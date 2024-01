El jamón de Teruel llena de sabor los cupones de la Once el 27 de enero

Además, conserva la pezuña, lleva marcada a fuego una estrella de 8 puntas junto a la palabra Teruel, así como un código de trazabilidad que pone de manifiesto cierta información sobre su origen. Entre las características del jamón de Teruel destacan que tiene un peso superior o igual a los siete kilos; con una curación a una altitud igual o superior a 800 metros. Además, toda su elaboración se ha llevado a cabo en la provincia de Teruel.



El jamón de Teruel protagoniza el cupón de la Once del sábado, 27 de enero, perteneciente a la serie ‘El cupón se va de tapas’, con la que la Organización quiere compartir con la sociedad las tapas más típicas. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la calidad del jamón turolense.Ricardo Mosteo, presidente del Consejo Regulador y Raquel Pérez, delegada de la Once han presentado este cupón, acompañados de Ramón García, director de la Agencia de la ONCE en Teruel y Tomás Benito, consejero Territorial de la ONCE.La Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel, primer jamón en España en obtener el reconocimiento de calidad diferenciada, ha alcanzado gran prestigio en el mercado gracias a su sabor y textura. Además, el frío del que goza la provincia permite a los productores utilizar menos sal en su proceso de curación, por lo que lo hace más saludable.Para distinguir un Jamón de Teruel debemos fijarnos en cuatro características. En primer lugar, debe tener una vitola numerada rodeando al jamón por la parte de la pezuña, un precinto que permite conocer la trazabilidad de la piezaPara que un jamón pueda denominarse “de Teruel”, el cerdo del que proviene debe pertenecer exclusivamente a las razas Landrace o White Large en la línea materna, y a la raza Duroc por la línea paterna. Toda su elaboración debe realizarse en la provincia de Teruel. Respecto a la curación del pernil, debe llevarse a cabo a una altitud igual o superior a los 800 metros, durando el proceso al menos 60 semanas en el caso de los jamones, y 36 semanas en el de las paletas. Por último, las piezas resultantes deberán pesar al menos 7 Kg si se trata de un jamón o 4,5 Kg si se trata de una paleta.El Jamón de Teruel afronta un año 2024 con ilusión tras haber logrado marcar durante el pasado año el jamón número 9.000.000 y la paleta 1.000.000.La serie El cupón se va de tapas se inicia el mes de enero de 2024 y corresponde a cupones de los sábados. Con ella, la Once quiere compartir con la ciudadanía aquellas tapas típicas de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, e ilustrar cada cupón con aquella tapa que sea más representativa y que se sirve en los locales dedicados a la hostelería o, en el caso de las Comunidades en la que el tapeo no es tan típico, aquellos platos populares que se sirven como aperitivo para abrir boca antes de comer o cenar.De este modo, la Organización pretende mostrar la importante y diversa riqueza gastronómica de nuestro país y apoyar el turismo y la hostelería en cada Comunidad Autónoma y Ciudades Autónomas.El Sueldazo del Fin de Semana de la Once ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.Los cupones de la Once se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es , y en establecimientos colaboradores autorizados.