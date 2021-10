El Mitma consigna 8,3 millones menos en los PGE que tenía planificados para obras

Por

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha consignado 8,3 millones de euros menos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 para obras que había planificado y que había programado en los plurianuales de las cuentas de 2021. A pesar de ello, el presupuesto de este Ministerio se incrementa en un 43% debido sobre todo a que la inversión en conservación de carreteras se duplica prácticamente con respecto a lo que se había previsto.



Los Presupuestos Generales del Estado vuelven a incumplir con la programación plurianual que cada año se incluye también en las cuentas públicas, y que con independencia de quién gobierne no hay manera de que mantenga las cifras previstas en el ejercicio anterior debido a que los proyectos se retrasan en el tiempo de forma permanente.



Ha vuelto a pasar este año con los segundos presupuestos elaborados por el actual Gobierno de Pedro Sánchez, en el que si bien en el cómputo global las partidas descienden un 13%, las inversiones reales por ministerios aumentan un 39,5%. Esa disparidad se debe a que las inversiones caen un 41,1% en el sector empresarial público, básicamente en Adif al haber presupuestado menos de lo que computó para este año.



El Mitma es el ministerio que recoge siempre el mayor volumen inversor de los PGE. Para 2022 esta sección contempla inversiones por valor de 32.615.190 euros frente a los 22.750.860 euros que se presupuestaron para 2021.



Ese incremento en realidad no se refleja tanto en obra nueva, sino más bien en conservación y explotación de carreteras. La inversión prevista por la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria es ínfima, y donde se concentra prácticamente todo el dinero es en la red de carreteras.



No hay proyectos nuevos sino que se siguen manteniendo partidas abiertas para el desarrollo de las autovías pendientes, mejoras de carreteras nacionales y variantes de población, si bien en su conjunto los PGE para el próximo año revelan un recorte de inversiones de 8.313.170 euros con respecto a la planificación plurianual que había hecho el Gobierno cuando presentó las cuentas del presente ejercicio.



En total son seis actuaciones en carreteras en las que el Mitma ha recortado la inversión que tenía previsto realizar si se tienen en cuenta los plurianuales, es decir, la previsión que el Ministerio hace en los PGE sobre las partidas a consignar en años posteriores. Esa situación se da en las variantes y en la A-68, así como en el desdoblamiento de la N-211 entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo, cuya licitación del nuevo Estudio Informativo sigue sin salir después de que caducase el que había. Recorte

Donde más se recorta el presupuesto de 2022, con respecto a la planificación plurianual que había hecho el Mitma, es en la variante de Alcorisa, en la que se han consignado para el próximo año casi 13,7 millones de euros. En cambio, en la programación plurianual de los PGE de este año estaba previsto que en 2022 se destinasen a esta obra casi 20,1 millones de euros. Además, el final de esta actuación se alarga hasta 2023, año para el que los presupuestos plurianuales contemplan otros 10,6 millones de euros.



Baja la consignación también, con respecto a lo que había previsto, para los tramos de la A-68 El Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa. En el plurianual de este año había presupuestados medio millón de euros para cada uno de ellos en 2022, cuando lo que aparece finalmente en el proyecto presupuestario del próximo año son 100.000 euros. Además, se retrasa un año, al igual que sucede con los tramos Híjar-El Regallo, Azaila-Híjar y Quinto-Azaila, para los que no se contempla nada hasta 2024.



De igual forma, se reducen en 200.000 euros las inversiones que había previstas para las variantes de Montalbán y Utrillas, y en 400.000 para la de Calanda. También se recorta la inversión prevista en los plurianuales para la A-25 entre Alcolea y Monreal, cuya inversión proyectada se reduce en 300.000 euros.



En todos estos casos los PGE también retrasan en un año la finalización de estos proyectos, algo que el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, recordó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles cuando le hizo una pregunta en el Congreso sobre el cumplimiento del acuerdo de investidura. El parlamentario turolense le advirtió que así no se iban a cumplir los plazos recogidos en el acuerdo, después de que la agrupación de electores haya cumplido de manera holgada con lo suscrito, y el presidente le respondió que escucharía atentamente las enmiendas que presentasen en ese sentido.



A pesar de este recorte de inversiones con respecto a las partidas introducidas en los plurianuales de 2021, los presupuestos del Mitma para la provincia de Teruel aumentan con respecto a este año por tres cuestiones fundamentales: por el volumen inversor de la variante de Alcorisa, que pese a no ser lo previsto en el plurianual es una cantidad superior a lo que se consignó para el presente ejercicio; el acondicionamiento de la N-330 entre Villastar y Teruel; y sobre todo las partidas destinadas a conservación y explotación de carreteras, que es donde se dispara la inversión y constituye más de un tercio de lo que representa toda la inversión de este Ministerio en la provincia.



Para el acondicionamiento de la N-211 entre Villastar y Teruel el proyecto presupuestario contempla 5 millones de euros para 2022, que eleva a 11,9 en el plurianual para 2023 y completa en 2024 con otros 3 millones.



Es en el capítulo de actuaciones en conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia donde se produce el mayor incremento al haberse presupuestado 11.699.870 euros, cuando en el plurianual de los PGE de este año la proyección para 2022 era la mitad, solo6 millones de euros. Eso supone un incremento sobre lo previsto del 93,2%.



Es en conservación donde se nota un aumento considerable de la inversión no solo para el próximo año sino para los dos siguientes, según revelan las proyecciones de los plurianuales de los PGE de 2022. De hecho, para 2023 se plantea una partida de algo más de 7 millones en el plurianual dentro de lo que es la conservación ordinaria y la vialidad de las carreteras, cuando en el plurianual de los PGE de 2021 se preveían 3,3 millones para ese ejercicio. Y lo mismo sucede en la proyección para 2024, que pasa de 658.630 euros a cerca de 3,9 millones. Adif

Dentro de lo que son los entes y empresas públicas dependientes del Mitma, cuyas inversiones reales se computan en otro bloque dentro de los PGE, Adif es el organismo con mayor inversión en la provincia de Teruel para 2022, si bien lo consignado en el proyecto presupuestario desciende de forma considerable al haberse incluido menos dinero de lo que el plurianual del presente ejercicio contemplaba. Ese descenso es del 36,5% sobre lo previsto.



El proyecto presupuestario para el próximo año contempla una inversión total de Adif en la provincia de 33,8 millones de euros, cuando en las cuentas del Estado del presente ejercicio se habían computado 53,3 millones para 2022 en los plurianuales. El recorte afecta también a los próximos años, ya que de los 52,7 millones que se habían previsto para 2023 se ha pasado a 34,5 millones, y de los 35,6 millones para 2024 se ha pasado a 17,2 en los plurianuales.