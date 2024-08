El puente de agosto deja más turistas en Teruel, pero con menores ingresos

Un termómetro del turismo en Teruel suele ser las visitas a la Fundación Amantes, que proporciona una visión y cifras de afluencia a la capital, aunque también es una referencia hacia el conjunto de la provincia. Esta institución ha recibido en los cuatro días del puente de agosto algo más de un 5 % de visitantes con respecto a 2023, lo que significa un incremento sustancial de personas, hasta un total de 2.088 en estos cuatro días, frente a los 1.978 de 2023. Este aumento contrasta con la opinión de los empresarios que no están satisfechos con el balance económico que deja el puente.

En lo que hace referencia a lo largo de 2024, se mantiene la tendencia creciente de visitantes a los Amantes, superando cifras de 2023 en el periodo de los ocho primeros meses del año e incrementando en un 3,30% el número de visitantes y teniendo a Valencia, Madrid, Barcelona, Alicante y Murcia como los principales orígenes de los que vienen a Teruel a ver la Fundación Amantes. También el porcentaje de extranjeros se ha elevado en un 3,54% respecto al año anterior y siendo franceses, italianos, holandeses, belgas o mexicanos los más numerosos, según los datos facilitados este domingo por esta Fundación.

Entre los turistas que han elegido Teruel, muchas son la procedencias: Perpignan (Francia), Granada, Murcia, Leioa (Vizcaya), Valencia, Asturias, Toledo, Cartagena o Bélgica y buena parte de ellos se han alojado en hotel, aunque algunos solamente el fin de semana. Otros, varios, principalmente venidos de Valencia, vinieron a pasar el día, ver Teruel: su Catedral, el Museo Provincial, la Fundación Amantes de Teruel, etc. Pero también pernotaron en la provincia, como Carmen Cuenca y Josep Ferrús, que llegaron en su moto procedentes de Albarracín, “hemos pasado el fin de semana allí. Ahora callejearemos un poco, comeremos aquí y vuelta a Valencia”, apuntó la copiloto.

La plaza del Torico, centro de la actividad que se realiza en Teruel. Javier Escriche



“El turismo, que gran invento”, frase mítica de Paco Martínez Soria, es hoy uno de los motores -si no el único- que tiran de la economía patria y, aunque no todo el mundo está satisfecho con los resultados y ganancias, da trabajo a muchas personas, principalmente en verano.

La ocupación hotelera ha estado ligeramente por debajo de las previsiones y la venta en comercios sustancialmente más floja, ya que las compras de los turistas ha bajado con respecto a años anteriores.

Para Roche Murciano, presidente de la asociación provincial Teruel Empresarios Turísticos, “el puente ha ido bastante bien, pero llevamos arrastrando un verano muy malo. Es difícil cubrir todo el año teniendo solamente una buena semana como esta”, señaló. Pero lo cierto es que hay unas zonas más atractivas que otras y por eso, Roche, indicó que “Albarracín, Gúdar, Matarraña, Bajo Aragón, Maestrazgo o Comunidad de Teruel, este puente, han rozado el 90% de ocupación, pero otras como Jiloca, Cuencas Mineras o Bajo Martín, al no ser tan turísticas, baja mucho”, argumentó.

La esperanza nunca se pierde y los emprendedores siempre esperan mejorar sus números y que el movimiento turístico también llegue a donde no ha llegado. Es por ello que dijo: “Estamos esperando reservas de última hora, aunque la competencia actual es mucha”. No obstante, el presidente de Teruel Empresarios Turísticos quiere ser optimista de cara al futuro. “Puede que nuestro turismo próximo, en años venideros, sea de septiembre en adelante, con la micología, la berrea y el turismo de interior, que es más tarde que el verano”, concluyó.

Pernoctaciones

En Teruel y provincia, la ocupación media ha estado en tres días, si bien no es una cifra homogénea para todo el territorio. También incide en este dato la procedencia de las personas que visitaron Albarracín, Mora de Rubielos, Valderrobres, Cantavieja o Alcañiz, pues granadinos, murcianos, asturianos o vascos han estado más días que los procedentes de Valencia, Zaragoza o Castellón. Y en algunos puntos como la Sierra de Albarracín han superado los días de media, ya que el atractivo turístico de la zona ha tomado gran importancia a la hora de la elección para vacacionar.

