El Ayuntamiento de Teruel contrata el proyecto para la ampliación del campo Pinilla

Por

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel celebrada esta mañana ha aprobado el expediente de contratación para redactar el proyecto de ampliación del graderío e instalaciones del campo de fútbol Pinilla. Se trata del primer paso administrativo importante para dar solución a la creciente demanda ciudadana de aumentar la capacidad del campo con las adecuadas condiciones de seguridad, comodidad y ornato.



A probado el expediente de contratación , se abrirá la fase de adjudicación del contrato mediante procedimiento abierto, publicando el correspondiente anuncio de licitación en la plataforma de contratos del sector público. Las empresas tienen 16 días naturales para presentar sus propuestas.



El equipo técnico de la empresa licitadora deberá presentar entonces la documentación a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural Aragonés en el plazo de 12 semanas y, una vez e mitido el informe favorablemente por parte de la Comisión, el plazo para redactar los proyectos de ejecución y de actividad se estima en 35 semanas. El presupuesto de los trabajos asciende a 50.000 euros.



Con la aprobación de este proyecto hoy en Junta de Gobierno, se da el primer paso d el compromiso adquirido por el Ayuntamiento con la junta directiva del Club Deportivo Teruel para remodelar en distintas fases el campo de fútbol Pinilla y ampliar su capacidad hasta las 3. 2 00 localidades. Además se contempla la renovación integral del sistema de riego, dotación de nuevos banquillos, nueva enfermería, sala antidoping, almacén de material deportivo, sala de prensa y sala de juntas.



La alcaldesa ha informado tras la Junta de Gobierno que el Ayuntamiento va a incorporar al expediente como anexo el proyecto de ampliación de Pinilla que presentó el Club Deportivo Teruel al consistorio el pasado 24 de octubre de 2023. Un proyecto elaborado por la empresa Coolte, en el que se plasmaban las aportaciones de directivos y socios del Club Deportivo además de las opiniones de aficionados, árbitros, periodistas, publicistas…



Ese proyecto recogía la ampliación del graderío de corner a corner y la creación de nuevas gradas en el fondo norte y sur. En la tribuna se suprimían las columnas y se modernizarán las instalaciones generales. El color rojo corporativo predominaba en asientos y cerramientos y se contemplaba la posibilidad de abrir locales comerciales bajo la grada general a espaldas de la avenida de Aragón.



Además se recogían distintas actuaciones como la reforma de los vestuarios y la sala de prensa porque tanto el terreno de juego como la iluminación están en perfecto estado. L a alcaldesa ha querido dejar claro que todas estas aportaciones se tendrán en cuenta siempre y cuando sean técnicamente viables y servirán de base sobre la que se va a redactar el nuevo proyecto.



Emma Buj ha subrayado que la afición se merece las nuevas instalaciones dado que las actuales se han quedado obsoletas. La alcaldesa ha destacado que Pinilla se ha llenado de aficionados en todos los encuentros disputados esta temporada. Así mismo ha señalado que las obras podrían comenzar en el plazo de 1 año. “El Ayuntamiento siempre ha estado en los buenos momentos apoyando al Club Deportivo y también ahora en las dificultades”, ha dicho Buj en referencia al descenso del Club a segunda RFEF tras la derrota sufrida el pasado sábado ante el Osasuna B.



Hay que recordar que la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, anunció el pasado mes de octubre el compromiso firme del Ejecutivo de participar en la reforma del campo de Pinilla con una inversión que rondará los 3 millones de euros.



La alcaldesa ha recordado que está previsto que l as obras se acometerán por fases para no entorpecer los partidos. L a capacidad actual de las instalaciones es de 2.000 localidades y que con la ampliación hasta las 3. 2 00 se conseguirá un aforo ideal dado que será aproximadamente el 10% de la población de la ciudad. Si técnicamente fuerta posible, se podrían ampliar esa capacidad. Otros asuntos

La Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de prorroga para las obras de impulsión de aguas residuales de Villaspesa a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Teruel. Estas obras fueron objeto de un acto vandálico recientemente por lo que el Ayuntamiento se ha visto obligado a ampliar el plazo de ejecución del 19 de junio previsto al 4 de julio.



Preguntada por los medios de comunicación acerca de su ausencia en la presentación del cartel ganador de la Vaquilla del Ángel 2024, Emma Buj ha dicho estar “alucinada” con el revuelo que se ha originado en las redes sociales. Ha explicado que se enteró de quien era el ganador del concurso la misma mañana de la presentación cuando viajaba camino a Zaragoza donde tenía un compromiso para asistir a una rueda de prensa con las tres alcaldesas de Aragón y Elías Bendodo.



“ S iento defraudar a toda esa gente que se creen que están en el fondo de mis pensamientos porque las casualidades existen y la vida es mucho más sencilla. A mi me coincidieron dos actos y esto es una polémica estéril. En el Ayuntamiento tienen cabida todo el mundo: la gente de derechas , de centro, la apolítica... y así lo he demostrado en numerosas ocasiones”, ha concluido la alcaldesa.