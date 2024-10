El IET apoya el proyecto educativo Signoinclusión para facilitar la enseñanza al alumnado con problemas de audición

El Instituto de Estudios Turolenses (IET) ha respaldado el proyecto educativo colaborativo Signoinclusión, desarrollado por la Escuela de Arte y el IES Francés de Aranda, que se ha presentado en la Diputación Provincial de Teruel junto a profesores y alumnas participantes. El IET ha financiado la impresión del dossier que se ha elaborado, una herramienta didáctica para facilitar la enseñanza al alumnado con problemas de audición y fomentar la inclusión, y lo distribuirá entre los centros de toda la provincia.

El acto ha estado dirigido por la diptutada Beatriz Redón, junto a la directora del Instituto, Inmaculada Plaza, el asesor técnico docente de la Unidad de Programas Educativos del Servicio Provincial de Educación Maximiliano Alcañiz, los docentes de la Escuela de Arte Ramsés Bosque y Francisco Argilés y la docente del IES Francés de Aranda Guada Caulín y ha contado con la presencia de otros profesores de ambos centros y las alumnas implicadas en el proyecto.

Beatriz Redón ha explicado que “Signoinclusión es un proyecto de innovación educativa que va a facilitar la enseñanza al alumnado con problemas de audición. Es un diccionario gráfico y visual de lengua de signos con contenidos educativos, que va a servir de herramienta pedagógica para el profesorado de la provincia de Educación infantil y primaria. Y permite la inclusión del alumnado sordo en el aula y en el centro. Entre otras cosas buenas, tiene que es un proyecto colaborativo entre centros, y ha contado con la financiación del IET que siempre apoya estas iniciativas importantes para la provincia”.

Alumnado y profesorado encontrarán en el dossier palabras sencillas que reflejan acciones como “pintar”, “asamblea” o “comer”, lugares como “baño”, “colegio”, “patio” o “clase”, personas como “amigo” o “maestro”, sentimientos o estados de ánimo tal que “contenta”, “enfadada”, “dolor”, “hambre”, “bien”, “mal”, “calor”, y también objetos, como “agua”, “pinturas”, “cuaderno”, “juguete”, etc.

La finalidad con la que se ha creado este material es doble. Por un lado, ofrecer una herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza – aprendizaje, que facilite y optimice la calidad de la formación impartida al alumnado con problemas de audición. Por otro, fomentar la inclusión y la equidad en las aulas turolenses, así como mejorar la convivencia entre el alumnado.

Maximiliano Alcañiz ha asegurado: “Tenemos un material que va dirigido a todos y todas, en el que todos nos podemos sentir todos reconocidos, porque busca la inclusión. Creemos que la lengua de signos debería ser más conocida en nuestros centros educativos pero también en la sociedad en general, porque es una herramienta importante de inclusión”.

“Normalmente en el IET no solíamos hacer este tipo de publicaciones pero me pareció que procedía y encajaba completamente, porque en el Instituto lo que estamos haciendo es fomentar la investigación y la innovación, y este proyecto cumple esos requisitos: fomentar la investigación y además la investigación multidisciplinar, y además por parte de gente joven que se une con el conocimiento de los profesores que les han tutelado. Me parece una iniciativa preciosa. Muy bonita”, ha explicado Inmaculada Plaza.

Para la profesora Guada Caulín la experiencia ha sido satisfactoria porque “finalmente lo que ha surgido ha sido un recurso didáctico que ha traspasado las fronteras del aula". "Muchas veces vemos que lo que trabajamos dentro de educación, sobre todo en la etapa de la Formación Profesional, se queda en el aula. Y gracias al IET y a la unidad de Programas Educativos ha traspasado esas fronteras y va a llegar a todos los centros”, ha añadido.

¿Quién ha creado Signoinclusión y cuál ha sido el proceso creativo?

Signoinclusión se forjó durante el curso académico 2023-2024 a través de la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), una modalidad que posibilita la cooperación y la investigación activa entre compañeros.

Los ciclos formativos de grado superior (CFGS) de Mediación Comunicativa, Educación Infantil, Ilustración y Asistencia al Producto Gráfico Impreso han estado involucrados en la materialización de esta idea innovadora, y junto a los estudiantes han trabajado en el proyecto los profesores Francisco Argilés y Ramsés Bosque, de la Escuela de Arte, y Lorena Giménez, Paula Navarro y Guada Caulín, del IES Francés de Aranda.

El profesor de la Escuela de Arte Francisco Argilés ha relatado cómo “el alumnado de la Escuela comenzó a diseñar un personaje cercano para esas franjas de edad, que a la vez fuera fácil de reproducir, por si el profesorado quisiera interactuar o llevarlo más a cabo. Las cejas se pueden modular, los ojos tienen su importancia, el gesto, la inclinación de la cabeza... El personaje era cercano y cumplía con la edad, y tampoco tenía demasiado protagonismo porque lo principal es el lenguaje, que fuese una herramienta para familiarizarse con el vocuabulario e interactuar con los alumnos que tuvieran dificultades auditivas”.

La maquetación de textos y la inclusión de logos y QR fue un desafío para la clase de Ramsés Bosque, por integrar los diseños y los contenidos en una herramienta tangible como lo es el dossier resultado del trabajo del aula.

Las alumnas implicadas se han mostrado orgullosas del trabajo desarrollado, y una de ellas, Andrea Sanz, del Grado de Mediación Comunicativa ha hablado por todas ellas para afirmar que están “contentas de haber podido formar parte de este proyecto, saber que va a servir, que va a ser útil y que es una herramienta didáctica y un material que puede servir al profesorado”.

Además del dossier, que estará publicado en la página web del IET; el proyecto cuenta con vídeos que pueden ser consultados en el canal de youtube del área de Mediación Comunicativa del IES Santa Emerenciana.