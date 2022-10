El presidente de Aragón dice que los criterios para elegir la Agencia Espacial van en contra de la descentralización y la ayuda a la España despoblada

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha criticado los criterios presentados este miércoles por el Gobierno central para elegir la futura sede de la Agencia Espacial, a la que aspira Teruel y ha anunciado que está ”totalmente en desacuerdo”.

Lambán ha escrito en su cuenta de Twitter que el Gobierno ”planteó la descentralización de organismos y agencias estatales para favorecer a la España despoblada.Los criterios aprobados para la Agencia Espacial van justamente en la dirección contraria”. Ha añadido que el Gobierno de Aragón ”está totalmente en desacuerdo y luchará contra esa decisión”.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha admitido este miércoles que "no pinta bien" para Teruel la posibilidad de albergar la Agencia Espacial Española por los criterios que ha fijado el Gobierno central, específicamente, contar con buenas comunicaciones, aunque ha asegurado que no tirarán "la toalla" hasta el final.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pérez ha señalado que al Gobierno de Aragón no le gustan esos criterios, que están pensados más para una gran ciudad, y ha defendido las condiciones que reúne Teruel para ser sede de la AEE, no por una cuestión de "discriminación positiva".



Ha cuestionado en concreto el requisito de contar con excelentes comunicaciones, "le ha faltado decir mar; por tierra, mar y aire", ha enfatizado, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno de Aragón seguirá trabajando para presentar el mejor de los proyectos, que cuenta con trabajo previo y con la implicación y consenso todas las administraciones y organismos aragoneses. "Nosotros no vamos a tirar la toalla, desde luego, hasta el último momento", ha aseverado.



Además, ha subrayado que Aragón reúne las condiciones idóneas para albergar cualquiera de los organismos descentralizados del Estado, por capacidad, por la unidad de todas las instituciones y por contar con los recursos necesarios, con lo que la Comunidad tratará de apostar por cualquier oportunidad que esté alineada con las prioridades de la región.



Por otra parte, se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y ha apuntado que en principio "parece que la música suena bien", ya que seis de cada diez euros van a fortalecer los servicios públicos, aunque ha mostrado su cautela a la espera de conocerlos en detalle y ver cómo se traducen para Aragón.