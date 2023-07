Las mesas electorales de la provincia de Teruel se constituyen con normalidad y arrancan las votaciones en las elecciones generales

Por

Las 328 mesas electorales de la provincia de Teruel se han constituido con normalidad y a las 9 de la mañana han comenzado las votaciones en las elecciones generales que se celebran este domingo. La primera en constituirse -no solo en la provincia, sino en Aragón- ha sido una mesa de Monreal del Campo, a las 8:01 horas. En Alcañiz, la primera mesa ha quedado formada a las 8:04 horas y se ubica en la Escuela de Adultos y en la capital, la más madrugadora ha sido la de la Delegación de Hacienda, en la plaza San Juan, que se ha constituido a las 8:05 horas.



La única incidencia se ha producido en la capital, donde el colegio que tiene su sede en el IES Santa Emerenciana ha cambiado de ubicación a la contigua residencia de estudiantes, lo que ha hecho que algunos electores tuvieran dificultades para encontrar la mesa en la que debían votar. La Subdelegación del Gobierno en Teruel esta reforzando la señalización para evitar que se repita esta situación.



El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha subrayado que la jornada electoral ha comenzado en toda la Comunidad con "auténtica normalidad", a la vez que se ha permitido bromear con el hecho de que el micrófono desde el que daba la rueda de prensa haya dado algunos problemas que ha demorado unos segundos su inicio y "puede que sea lo más destacado".



"Todas las mesas electorales, 2.198, se han constituido sin mayores incidencias", ha afirmado, a la vez que ha recordado que el sorteo se realizó "con una amplia dimensión" para esta cita electoral y "sobredimensionado" con respecto a la cita del pasado 28 de mayo para contar con suplentes adecuados.



"En Aragón se presentaron 3.000 excusas para no estar en las mesas y 2.500 fueron aceptadas, pero como el sorteo se sobredimensionó no ha habido ningún problema para constituirlas todas", ha recordado.



En la Comunidad, la primera mesa electoral que se ha constituido ha sido la de Monreal del Campo en Teruel, en la provincia de Huesca la Casa de la Cultura de Monzón y en Zaragoza en Cerveruela, mientras que en la capital aragonesa ha sido en el Centro Cívico Delicias.



Beltrán ha explicado que había habido algún retraso en la formalización de las llamadas al Centro de Datos de Madrid de la constitución de alguna mesa, pero ninguna destacable y "todas se han constituido en tiempo y forma, en todo caso alguna anecdótica como en el caso del barrio zaragozano de Juslibol donde coincidía el colegio electoral con el comienzo de las fiestas y ha sido necesario "separar ámbitos".



También ha habido pintadas en la fachada de un colegio, el CEIP José María Mur en la calle Duquesa Villahermosa de Zaragoza, que hacían referencia a votar a un partido, y otra en el IES Goya también de Zaragoza en lo que ha catalogado más como "un grafiti" que en este caso invitaba a no votar, pero tanto en uno como en otro caso habían sido borradas antes de la hora de la votación.



En general han sido "aspectos muy menores en el arranque de la jornada electoral".



Ante la ola de calor, en Zaragoza Aemet prevé que se alcancen los 39° ha señalado que desde la Delegación de Gobierno se van a hacer dos repartos de agua a lo largo de la jornada, así como ventiladores.

106.352 electores convocados en la provincia de Teruel

Un total de 106.352 electores podrán votar este domingo para elegir a tres diputados y cuatro senadores por la provincia de Teruel entre las trece candidaturas presentadas al Congreso y las doce para el Senado. De la cifra total, 101.249 están empadronados en el territorio turolense y 5.103 son residentes en el extranjero.



El censo se ha reducido en 864 personas (un 0,81 %) con respecto a las anteriores elecciones generales, celebradas el 10 de noviembre de 2019, a pesar de que se incorporan 3.923 jóvenes que podrán votar por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde los anteriores.



El descenso se produce entre los electores residentes en la provincia, que son 1.106 menos (con una reducción del 1,08 %), mientras que se incrementa un 4,98 % el censo de residentes en el extranjero, que aumenta en 242 personas, de acuerdo con los datos facilitados esta semana por la Delegación del Gobierno en Aragón.



En estas elecciones, que se celebran en una fecha atípica en pleno periodo de vacaciones estivales, se ha registrado una cifra récord de voto por correo, con 7.346 en la provincia de Teruel.

Para garantizar un domingo sin incidentes y un recuento ágil, durante todo el día trabajarán 2.754 personas de diferentes ámbitos, entre ellos más 694 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (más de 500 de la Guardia Civil, más de cien del Cuerpo Nacional de Policía y 61 policías locales).



La cifra incluye además a los 984 miembros de mesas electorales, 135 secretarios de ayuntamientos que actuarán como delegados de las juntas electorales y 38 personas de las juntas electorales (la provincial y las de zona en Teruel, Alcañiz y Calamocha), entre otras personas como empleados de la Oficina del Censo, de Correos, jueces de paz y de primera instancia, personal municipal y otros.