La constante afluencia de visitantes fue la tónica habitual este puente. J. E.



En otro estadio, algo distinto, se situan las comarcas menos favorecidas como Cuencas Mineras, o Jiloca, donde las pernoctaciones no fueron tan importantes, pero que sí aprovecharon el tirón de sus fiestas patronales como es el caso de Calamocha.

Entre los puntos mas atractivos figuran Albarracín, Dinópolis, Cantavieja y Teruel capital, con la oferta de su arte mudéjar y el ambiente de la plaza del Torico.

Para este puente de mitad de agosto, la Dirección General de Tráfico preveía un desplazamiento de 580.000 vehículos por las carreteras de Aragón. Cifras de la Operación Especial 15 de agosto de 2024, ligeramente superiores a las de 2023, y que comenzó este miércoles, 14 de agosto, a las 16:00 horas.

Entre estos desplazamientos estaban los que habitualmente se realizan a poblaciones en fiestas y cercanas a los lugares de residencia habitual, pero que también influyen en los datos turísticos y que proporcionan un incremento de movimientos muy importante.

Museos y comercios

La afluencia de visitantes no para, es casi mediodía y la plaza del Torico empieza a nutrirse. Unos esperan al tren turístico para dar una vuelta a Teruel, otros hacen fotos a los monumentos y fachadas, y algún despistado preguntan qué se puede ver. Mientras, David Reina (Granada), plano en mano, estudia el itinerario a realizar antes de volver a Albarracín, lugar elegido para pasar sus días, “hemos venido a pasar una semana. este domingo vimos Albarracín, iremos a Dinópolis, pero hoy toca ver Teruel: su casco histórico, los museos. Hemos ido a la oficina de turismo para informarnos”, señalaba, al mismo tiempo que su hijo Daniel decía “yo también soy Reina, papá”, y desgranaba la sonrisa de su madre, María Jesús. También Jesus Lauriño (Asturias) estaba preparado y con afán de continuidad en la provincia “llevamos desde el jueves y mañana (hoy) por la mañana nos vamos a la playa, pero hemos estado en Albarracín, Dinópolis y Teruel”, relataba con énfasis.

Antes, Ricardo Deu (guia oficial de Teruel acreditado por Gobierno de Aragón) hacía un descanso, esperando a que saliera de la Catedral su grupo -y seguir explicando- decía: “Este agosto está siendo exagerado. Mucha gente de Murcia, Cataluña, Madrid. Estamos llenos”, concluía.

Siguiendo la calle, ya en la plaza Anselmo Polanco, un poco más tranquila, algunos degustaban su tentempié. Pero el museo no paraba de recibir gente, y es que este puente ha tenido una afluencia media de alrededor de 200 personas por día, siendo el 90% de los visitantes de origen nacional.

En el otro lado de la balanza, algunos comercios no han notado demasiado el incremento de turistas. “Hemos tenido unos ingresos y afluencia parecido a 2023”, decía Agustín Punter, responsable de una tienda de artesanía, pero no se quedaba ahí su apreciación, “y puede que haya menos gente”, señalaba, ya que su venta media está en los 10 euros por persona y tiene una venta en el 35% de la gente que entra en su establecimiento.

En la misma línea se expresó Ana Benedicto, de una tienda de recuerdos, pero con menos optimismo: “el puente ha sido flojo. Nada que ver con otros años”, comentaba, pero no se detenía ahí y hacía un análisis más profundo, “el turismo no es de calidad. La gente quiere salir todos los fines de semana y luego no le llega para todo. Se ve mucho bocadillo”, añadía. Uno de esos turistas y compradores era Yassine Ricall que, junto a su mujer Fátima y su pequeño, llevan haciendo un tour d’une semaine por Madrid, Tarragona, Valencia, Zaragoza o Teruel, y disfrutando todo lo posible antes de retornar a su Perpignan.