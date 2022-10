El Partido Popular acusa al PSOE de "acabar con la ilusión de la provincia"

El presidente provincial del PP, Joaquín Juste, acusó este martes al PSOE y a Teruel Existe de estar “acabando con la ilusión de la provincia de Teruel”, por los últimos acontecimientos en relación a las ayudas de funcionamiento, cuyos criterios pidió al Gobierno central que se rectifiquen para que las empresas de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria puedan beneficiarse con las bonificaciones máximas que ha autorizado la Comisión Europea.

Juste compareció en rueda de prensa junto con Jesús Fuertes para exigir que las ayudas se apliquen tal como se está haciendo en países como Noruega, con porcentajes del 15% y el 20% sobre la masa salarial, del total, no como se pretende hacer en España sobre la cotización por contingencias comunes. Las cantidades de las que se beneficiarían las empresas de esta manera serían ínfimas, y no dotarían a la provincia de Teruel de una ventaja competitiva para impulsar su economía, dijo Juste.

El dirigente popular, a preguntas de la prensa, anunció además que si finalmente los agentes económicos, sociales y el movimiento vecinal convocan movilizaciones, el PP “las apoyaremos”. Juste reconoció el trabajo desarrollado por la patronal durante todos estos años, y comprendió que estén “enfadados” por la forma que quiere aplicarlas el Gobierno salvo que rectifique para que “sirvan para algo”.

El presidente de los populares turolenses se refirió a un informe del Despacho Garrigues, a petición de las Comunidades Autónomas de Aragón y las dos Castillas, presentado en octubre de 2021, en el que se interpreta la legislación europea y cómo se pueden aplicar estas ayudas en España.

Descuento

“Garrigues dice que lo más fácil es aplicar un descuento de hasta el 20% de los costes laborales, descontados de las contingencias comunes”, precisó Juste, en el sentido de que no se apliquen las bonificaciones solo sobre ese concepto, sino sobre el total de los costes laborales y que se compense a las empresas descontándolo de esas cotizaciones a la Seguridad Social.

Puso como ejemplo una nómina de 2.210 euros y explicó que lo anunciado por Pedro Sánchez es que para las empresas que ya estén establecidas será un 5% de las contingencias comunes y supondrá 26 euros cada mes y 312 al año. Argumentó que para una empresa de diez trabajadores eso solo supondría 3.000 euros anuales, “una miseria”.

Por contra, aclaró que el informe de Garrigues lo que dice es que de la masa salarial total, que en esa nómina serían 2.904 euros, la aplicación del 20% son 580, “y que lo más fácil es descontarlo de las contingencias comunes, que en este caso serían 521, no llegaría al 20% y se quedaría en un 17 o 18, pero ya supondría en este caso que estaríamos hablando de 580 euros mes, de 6.969 euros al año; de una empresa de diez trabajadores, 69.000 euros”.

Juste argumentó que “esa es la diferencia” de unas ayudas que sean efectivas y otras que no las van a notar los empresarios, de 69.000 euros a 3.000 al año. Aclaró que si se acude a una nómina de 1.166 euros, que es el salario mínimo, la ayuda supone 13,76 euros mes y al año 165 euros por trabajador. “Qué más le da a una empresa 165 euros arriba que abajo, es ridículo”, argumentó, y consideró que “si no fuera un tema serio, sería para reírnos”.

Además, Juste indicó que en el informe de Garrigues se señala que puede aplicarse en todas las modalidades de contratos, y urgió a que se incluya a los autónomos, puesto que suponen un 95,7% de la actividad económica de la provincia.

“Si no justificamos el impacto positivo no se mantendrán en el siguiente periodo de programación a partir de 2027”, argumentó, tras considerar que será imposible porque esas cantidades tan pequeñas no van a dar ventajas competitivas. Insistió en que se rectifique para que las ayudas puedan servir para algo, porque lo ofrecido por el Gobierno de Sánchez “es el cuento de la lechera” y “con el PSOE se cae siempre el jarro; ya está bien”.