social, con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. Así lo explicó ayer la alcaldesa de Gobierno, Emma Buj, tras la Junta de Gobierno. “La mejor política social es dar trabajo a las personas con más dificultades para encontrar empleo”, consideró.

El lote del servicio de limpieza en el Centro Sociocultural San Julián supone un importe de 52.431,12 euros IVA incluido e incluye también la limpieza del auditorio y su zona anexa (accesos, vestuarios y aseos). El lote del servicio de limpieza del Centro Social del Arrabal asciende a 21.859,55 euros IVA incluido, y el del servicio de limpieza del edificio municipal de la plaza Amantes supone un importe de 14.573,00 euros. En todos los casos, estos importes corresponden a los dos años iniciales del contrato.



En el caso del lote correspondiente al servicio de conserjería del Centro Sociocultural San Julián, que en este caso no está reservado a ningún tipo de empresa, el importe asciende a 64.094,67 euros IVA incluido, también por los dos años iniciales del contrato.