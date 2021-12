El presidente de Aragón apuesta por hacer obligatoria la vacuna para los ciudadanos "irresponsables"

Por

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado este viernes "bastante partidario" de imponer la vacunación contra la covid-19 a determinados ciudadanos en situaciones en las que exista "un riesgo claro de contagios" debidos a su "irresponsabilidad".



Lambán ha admitido este viernes que se trata de un debate que se adentra en "arenas movedizas", porque tiene que ver con el "sagrado derecho a la libertad", pero en su opinión, la sociedad tendrá que meditar "seriamente" cómo se combina con el derecho a la salud y a la vida.



Además, ha hecho hincapié en que la vacuna se ha demostrado el único remedio eficaz en este tipo de situaciones.



Por otra parte, ha incidido en que si el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) decide no autorizar el pasaporte covid, que se puso en marcha hace una semana en la comunidad para acceder a locales de ocio nocturno, eventos multitudinarios y celebraciones familiares, la comunidad recurrirá "a todas las vías" al alcance, en referencia al Tribunal Supremo



Para Lambán, es la medida "más adecuada y proporcionada" para responder a la situación y la que se está aplicando en diversas comunidades, y además las recientes resoluciones del Tribunal Supremo a favor del pasaporte covid en el País Vasco quizá puedan facilitar la decisión del TSJA.



"Parecería extraño que, a la postre en Aragón, eso que hacen todos nosotros no lo pudiéramos hacer", ha apuntado Lambán, quien ha apuntado que habría que estar preparados, ante otras pandemias, con los instrumentos legales más adecuados, con la modernización de la legislación estatal, e incluso europea, para que la respuesta no sea la de una comunidad autónoma por sí sola.



Ante el aumento de contagios, este viernes 725 según los datos provisionales de Salud Pública, no se prevén otras medidas más allá de la implantación del pasaporte covid por su efecto para aminorar la transmisión y servir de "acicate" para la vacunación.



Por tanto, no se prevén restricciones de espacios o aforos a pesar de que los contagios aumentan "de manera preocupante", ha dicho Lambán, y aunque "nada es descartable", ha considerado que este puente y la Navidad serán "muy parecidos a la normalidad" acostumbrada, eso sí, recomendado a los ciudadanos que sean "cautelosos".



En su opinión, la vacunación permite tener más tranquilidad y para preservar la normalidad, habrá que incorporar a los hábitos de vida una prudencia mayor que la se tenía hace dos años.



Y aunque el impacto de la covid actualmente no tiene nada que ver con lo que ocurría hace un año, se espera un aumento de contagios tras este puente y la Navidad.