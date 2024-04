El Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido se celebra con un minuto de silencio

Por

La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) conmemoró este miércoles 24 de abril el Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido con un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de la capital. El presidente de la federación, Pepe Polo, recordó que la contaminación acústica es un problema de salud pública, aunque admitió que “Teruel no es una ciudad ruidosa”.



La movilización ciudadana frente a la contaminación acústica y “la sordera” de aquellas administraciones que priorizan actividades que no respetan el descanso vecinal fue convocada en todo el Estado por las siguientes asociaciones: CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales); JCR (Juristas contra el Ruido); Aecor (Asociación española para la Calidad Acústica); Facuspat (Federación de Asociaciones contra la Contaminación Acústica y en defensa del Patrimonio Histórico); FACR (Federación de Asociaciones contra el Ruido) y la Sociedad Española de Acústica (SEA).



A través de un comunicado, las organizaciones convocantes aseguraron que es un hecho que la contaminación acústica “perjudica gravemente la salud de las personas”, además de ser “un problema de salud pública”. Asimismo, recordaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la pérdida auditiva, por exposición excesiva al ruido, es una de las enfermedades irreversibles más frecuentes.



Asimismo, consideraron que es urgente analizar la situación y adoptar soluciones e hicieron un llamamiento a la ciudadanía en general y las administraciones públicas, especialmente a los ayuntamientos, para que cumplan la Ley del Ruido y los reales decretos que la desarrollan.



El presidente de la FAVCT, Pepe Polo, aseguró que “Teruel no es una ciudad ruidosa, en general”, pero dijo que el Ayuntamiento debe mantener la vigilancia por la presencia en las calles de motocicletas de escape libre; comprobar que los locales de ocio cuentan con doble puerta; y controlar que durante la celebración de cualquier fiesta se controle tanto el volumen de la música como las horas a las que puede sonar. En este sentido, recordó que las limitaciones a los establecimientos hosteleros que sacan barras en la calle durante la Vaquilla había sido “un éxito” del movimiento vecinal.



“La contaminación acústica es un problema de salud y las administraciones locales y autonómicas deben tomar conciencia de ello para atajarla”, añadió Polo, quien recordó que el Justicia de Aragón propuso la creación de una mesa de trabajo sobre el ruido en las tres capitales aragonesas en la que participaran ayuntamientos y asociaciones vecinales, pero no cree que sea necesario convocarla en Teruel