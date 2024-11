El PSOE de la DPT acusa al tripartito de "despreciar" a la oposición con la "tramitación exprés" del presupuesto

El Grupo Socialista en la Diputación de Teruel (DPT) ha acusado al equipo de gobierno PP-Teruel Existe-PAR de despreciar la participación de la única oposición con “la tramitación exprés” de los presupuestos que se presentarán este mismo jueves y se votarán el jueves siguiente en pleno extraordinario. Convocados con apenas 48 horas de antelación y por sorpresa, sin haber recibido información previa de ningún tipo, los representantes socialistas creen que el único objetivo del tripartito es obstaculizar la labor del PSOE y excluir sus ideas, “en un movimiento profundamente sectario”.

Para los diputados socialistas no hay “razón objetiva” alguna por la que sea necesario convocar un pleno extraordinario a mitad de noviembre para la aprobación de los presupuestos de la institución provincial. Han apuntado que si el objetivo es comenzar el año con el presupuesto en vigor, tras el obligado periodo de exposición pública, podrían aprobarse igualmente en el pleno ordinario previsto para el 29 de noviembre.

Han destacado en una nota de prensa que con el calendario propuesto, que sitúa en el martes 19 la comisión para aprobar las enmiendas, en el miércoles 20 la comisión para dictaminar y el jueves 21 el pleno para aprobar, “el equipo de gobierno no parece darle mucha importancia al debate y la incorporación de las aportaciones que podamos realizar la oposición”.

Además, han recordado que en la legislatura pasada, con el PSOE liderando el equipo de gobierno, todos los partidos recibían información previa sobre las líneas del presupuesto en reuniones bilaterales donde, además de recibir la información, podían trasladar sus prioridades o sugerencias.

“Con los plazos marcados por el tripartito para presentar las cuentas, había tiempo más que suficiente para celebrar ese contacto”, ha dicho el portavoz del Grupo Socialista Pedro Polo antes de afirmar que esta forma de actuar “da muestras del tipo de gobierno que es, capitaneado por un presidente, Joaquín Juste, que no sólo tiene formas autoritarias sino que tiene secuestrados a los dos socios, a los que compra con migajas”.

“Ni siquiera han tenido la deferencia de avisar de sus intenciones. Mucho menos de escuchar previamente las propuestas del PSOE para que la provincia avance”, ha señalado el portavoz apuntando que ha contrapuesto el sectarismo del PP frente a la política constructiva que ya han intentado aplicar desde la oposición con sus mociones en cada uno de los plenos. “El Partido Popular no está en eso: está en arrinconar al Partido Socialista con la colaboración de sus dos socios”, ha dicho.

Para Polo, los diputados socialistas han demostrado a lo largo de este último ejercicio que sus ideas “son muy válidas” y que, a pesar de no reconocerlo cuando se presentaron ante los presupuestos iniciales, el propio equipo de gobierno las ha ido incorporando a lo largo del año en las modificaciones, poniendo como ejemplo el plan de concertación, las ayudas para inversión en las residencias o los incrementos en las ayudas de natalidad y en el capítulo de caminos, entre otras.

El portavoz también ha explicado que, si el tripartido les hubiera consultado sobre la confección del presupuesto, hubieran “marcado claramente unas líneas rojas que pasarían por un plan de empleo suficientemente dotado, que no caigan en el error de eliminar el Plan de concertación y que se ponga desde el principio o que no se incluyan partidas basadas en ingresos que no están confirmados, que es lo que ocurrió este año con un Perte del agua de 10 millones de euros, nada menos, del que luego nada hemos sabido”.

Una vez consumado lo que los diputados socialistas han calificado como “ninguneo” por parte del Partido Popular al segundo partido en votos, alcaldes y concejales en la provincia, han asegurado que estudiarán las “cuentas cerradas” que les presentarán este jueves y trabajarán en los siguientes tres días en todas las enmiendas que consideren necesarias “para evitar nuevos recortes en el apartado social y cultural, partidas que engorden de forma ficticia el presupuesto u olvidos que arriesguen la financiación municipal”.