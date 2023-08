El calentamiento del clima es más destacado en Teruel que en las otras dos capitales aragonesas

Por

Teruel capital arrojó una anomalía de +3º centígrados durante el mes de julio, es decir, que tanto las temperaturas máximas como mínimas superaron en esos grados la media de lo que es habitual en esta época del año de acuerdo con los registros de las tres últimas décadas. Las otras dos capitales aragonesas también superaron las temperaturas normales que se dan en este mes, pero muy por debajo de la anomalía registrada en Teruel. Eso indica que la capital turolense se está calentando más, según ha constatado el delegado en Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología, Rafael Requena, que aseguró que es un fenómeno que viene observándose desde hace tiempo.



En julio, la temperatura media en Teruel capital fue de 34,2º centígrados, cuando lo normal en este mes es de 31,3º. Eso en el caso de las máximas, puesto que las mínimas también aumentaron, ya que la media del mes fue de 16,5º, mientras que lo normal en este mes es de 13º, según los datos facilitados por la Delegación Territorial en Aragón de la Aemet.



Eso arroja en Teruel una anomalía de unos 3 grados superior de diferencia con respecto a las medias normales del periodo que se toma de referencia correspondiente a las últimas tres décadas (1991-2020), cuando en el caso de las capitales zaragozanas y oscense se sitúa en torno a +1º C.



De hecho, Teruel capital cerró el mes de julio batiendo su récord de temperatura mínima más alta con una noche tropical al alcanzar el día 31 una mínima de 21,3 grados. No fue la única noche tropical que vivieron los turolenses, es decir, aquella en la que los termómetros superan los 20 grados, ya que el día 17 se situaron en 20,6º. El récord anterior de mínima más alta fue de 20,7º y se produjo el 7 de agosto de 2017.



El delegado de la Aemet en Aragón señaló al ser consultado por este periódico que la anomalía del mes de julio no ha sido algo atípico, sino que es algo que vienen observando desde tiempo atrás. “Teruel está destacando en anomalías y no es una cosa puntual de julio”, indicó, puesto que en otros meses está pasando lo mismo.



Indicó que no había explicación de por qué se está calentando más la capital turolense que las de Zaragoza y Huesca, “pero sí que es cierto que el calentamiento lo está acusando más Teruel”. Recordó en este sentido que Teruel es una ciudad que hasta hasta diez o doce años no había tenido registros de 40º, cuando ahora los ha alcanzado, al igual que están aumentando las mínimas nocturnas, de manera que si antes refrescaba por las noches, “ahora ya ni eso”.



“Eso es una realidad y es significativo”, dijo el físico y meteorólogo de la Aemet, que apuntó que eso es fruto del calentamiento global y no es algo diferente de lo que está pasando en otros lugares. Lo llamativo es que Teruel capital se está calentando más.



La media en Teruel de las temperaturas máximas en julio fue de 34,2º, cuando la media normal según los registros de las tres últimas décadas es de 31,3º, lo que indica una anomalía de +2,9º frente a lo habitual. E igual sucede con las temperaturas mínimas, ya que la media del mes en Teruel capital fue de 16,5º, cuando lo normal es de 13º. En este caso la anomía arroja un incremento de +3,5º.



En Zaragoza capital la anomalía fue de +1,5º en lo que se refiere a las temperaturas mínimas, mientras que en Huesca el aumento fue de +0,8º. E igualmente las máximas aumentaron también pero sin alcanzar el calentamiento experimentado en la ciudad de Teruel. En Zaragoza, la anomalía térmica fue de +0,8º en las temperaturas máximas, y en Huesca de +1,7º.



En la cumbre del clima de París de 2015 el reto que se marcó la humanidad es que la temperatura media del planeta no superara los 1,5 grados centígrados en comparación con la era preindustrial.