El concejal de Cs Teruel Ramón Fuertes asegura que su actividad privada es legal y compatible con su cargo

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes (Ciudadanos), aseguró que su actividad privada es legal y compatible con su cargo público al haberlo autorizado la Diputación de Teruel, que es donde cobra un sueldo por su dedicación a la política. Ganar Teruel pidió explicaciones de las actividades que está desarrollando Fuertes en su ámbito privado, después de que un periódico de difusión nacional publicara una información en la que asegura que el líder de Ciudadanos de Teruel ha tejido una red de negocios privados a la sombra de sus cargos públicos.

Fuertes dijo que toda su actividad privada es legal y compatible, está registrado y no hay nada extraño. Recalcó en este sentido que el pasado 30 de junio la Diputación de Teruel, en la que es diputado por Cs, aprobó por unanimidad la compatibilidad entre el cargo público que ostenta y su actividad privada, “por lo que no existe ningún tipo de irregularidad al respecto”.

“Yo tengo una actividad propia de mi empresa, que es la comunicación, y no hay nada más de todo lo que se quiere insinuar” en la información difundida, aseguró Fuertes, quien precisó que no iba a entrar a hacer valoraciones en ese sentido ni pensaba querellarse ni nada por el estilo. Aclaró que él está “para trabajar, estoy muy tranquilo, lo tengo todo legal y está todo claro”.

Tras conocerse la noticia publicada en el diario ABC, Ganar Teruel difundió un comunicado para hacerse eco de esa información que, según detalla esta formación, supondría que “tanto Fuertes como su secretario de comunicación en la ejecutiva provincial del partido, Sergio Pérez, han creado una empresa que opera en negocios privados solapándose con sus cargos políticos”, habiendo “realizado servicios para entidades privadas subvencionadas por el propio Ayuntamiento de Teruel, desde la concejalía que él mismo dirige, la de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo”.

Ganar Teruel pidió explicaciones en el comunicado al teniente de alcalde por los supuestos negocios a los que se refiere la noticia que, según esta formación, entrarían en conflicto de intereses con el cargo público que desempeña de concejal.

“Si esta información es verídica, es inadmisible que, desde el ámbito privado, la empresa del teniente de alcalde esté prestando servicios a aquellas empresas a las cuales les ha dado subvenciones públicas”, dijo el concejal de Ganar Teruel, Nicolás López.

Fuertes indicó que no había recibido ninguna llamada de este concejal pidiéndole explicaciones, y que si lo hubiera hecho se las hubiesen dado. Indicó que a él se le dará la misma información si pregunta en alguna comisión “diciéndole que está todo legal, que está todo registrado y explicándole que yo llevo veinte años, que a mí se me conoce ya en Teruel por mi sector empresarial de hace muchos años”, y que estuviera en política o no iba a seguir trabajando con las mismas personas porque Teruel es un lugar pequeño donde todo el mundo se conoce y “por esa regla de tres yo no podría trabajar con nadie”.

Ganar Teruel solicitó a la alcaldesa, Emma Buj, que cambie su equipo de gobierno mientras esta situación no se esclarezca, y además cese a Fuertes como concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo.

“Consideramos de extrema gravedad que vuelva a haber este supuesto tráfico de influencias entre cargos públicos y empresarios ya que, cuando se ostenta un cargo público, el servicio a la ciudadanía ha de primar sobre los intereses personales”, dijo López.

El concejal de Ganar Teruel aseguró que desde esta formación están “perplejos” ante la noticia difundida y remarcó que deben darse explicaciones urgentes y si es necesario apartar a Ramón Fuertes de su cargo temporalmente hasta que todos estos hechos queden completamente esclarecidos, y que en caso de demostrarse solicitarán la dimisión del teniente de alcalde.

Desde Ganar Teruel opinaron en su comunicado que Fuertes “está utilizando su cargo público teniendo contacto directo con empresas” para “allanar su futuro una vez que abandone la política”, y que por tanto “está aprovechando las influencias que tiene ahora para prepararse su futuro”.

“Es algo que tiene que estar al margen de la política municipal en la cual el servicio que se presta es a la ciudadanía general y no simplemente por el interés propio que pueda tener cada individuo a la hora de abandonar la actividad política”, concluyó López.