Un total de 308 representantes de la administración prestarán atención a pie de urna para resolver cualquier incidente y transferir los datos. De ellos, 68 irán equipados con tablets, 38 en la zonas de Teruel y Calamocha y 30 en la zona de Alcañiz. Además de estar pendientes de que haya material electoral suficiente en el local electoral y estar en comunicación directa con la Subdelegación del Gobierno, su función principal es transmitir al Centro de Tratamiento de Datos el resultado del escrutinio de cada mesa.



En los 236 municipios turolenses se han acondicionado 277 locales electorales en los que se podrá votar entre las 9 y las 20 horas. En ellos se han dispuesto 328 mesas con 656 urnas y 328 cabinas. Son cinco mesas menos que en las anteriores elecciones generales, ya que se suprime una en Albalate del Arzobispo, Cella, Cuevas de Cañart (Eatim) y en los IES Francés de Aranda y Segundo de Chomón.



Del total de mesas electorales, 243 son únicas (el 74,09%). El número medio de electores por mesa en la provincia es de 308.



Para constituir las mesas de la provincia, se ha notificado a 2.952 miembros de mesa elegidos por sorteo para ser presidentes o vocales, de los que 984 son titulares y 1.968 suplentes.



En la capital, la realización de obras en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Santa Emerenciana de Teruel ha llevado a trasladar el colegio electoral de este centro educativo a la Residencia Internado Santa Emerenciana, situada en la misma calle Juez Villanueva, correspondiente a los distritos 03 005 y 03 006, mesas A y B. También debido a las obras que se realizan en el colegio de Infantil y Primaria Ensanche, el acceso al colegio electoral que tiene su sede en el mismo se realizará por la calle Miguel Servet número 2, en este caso distrito 03 sección 003.



Se han imprimido 1.235.000 papeletas de candidaturas al Congreso y 95.000 al Senado y 200.000 sobres en total, además de 1.968 manuales para los miembros de las mesas.



Respecto al Plan de Protección Civil y Cruz Roja, en la provincia de Teruel intervendrán 25 voluntarios y cuatro vehículos para atender los traslados a los respectivos locales electorales en el caso de movilidad reducida y otras casuísticas.



Y para garantizar los desplazamientos entre municipios por la ausencia de mesas electorales se han habilitado autobuses o taxis entre 34 localidades de la provincia de Teruel, con doce rutas con destino a Calamocha, Caminreal, Castellote, Caudé, Hinojosa de Jarque, Manzanera, Montalbán, Ojos Negros, San Blas, Teruel, Utrillas y Villalba Baja.



Para estas elecciones en se ha presupuestado un gasto aproximado de 479.409 euros. en la provincia de Teruel, incluyendo las retribuciones al personal que colabora en el proceso, la impresión, empaquetado y transporte de papeletas y sobres, el acondicionamiento de locales electorales y el montaje, desmontaje y transporte de cabinas y urnas, entre otros gastos.



Como en todas las citas electorales, Cruz Roja facilitará el traslado a los locales de votación a las personas con movilidad reducida que lo soliciten, llamando al teléfono 978 602 222.

Candidaturas



Trece candidaturas concurren al Congreso de los Diputados y doce al Senado en la provincia de Teruel en estas elecciones generales.



Los partidos que se presentan tanto al Congreso como al Senado son Teruel Existe, PSOE, PP, Vox, Sumar y el PAR y otras organizaciones minoritarias como Escaños en Blanco, Por un mundo más Justo, Recortes Cero, Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) , Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) y la Federación de los Independientes de Aragón (FIA). Además Frente Obrero presenta solo candidatura al Congreso.



Entre las novedades para estos comicios con respecto a los de 2019 está la coalición Sumar, que en Aragón está integrada por Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y Podemos. Además, Teruel Existe que hace cuatro años se presentó como agrupación de electores y se convirtió en la fuerza más votada ahora es partido político.



En la pasada legislatura la provincia ha estado representada en el Congreso por un diputado de Teruel Existe, otro del Partido Socialista y otro del Partido Popular. En el Senado, TE ha tenido dos representantes y el PP otros dos.

Aragón

En el conjunto de Aragón, donde se eligen trece diputados y doce senadores, podrán votar este domingo 1.019.800 personas (740.060 en Zaragoza y 173.388 en Huesca, además de las de Teruel), un censo prácticamente igual al de la convocatoria electoral de hace cuatro años. Entre ellas figuran 42.100 jóvenes que podrán participar por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde los anteriores.



En el dispositivo electoral trabajarán y colaborarán 28.153 personas de diferentes ámbitos El Ministerio del Interior detalló que 3.569 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán activos durante la jornada.



Además, están convocados 19.782 miembros de mesa, de los que estarán al frente de las mismas 6.594 personas (un presidente y dos vocales por cada una).



Un total de 1.469 representantes de la administración prestarán atención a pie de urna.



En los 731 municipios aragoneses se han acondicionado 1.026 locales electorales (496 en la provincia de Zaragoza, 254 en Huesca y 276 en Teruel) y se han dispuesto 2.198 mesas de votación y 4.396 urnas.