El Ayuntamiento de Teruel, en el segundo puesto de ayuda al desarrollo de Aragón

El Ayuntamiento de Teruel es el ejemplo a seguir en Aragón en materia de cooperación al desarrollo. No solo porque es la segunda administración pública de Aragón que más porcentaje de su presupuesto destina a estos fines –solo por debajo de la Diputación Provincial de Zaragoza– sino porque la aportación está en continuo crecimiento y en el año 2019 logró su máximo histórico porcentual, al donar un 0,52% de su presupuesto, lo que supuso una aportación total de 189.000 euros. Los datos fueron presentados este jueves en Teruel por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) en colaboración con Punto de Encuentro, la plataforma de entidades turolenses que colaboran en la cooperación al desarrollo, y corresponden al ejercicio 2019, ya que la covid ha impedido la obtención de datos del último ejercicio.



En toda la comunidad autónoma de Aragón solo la Diputación Provincial de Zaragoza destina más de un 0,7% (un 0,72% y 1,13 millones) de su presupuesto a ayuda al desarrollo mientras que en el otro extremo se sitúa la Diputación Provincial de Teruel (DPT), que con un 0,05% (24.000 euros) es la entidad aragonesa que menos parte de sus fondos dedica a estos fines, según especificó Ricardo Álvarez, responsable de comunicación del grupo de trabajo de FAS. No obstante, matizó que en 2019 la DPT firmó un compromiso para incrementar la ayuda y ya se materializó en 2020, cuando se duplicó. “Se nota que intentan cumplir el pacto, pero muy pausadamente”, reconoció.



Así, la Diputación de Teruel tuvo su máximo histórico en cooperación al desarrollo en 2011, con una ayuda de 143.750 euros que supusieron el 0,24% de su presupuesto total. En 2017 la ayuda era de 18.000 euros, un 0,04% del presupuesto, y se duplicó a 30.000 al año siguiente (0,05%). En 2009 fue de 24.100 euros y en ese año firmó un pacto para incrementarlo que ya dio sus frutos en 2020, cuando la cuantía destinada a los países menos avanzados fue de 53.200 euros. Para este 2021 la FAS calcula que la cuantía llegará a los 60.000 euros. Reducción de ayudas a la cooperación

Álvarez detalló que la aportación del Gobierno de Aragón es la más elevada en número (3,6 millones) y supone un tercio del volumen total para Aragón pero, sin embargo, constituye un porcentaje muy bajo de su presupuesto (0,06) y hace caer el de toda la cooperación aragonesa.



El responsable se mostró muy crítico con respecto a las cifras que maneja el Gobierno de Aragón en materia de cooperación y que han caído “un 66% con respecto a 2010”, lamentó. Álvarez detalló que la administración autonómica está dedicando aproximadamente la mitad de la cuantía de lo que debería designar en función del pacto suscrito en materia de cooperación. Reconoció, no obstante, que desde 2018 “la dinámica es de ascenso” pero señaló que está lejos “de lo que en su día prometió”.



La covid ha provocado una reducción en las ayudas, ya de por sí bajas, según lamentan desde la FAS, cuyo responsable de comunicación precisó que detraer estos fondos “supone quitar de donde no hay” y matizó que son cuantías tan pequeñas que “no es desvestir un santo para vestir a otro, sino que es desnudar a todo el mundo”. Citó a modo de ejemplo que el Ayuntamiento de Alcañiz retiró en 2020 los fondos para el desarrollo por efecto de la covid, unas ayudas que en el año 2019 se habían elevado a 3.000 euros.



Los datos de Andorra desvelan que en el año 19 la cuantía destinada a los países menos avanzados fue de 20.000 euros, un 0,23% del presupuesto, lo que coloca a la villa minera entre las más solidarias de Aragón, solo por debajo, porcentualmente hablando, de Teruel, (0,52%), Jaca (0,57), Zaragoza (0,50%), Utebo (0,45%) y a la par que Monzón y Ejea de los Caballeros.



Entre las conclusiones del informe se desprende que falta un compromiso generalizado por fijar un calendario para alcanzar el 0,7, una cifra que solo la DPZ destina, aunque en otros ejercicios la alcanzaron diferentes ayuntamientos que destacan por su cooperación al desarrollo, como Jaca y Utebo. Entidades de ayuda al desarrollo

El informe se ha realizado a partir de consultas formuladas a un total de 77 entidades de las que 29 no contestaron y 34 no dedican fondos a los países menos avanzados. Un total de 14 respondieron que otorgan un porcentaje de su presupuesto a estos fines, aunque desde FAS plantean que, al menos, el número se eleva hasta 19. Álvarez denunció el escaso interés de las administraciones por colaborar en la elaboración del informe: “No deberíamos pedir los datos, deberíamos de ser capaces de sacarlos de las informaciones que tendría que publicar”, dijo.



Otro de los aspectos que comentó es la importancia que tiene dar continuidad a los proyecsto y precisó que las financiaciones parciales los ponen en peligro: “Es preferible llegar a menos acciones pero que sean en su totalidad”, dijo.

Ricardo Álvarez recordó que hay acciones de cooperación que no requieren un esfuerzo económico, como el comercio justo o la contratación con criterios de solidaridad y sostenibilidad.