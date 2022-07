El CCA invita a todos a disfrutar como nunca y respetar la ciudad como siempre

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Teruel apuesta por unas fiestas llenas de alegría y diversión, sin olvidarse de cuidar de las calles de la capital. Por este motivo se presentó la campaña Vive la Vaquilla con los cinco sentidos.

El gerente del Centro Comercial Abierto, Rodolfo Pangua, recordó que esta acción ya comenzó en 2011 y que su lema es Disfrutad la fiesta como nunca y respetad la ciudad como siempre.

Pangua reconoció que este año la Vaquilla es especial, después de dos años sin poderla celerar, pero hizo un llamamiento a los turolenses para que la vivan con responsabilidad. “El turismo es un eje importantísimo para ciudad y queremos que se tarde lo mínimo en recuperarla”, señaló.

Así, esta campaña es muy gráfica y “jocosa y divertida”. Un pulgar blanco hacia arriba invita a los comportamientos cívicos y otro rojo hacia abajo, recrimina lo que está mal. Con una acción para cada sentido.

Con el sentido del olfato, quieren que prevalezca el recuerdo de ese olor a limpio por las mañanas antes de ir al vermut de las peñas frente al de los malos olores que provocan los orines que algunos dejan en las calles. Con en el sentido del tacto se quedan con todos esos abrazos a los amigos que solo se reencuentran una vez al año para estas fiestas, los contactos consentidos, y no en las peleas que a veces surgen en las calles por las noches y los abusos que en este sentido se hacen en las fiestas multitudinarias, en este caso en colaboración con la Coordinadora de Asociaciones Feministas de Teruel.

Con el sentido de la vista, se anima a que se guarde en las retinas durante todo el año el blanco y rojo de la fiesta, y se dice no la suciedad y basura de cristales rotos. El sentido del oído con el que quieren reivindicar la música favorita de los peñistas como es la de las charangas. Y por último el sentido del gusto que viene a la mente el sabor del regañao el lunes por la tarde, frente al botellón con todas sus malas consecuencias.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Méndez, se sumó al lema de esta campaña. “Animamos a los turolenses a que vivan intensamente la Vaquilla desde el respeto y el cuidado a la ciudad y a los demás”, afirmó y confió en que el buen comportamiento que los turolenses han demostrado durante la pandemia, se mantenga.

Desde la Coordinadora de Asociaciones Feministas, Geles Villarroya agradeció la colaboración del Centro Comercial Abierto y de otras instituciones con la campaña contra las agresiones sexistas No es no para unas fiestas seguras. “En Teruel no queremos agresores y vamos a seguir trabajando”, afirmó.