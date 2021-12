El belén gigante abre al público para mantener vivo el espíritu de la Navidad en Teruel

La Escuela de Música celebró un concierto de con varios grupos del centro

Escuela de Música

Actos para este viernes

El primer día de las vacaciones escolares estuvo repleto de actividades infantiles y musicales y supuso la apertura este jueves del belén gigante de la plaza del Seminario, que se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero. La alcaldesa, Emma Buj, inauguró este espacio y destacó el entorno privilegiado de esta plaza. Este formato comenzó el pasado año debido a las circunstancias, ya que antes era viviente pero se montaba durante menos tiempo. En esta segunda edición se ha mejorado con la incorporación de figuras y otras estructuras.“Hemos incorporado nueve figuras nuevas, como las del nacimiento, una panadería y una fragua, vamos mejorando la calidad y se va a convertir en un atractivo para todos los turolenses y los turistas que nos visiten”, destacó la alcaldesa, Emma Buj, que agregó que tiene además el atractivo de estar situado a los pies de la torre mudéjar de San Martín, Patrimonio Mundial de la Unesco.El belén gigante se puede visitar en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito y libre. Un huerto, un río, edificios y establos conforman el marco de este belén donde no puede faltar el nacimiento, aunque hasta mañana día de Navidad, no se podrá visitar al niño Jesús.Además, de la inauguración del belén gigante, el programa del jueves estuvo repleto de actividades en la calle. El Centro Comercial Abierto organizó actos en diferentes puntos del Centro Histórico. Por la mañana, en el paseo del Óvalo, el payaso Papadoulos demostró su pasión por cantar. Más tarde, en la plaza de la Catedral se invitó a los pequeños a disfrutar con los juegos de siempre y por la tarde hubo un pasacalles infantil de villancicos, con los duendes del CCA y sus mascotas Abrazador, Besador y Sonriente.La Escuela Municipal de Música acogió ayer varias actividades, dentro de la programación festiva. Por la mañana el Ayuntamiento organizó el espectáculo musical infantil Adivina navidaza, un concierto participativo con Irene Esteban como conductora, Alberto Navas y Nacho Estévez. Por la tarde, diferentes agrupaciones de la Escuela ofrecieron en el auditorio del centro el concierto Suena la Navidad, con la participación de la Big Band, el Ensemble de Clarinetes y el Ensemble de Trompetas.Las asociaciones de comerciantes se han volcado con la programación festiva y han programado muchos de los 85 actos previstos. Entre las actividades programadas para este viernes, el Centro Comercial Abierto ha programado un mago que actuará en diferentes lugares y a distintas horas. El mago profesional Carlos Madrid estará a las 11,30 horas en el paseo del Óvalo, a las 12, en la plaza Bretón, media hora más tarde en la plaza del Torico y a las 13 horas en la ronda Ambeles. Por su parte, ACESTeruel ha organizado una nueva edición de la carrera de papás noeles. Será en el barrio de la Fuenfresca a partir de las 12 horas. No es competitiva y está pensada para toda la familia. Las asociaciones vecinales también han organizado actos como el que se hará en el Arrabal. A las 16 horas está prevista la llegada de Papá Noel en el parque Las Arcillas.