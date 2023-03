El movimiento vecinal recobra el músculo e inicia una nueva etapa en la provincia

Reconocimiento a Isidoro Esteban

Isidoro Esteban

La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel sacó este sábado músculo y se confabuló en su asamblea anual para reactivar la vitalidad del asociacionismo en la provincia tras la pandemia e impulsar los movimientos ciudadanos como algo que es vital para la salud del sistema democrático. Así se puso de manifiesto en una asamblea en la que se renovó la junta y en la que fue reelegido como presidente Pepe Polo, quien se marcó el reto de reactivar el movimiento vecinal tras el efecto desmovilizador que han tenido los años de la covid.La asamblea ordinaria en la que se aprobó el balance de actividades y el informe de gestión, así como el presupuesto y el plan de trabajo para el periodo 2023/2027, precedió al cónclave extraordinario en el que se eligió la nueva comisión ejecutiva de la Federación. Este movimiento ciudadano aglutina en toda la provincia a 42 asociaciones vecinales y culturales, de ellas 19 en la capital y sus pedanías, y el resto en pueblos, que en total suman unos 13.000 vecinos.Las dos asambleas se celebraron en el salón de actos del centro sociocultural de San Julián, con lo que se quiso reivindicar también el papel que había desempeñado el asociacionismo vecinal para conseguir la construcción de estas instalaciones. Así lo recordó Pepe Polo, quien se refirió a las actividades que en su día realizó la Federación. Indicó que el trabajo de las asociaciones, coordinado con el del Ayuntamiento y los grupos municipales, había hecho posible la puesta en marcha de este barrio, donde actualmente se encuentra la sede de la Federación.La nueva ejecutivaJunto a Pepe Polo, de la Asociación de Vecinos de San Julián, la nueva comisión ejecutiva elegida está formada por representantes de otras seis asociaciones de la capital y sus pedanías, y cuatro de los pueblos de la provincia. Por la capital salieron elegidos en la única lista que se presentó Ascensión Montero Rubira (Fuenfresca), Sonia García Calvo (Villaspesa), Lucía Caballero Quintans (Carmen y colindantes), Carlos Gracia Mínguez (Ensanche), María José Abad Rodríguez (San León), y Guadalupe Caulín Martínez (San Blas). Además, por los pueblos pasan a formar parte de la ejecutiva de la Federación María Isabel Escuder Sánchez (A-bueñíza-te), Miguel Arizaga Ciriza (A. C. Amigos de los Trinquetes), Nuria Salvador Fernández (A. C. Recartografías), y Pablo Porto García (A. C. SOS Montes Universales).El presidente vecinal, Pepe Polo, indicó que el objetivo es que la asamblea fuese el “pistoletazo” de salida para la reactivación del movimiento asociativo desde la unión de fuerzas de todas las entidades que la integran. De hecho, el lema fue Activando el movimiento vecinal. Uniendo fuerzas.Polo comentó que se van a retomar los planes de barrio lanzados en 2019 y que hubo que suspender por la pandemia. Además, se hablará con las asociaciones para que haya una mayor implicación en iniciativas como los presupuestos participativos y el programa Acompañando-T. El presidente señaló que habían detectado “muchas vulnerabilidades” dentro del movimiento asociativo, que quieren corregir, para hacerlo más participativo.El acto inaugural de la asamblea contó con la intervención de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Rocío Feliz de Vargas, y los representantes de las confederaciones vecinales de Aragón y de España, Carmen Turégano y Juan Antonio Caballero.Feliz de Vargas indicó que para el Ayuntamiento uno de los pilares básicos de la democracia es la “participación ciudadana”, y recordó que en las dos últimas legislaturas han trabajado para impulsarla porque es algo en lo que creen. Manifestó que tanto el tejido asociativo como el Ayuntamiento persiguen los “mismos fines” como son las mejoras del “bienestar social” y de la “sociedad” en su conjunto. Por ese motivo en 2017 se reconoció a la Federación como “entidad de utilidad pública municipal”.Eso ha permitido llevar a cabo colaboraciones y “trabajar de la mano” en programas como Acompañando-T, que consideró un “referente” y que aseguró “va a perdurar en el tiempo”.Carmen Turégano, de CAVAragón, que es turolense aunque reside en Zaragoza, valoró la importancia que tiene la lucha vecinal para el desarrollo de las sociedades democráticas y aseguró que había que estar “orgullosos” con el trabajo que desarrolla el asociacionismo.En términos similares se expresó el miembro de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), y expresidente de la misma, Juan Antonio Caballero, quien puso énfasis en la importancia de este movimiento vecinal que aglutina en España a aproximadamente un millón de personas, para avanzar en la mejora de las sociedades democráticas. “Hay una necesidad objetiva de que exista una sociedad civil organizada”, apuntó en su intervención.La asamblea de la Federación Vecinal de Teruel reconoció el trabajado desarrollado a lo largo de los años dentro de este movimiento por Isidoro Esteban, que fue presidente de la Federación y hasta hace pocos meses de la Asociación del Ensanche.Esteban manifestó que había sido una sorpresa que no se esperaba y que agradecía, pero consideró que ese reconocimiento tenía que ser extensivo a todas las personas que habían trabajado con él. Reconoció que la labor desarrollada en el movimiento vecinal había sido gratificante, y precisó que no lo había dejado. Aseguró que en las asociaciones “se ve la nobleza en los planteamientos de la gente, lo que no se ve en otros ámbitos de la vida pública”.