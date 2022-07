El Ayuntamiento de Teruel hace entrega al Museo Provincial de los restos de El Torico para un minucioso estudio y posterior restauración

Por

El Ayuntamiento de Teruel, personalizado en la figura de su alcaldesa, Emma Buj, ha hecho entrega esta mañana de los restos de El Torico a los técnicos del Museo de Teruel que en estos momentos lo trasladan a Teruel desde Zaragoza, desde donde ha partido pasadas las 13 horas. La entrega de los restos de la escultura es una recomendación de la Dirección General de Patrimonio y, a partir de ahora, se abre un plazo de tiempo en el que se estudiará el estado de la figura y se propondrán una o varias propuestas de restauración, atendiendo a los futuros usos que se quieran hacer de la escultura, tal y como ha explicado Emma Buj que ha asistido en persona en Zaragoza a la entrega de la figura al personal del Museo de Teruel.



La alcaldesa ha explicado a los medios de comunicación que "queda un minucioso trabajo que hacer por delante" porque al Torico "se le está dando ahora la importancia que merece", ha apuntado. A propósito del accidente del pasado 19 de junio, el emblema de Teruel "recibirá todo el trato que se merece porque soy la primera interesada en que se lleve a cabo un estudio completo de la escultura y de cómo restaurarla, que servirá también para delimitar sus usos futuros", ha manifestado Buj.



La alcaldesa de la ciudad ha pedido paciencia ante todo lo que se avecina porque "no será un proceso rápido" y las decisiones al respecto se tomarán "de manera pausada y meditada". Emma Buj explicó además que con la caída de la parte más nueva de la columna que sustentaba al Torico, la figura quedó dañada y, tras una inspección ocular de la zona, se comprobó que "faltan piezas". En concreto faltan dos de las patas de la escultura "y no sabemos si están o no muy fragmentadas".