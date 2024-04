El primer premio del Sorteo Extraordinario Asociación contra el Cáncer de Lotería Nacional cae íntegro en Teruel y reparte 15 millones

Por

El primer premio del Sorteo Extraordinario AECC de la Lotería Nacional cayó este sábado íntegramente en Teruel y repartió 15 millones de euros. El número agraciado fue el 72.271, que adquirió la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Teruel para venderlo a su vez entre la población, los voluntarios y los socios de la entidad como hace todos los años. El presidente provincial de la asociación, Miguel Ángel Sauras, destacó la “ilusión” que había supuesto el premio por ser un reconocimiento a quienes colaboran con esta causa. La mayor parte del número con todas sus series se vendió en la capital turolense y un 10% en el Jiloca.



El número fue adquirido en la administración de loterías número 4 de Teruel capital, en la avenida Sagunto, que es la segunda vez que reparte el premio gordo del Sorteo Extraordinario AECC, puesto que ya lo hizo el 19 de abril de 2008 cuando el primer premio cayó en el 61.534.

Los representantes de las juntas y delegaciones de la AECC en Teruel estaban reunidos en Calamocha en una jornada de trabajo cuando conocieron que el primer premio, dotado con 15 millones de euros, había caído íntegramente en la provincia.



El número agraciado, el 72.271, es además uno de los que se encargó de vender directamente la AECC en Teruel entre sus socios, voluntarios y el público en general, acudiendo a eventos o a lugares muy frecuentados como el mercado de los jueves en la capital. En total vendió 36 números diferentes con todos los décimos de sus series, salvo de uno de ellos del que quedaron algunos boletos sin poder vender. Aparte hay que tener en cuenta los décimos vendidos directamente en las administraciones de lotería como con cualquier sorteo habitual.



Miguel Ángel Sauras dijo que al conocer la noticia sintieron una “gran alegría” e “ilusión”, aunque aseguró que ninguno de los asistentes a la jornada de Calamocha tenía ese número, sino otros. Y es que desde el mes de marzo han sido los propios voluntarios de la AECC en Teruel los que se han encargado de animar a la población a comprar boletos, habiéndolos vendido por toda la provincia tras adquirirlos previamente en las administraciones de lotería. Loterías da una parte de la recaudación a esta organización no gubernamental.



Los cien décimos del número agraciado se vendieron prácticamente en su totalidad en Teruel capital, salvo un 10% que se vendió en el Jiloca, aunque desde la AECC no precisaron en qué municipio.



En cualquier caso hubo gente que lo compró en Teruel pero después lo compartió con más gente en otros pueblos, como fue el caso de Fina Darío, de Torres de Albarracín. En este municipio hay un grupo de 27 vecinos que juntan dinero desde el año 2017 y compran todos los números que vende la AECC. Este año llevaban un décimo de cada uno de los 36 números que se había encargado de vender la asociación.



Darío, que es voluntaria de la AECC, dijo que “lo mejor de todo es que ha sido un premio compartido con la gente del pueblo”. Recordó que antes ya había tocado, por lo que consideró que “no hay dos sin tres” y se mostró convencida de que “nos va a volver a tocar otra vez”. Torres de Albarracín

Esta agraciada destacó la importancia de que hubiese caído un décimo en Torres de Albarracín “porque es un pueblo que colabora mucho” en la lucha contra el cáncer. Explicó que hace años tuvieron un caso de cáncer especial en el pueblo, acudieron a la asociación y les ayudó.

“Cuando se recuperó esta persona yo dije que estábamos en deuda con la asociación”, comentó, y desde entonces organizan actividades solidarias en beneficio de la AECC como la andada para la investigación del cáncer que celebran en junio y a la que acuden hasta 700 personas. La recaudación la destinan íntegramente para la investigación. Anoche, el grupo se reunió en el bar del pueblo para celebrarlo.



No es el único grupo que hace esto, por lo que el premio va a estar muy repartido, comentó la gerente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel, Belén Royo, que destacó la implicación de los voluntarios.

“Estamos satisfechos e ilusionados de que tanta gente haya sido agraciada”, dijo Royo, que comentó que en la jornada de Calamocha todos coincidieron en que era “muy gratificante” que hubiese tocado en la provincia.



El gerente de la administración de loterías número 4 de la localidad de Teruel, en la avenida Sagunto, Ramón Ríos, expresó también su “alegría enorme’ por que el premio hubiese estado “muy repartido” y encima fuese uno de los que se quedó la AECC para vender directamente en la calle. Indicó que cuando les empezaron a llamar para decirles que había caído en la administración no daban crédito. Destacó además que se hubiesen vendido en Teruel todos los décimos del número. Comentó que también recibieron llamadas preguntando por los trámites para cobrarlo. Explicó que los agraciados podrán cobrarlo en las oficinas del BBVA y de Caixa Bank, que tienen un acuerdo con Loterías y Apuestas del Estado para poder hacerlo aunque no tengan abiertas cuentas en estas entidades.



El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel, Miguel Ángel Sauras, agradeció la labor de los voluntarios en la venta de los boletos, así como la implicación de los ciudadanos por la buena respuesta que habían tenido. Valoró que desde marzo los voluntarios hubiesen estado vendiendo décimos hasta el día previo al sorteo.



Comentó que “ya nos hubiera gustado que todos los que han comprado lotería hubiesen podido ser agraciados”, pero que la suerte era así. Se felicitó por ello de que estuviese muy repartido.



Destacó además la importancia que este tipo de sorteos tiene, no solo por lo que después se destina a los fines de esta asociación, sino por la visibilización que hace de la labor que desarrolla.