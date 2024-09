El Melocotón con DOP superará los 4 millones de kilos y los 2.500 trabajadores

La ausencia de pedrisco o heladas de relevancia en los 45 municipios de Teruel y Zaragoza por los que se extienden los más de 4.600 kilómetros cuadrados de cultivo de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Melocotón de Calanda compensan la acuciante sequía en la margen derecha del Ebro. La agroindustria espera una producción superior a 4 millones de kilos de fruto certificado y diez veces más de excelente fruta de hueso sin etiqueta en una campaña, de junio a noviembre, que en recolección y almacenamiento trabajan este año más de 2.500 personas.

“No hemos tenido ninguna desgracia natural: no ha habido heladas ni tormentas de pedrisco”, destacó el gerente de la cooperativa La Calandina, Antonio Cerdán. Por contra, “hemos tenido un problema de sequía, con el pantano de Calanda bajo mínimos y algunas restricciones que no han dejado regar tanto y por eso los melocotones son de menor tamaño”, reconoció, algo que se acabará notando en los precios porque el consumidor pide producto de calibre.

No obstante, los melocotones de este año “son más dulces”, por lo que los grados Brix han subido hasta los 16 –el mínimo que acepta la DO son 12–. Pero “primero compras por la vista, no por el dulzor, y los melocotones más demandados son los de mayor tamaño”, subrayó Cerdán. “Este año tenemos un calibre menos”, apostilló.

En este momento, la recolección de melocotón supera la mitad de la campaña, pues se recoge desde junio “con la misma técnica del embolsado” aunque no vaya para DOP. A nivel general, La Calandina espera producir en la línea de un año normal tirando a bueno, en torno a 6,5 millones de kilos. En cuanto a DOP, “solemos hacer medio millón”. Hay potencial para mucho más, pero las últimas lluvias, aunque necesarias para el campo y para llegar bien a los últimos riegos, no han terminado de sentar bien a un fruto delicado que con las tormentas se va al suelo “y eso nos aumenta los destríos; es un problema cuando llueve a última hora porque se queda más blando”.

Más empleo que en 2023

En esta cooperativa han trabajado de media 200 personas durante toda la campaña, con picos de 110 empleados en el almacén y 150 en el campo. Son mejores cifras de empleo que en 2023, campaña que vino precedida de la desastrosa recolección de 2022, en la que los temporeros eligieron otros destinos. Este año se ha podido clarear y embolsar más producto no destinado a DOP por lo que, en definitiva, la calidad viene mejor que nunca. Un empleo que también ha visto mejorado a nivel global la DOP Melocotón de Calanda, que ha pasado de contratar a más de 1.500 personas a más de 2.500 en un año.

El consejo regulador espera certificar más de 4 millones de kilos en la campaña que comenzó a mediados de agosto y que finalizará a finales de octubre. La DOP principalmente recoge fruto en Calanda, Alcañiz, Albalate y Mazaleón, en la provincia de Teruel; y en Chiprana, Caspe y Maella, en Zaragoza.

Este año la campaña ha sido “complicada” por la sequía en la cuenca del Guadalope, pero “se va a salvar la cosecha”, indicó el presidente de la DOP, Samuel Sancho. “Algunas de las variedades tempranas sí que han sufrido, se ha reducido un poquito el calibre, pero como en el resto de la DOP no ha habido problemas creo que no incidirá mucho en el resultado final”, indicó.

Las últimas lluvias garantizarán la finalización de la campaña de riegos “más o menos en condiciones”, por lo que al final “puede ser una campaña positiva, similar a la del año pasado” en la que se recogieron más de 4 millones de kilos certificados. El objetivo es, “como mínimo, igualar”, manifestó Sancho.