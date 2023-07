“El Partido Aragonés es la única opción de centro y de todo Aragón”

Por

El secretario general del Partido Aragonés y cabeza de lista al Congreso por Teruel, Alberto Izquierdo, valoró este viernes que “el PAR se ha confirmado en campaña como la única opción de centro y de todo Aragón a la que pueden votar los aragoneses este domingo”.



“Hemos hecho lo que prometimos -dijo Izquierdo- y vamos a continuar haciendo, estar al lado de las personas que viven en esta tierra y quieren seguir viviendo aquí y vivir mejor. Les hemos escuchado, mirado a los ojos y atendido sus necesidades y esperanzas”.



“Hemos planteado propuestas y objetivos para ellos, para sus familias, para Aragón, con el firme compromiso de defender a nuestra Comunidad, el futuro de todos, con decisión y con capacidad de diálogo y acuerdo. Me pregunto si alguien más lo ha hecho y la respuesta es evidente: ninguno”, subrayó el candidato aragonesista.



El dirigente y candidato del Partido Aragonés explicó que “todos los demás partidos y coaliciones pertenecen a alguno de los bloques enfrentados. Eso ha quedado claro también. Es más, se niegan a sí mismos, porque ahora dicen que harán lo que no han hecho: impulsar las inversiones, financiación, medidas que Aragón exige con razón. Han vaciado la bolsa de las promesas, pero no han convencido a nadie, entre mentiras o anuncios que no van a cumplir”.



Alberto Izquierdo también replicó “a ese fantasma del voto útil que agitan algunos”. Y se preguntó: “¿Útil para quién? Para ellos”. Además, aseguró que están “faltando al respeto a la libertad de los aragoneses que toman sus propias decisiones”. Asimismo, criticó que se trata de la misma falta de respeto que han demostrado a Aragón. “Sin embargo, los aragoneses pueden elegir la rebeldía que supone votar con la única papeleta que sirve de verdad a Aragón: la del PAR”, alentó el líder de esta formación.



“Por eso -concluyó el candidato del Partido Aragonés-, pido el apoyo para el sentido común, para las propuestas que incluyen a todos los aragoneses, para la defensa de las reivindicaciones y futuro de esta tierra, para una España razonable. Todo eso es el PAR y sólo el PAR